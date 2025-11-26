Vì sao nhà đầu tư “đổ bộ” vào miền Nam săn bất động sản?

Dòng tiền của nhà đầu tư phía Bắc đang dịch chuyển mạnh vào TP.HCM, tập trung vào phân khúc căn hộ hạng sang khu vực trung tâm. Các chuyên gia cho rằng sức hút này đến từ cơ chế mới, hạ tầng và xu hướng mở rộng trung tâm đô thị.

Động lực cho trung tâm TP. HCM mới

Tại hội thảo “Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TP.HCM” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 26/11, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng TP.HCM tiếp tục là địa phương giữ vai trò dẫn dắt kinh tế Việt Nam.

“TP.HCM đứng trước cơ hội rộng mở hơn từ không gian mặt đất mở ra không gian biển, không gian bầu trời, không gian lòng đất, không gian số, không gian văn hóa. Tôi xin nhấn mạnh, chính những không gian này chắc chắn sẽ mở rộng dư địa phát triển cho TP.HCM nhiều nhất so với cả nước. Khi các không gian mở ra thì dòng tiền và dòng người sẽ đổ về đây”, ông Thiên nói.

Cùng quan điểm, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, đánh giá TP.HCM hội tụ nhiều đặc điểm tương đồng với các siêu đô thị như Seoul, Thượng Hải hay Mumbai (Ấn Độ).

Theo TS Lực, với dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh và vai trò trung tâm tài chính, công nghiệp, logistics của cả nước, TP.HCM có điều kiện để phát triển thành siêu đô thị tầm khu vực. Việc thành phố theo định hướng đô thị đa trung tâm, phát triển hạ tầng đồng bộ và ứng dụng công nghệ quản trị đô thị thông minh sẽ tạo nền tảng cho bất động sản trung tâm tăng trưởng trong dài hạn.

TS Trần Đình Thiên: Tăng trưởng kinh tế cao gắn liền với bùng nổ thị trường bất động sản.

Nhìn từ góc độ thị trường, TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - nhận định TP.HCM đang bước sang chu kỳ tăng trưởng dựa trên 3 động lực chính: cơ chế đặc thù, hệ thống hạ tầng giao thông đô thị đang đẩy nhanh tiến độ và mô hình đô thị mới theo hướng giao thông công cộng định hướng phát triển (TOD) kết hợp trung tâm tài chính quốc tế (IFC).

Đáng chú ý, vùng trung tâm TP.HCM được mở rộng sang bán đảo Thủ Thiêm và khu vực phường Bình Trưng, Cát Lái (TP Thủ Đức cũ). Khi trung tâm dịch chuyển theo quy hoạch, giá trị bất động sản tại các khu vực này tăng theo nguyên tắc khan hiếm quỹ đất và gia tăng chức năng đô thị.

Theo phân tích của ông Đính, từ năm 2026 trở đi, nhóm khách hàng giàu có, các chuyên gia nước ngoài và nhà đầu tư theo dòng vốn FDI sẽ gia tăng tại TP.HCM. Kéo theo đó là nhu cầu cao đối với phân khúc nhà ở cao cấp, căn hộ hạng sang gần trung tâm tài chính, khu doanh thương và khu dịch vụ chất lượng cao.

Từ góc độ vĩ mô, TS Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia - chỉ ra rằng giá bất động sản tại các trung tâm đô thị lớn trên thế giới luôn tăng theo quy luật dựa trên thu nhập, tốc độ tăng GDP và quá trình đô thị hóa.

Tại Việt Nam, giá bất động sản trung tâm tăng trung bình 12-13%/năm trong thập kỷ qua và xu hướng này theo ông sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới, đặc biệt tại TP.HCM - nơi có tốc độ tăng thu nhập và dân số cao hơn Hà Nội.

Ông Nghĩa cũng nhấn mạnh TP.HCM có sức hút lớn với nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn quốc. Khi mặt bằng thu nhập tăng, nhu cầu sở hữu bất động sản chất lượng cao tại khu vực trung tâm hoặc gần trung tâm sẽ tiếp tục duy trì.

Vì sao nhà đầu tư phía Bắc “đổ bộ” nhiều vào phía Nam?

Thời gian qua, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền từ nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội vào TP.HCM và khu vực phụ cận. Xu hướng “Nam tiến” này không chỉ xuất phát từ chênh lệch mặt bằng giá, mà còn đến từ mục tiêu đa dạng hóa danh mục, tìm kiếm biên lợi nhuận dài hạn và tận dụng cơ hội từ quá trình tái cấu trúc thị trường phía Nam.

TS Cấn Văn Lực lý giải vấn đề này dựa trên câu chuyện văn hoá. Người miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng tiết kiệm hơn người miền Nam. Và khi có nguồn tiền tiết kiệm, nguồn tiền tích lũy thì người miền Bắc chắc chắn sẽ đi đầu tư.

Các chuyên gia hàng đầu có mặt tại hội thảo.

“Tiềm năng phát triển của bất động sản TP.HCM, đặc biệt là vùng trung tâm thành phố rất rõ ràng. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng vị trí nào của trung tâm sẽ là vị trí phù hợp để xuống tiền. Vì trung tâm nhưng nếu là khu vực ngập úng, tắc đường thì dân sẽ không đánh giá cao. Vị trí là yếu tố quan trọng nhưng nó phải đi liền với quy hoạch, với khu dân cư, môi trường và bất động sản xanh - đây là những điều rất quan trọng”, TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS.KTS Trương Văn Quảng - Phó tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam - cho rằng bên cạnh yếu tố văn hóa, lịch sử, điều kiện tự nhiên và thời tiết tại TP.HCM đặc biệt thuận lợi hơn so với miền Bắc. Nhiều người ngoài Bắc có xu hướng vào Nam, ngoài mục tiêu đầu tư kinh doanh thì còn để an cư, đảm bảo sức khỏe với môi trường sống mới.

Khu vực TP.HCM có giá trị phát triển cao bởi nơi đây không chỉ hội tụ các chuyên gia, nhân tài, tri thức mà còn tập trung các trung tâm kinh tế, tài chính lớn nên bất động sản tại đây sẽ luôn có giá trị cao hơn.

Theo ông Quảng, để thu hút dòng tiền đầu tư, ngoài cơ chế của TP.HCM thì bản thân các dự án cũng phải có bản sắc riêng để tạo tính cạnh tranh, thu hút người mua. Trong tương lai, trung tâm lõi của TP.HCM vẫn có sức hút mạnh bởi nơi đây không chỉ là cực tăng trưởng của quốc gia mà còn mang tầm quốc tế. Do đó, mức giá không chỉ dừng lại ở hiện tại mà có thể còn cao hơn nữa.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội, cũng lý giải TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, nổi bật bởi sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và luôn tiên phong trong thử nghiệm, bứt phá. Khi kinh tế phát triển mạnh mẽ, dòng tiền tất yếu sẽ chảy về đây - nơi hội tụ đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Ông Tuyến đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện và đầu tư tại TP.HCM còn góp phần nâng tầm thương hiệu cá nhân của nhà đầu tư, khi họ sở hữu tài sản tại một thị trường năng động và có sức ảnh hưởng hàng đầu cả nước. Về bản chất, dòng tiền “Nam tiến” của người Hà Nội hướng đến 3 mục tiêu cốt lõi: tích sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tạo ra lợi nhuận.

Còn ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, cho rằng việc đưa dòng tiền của khách Bắc vào miền Nam đã được đơn vị thực hiện gần 17 năm nay, từ những năm 1993-1994 trở đi, chứ không phải bây giờ mới “Nam tiến”. Thời gian gần đây, dòng tiền từ nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội đổ vào phía Nam tăng mạnh trở lại từ cuối năm ngoái và được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Ở thời điểm hiện tại, so với Hà Nội, bất động sản trung tâm TP.HCM có giá ngang bằng hoặc thấp hơn.

Bổ sung ý kiến dòng tiền đang dịch chuyển đến thị trường TP.HCM, dưới góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Quốc Việt Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh, đưa ra nhận định từ năm 2020 trở về trước, khu nam tập trung nhiều khách hàng người nước ngoài từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cũng như giới tinh hoa trong nước.

Tuy nhiên, từ năm 2021, họ bắt đầu dịch chuyển lên khu Đông ở các khu trung tâm lớn như Thủ Thiêm, An Phú, Thảo Điền... bởi hạ tầng cũng như giá cho thuê tốt.