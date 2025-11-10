Thái Lan bất ngờ đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Thái Lan hôm 10/11 thông báo đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận hòa bình với nước láng giềng Campuchia sau khi một vụ nổ mìn làm 2 binh sĩ Thái Lan bị thương gần biên giới.

Thỏa thuận này, được giám sát bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm đảm bảo chấm dứt lâu dài các hành động thù địch sau các vụ đụng độ biên giới vào tháng 7, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường hai bên phải rời bỏ nhà cửa.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết trong một tuyên bố hôm đầu tuần rằng vụ nổ mìn ở tỉnh Sisaket khiến 1 binh sĩ bị thương nặng ở chân, trong khi áp lực từ vụ nổ khiến binh sĩ thứ hai đau ngực.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, ông Siripong Angkasakulkiat, cho biết Bangkok sẽ ngừng “theo dõi bản tuyên bố chung”, tức là thỏa thuận với Campuchia được ký tại Kuala Lumpur vào cuối tháng 10, vài tháng sau khi hai bên đồng ý ngừng bắn.

Các bước tiếp theo dự kiến trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận bao gồm việc thả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ tại Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại một cuộc họp báo rằng “chúng tôi nghĩ rằng mối đe dọa an ninh đã giảm, nhưng thực tế thì không hề giảm”.

Chính quyền Campuchia chưa ngay lập tức bình luận về sự cố, nhưng trước đây họ từng bác bỏ cáo buộc của Thái Lan về việc đặt mìn mới dọc biên giới.

Bộ Quốc phòng Campuchia trong một tuyên bố về nói rằng họ “cam kết không lay chuyển” đối với hòa bình.

Hai nước láng giềng Đông Nam Á có tranh chấp về một số khu vực biên giới kéo dài suốt hơn một thế kỷ, nhưng cuộc giao tranh vào tháng 7 bùng phát khi Thái Lan cáo buộc Campuchia đặt mìn làm binh sĩ của họ bị thương.

Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng bắn ban đầu vào cuối tháng 7 sau sự can thiệp của ông Trump, cũng như các nhà ngoại giao Trung Quốc và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bản tuyên bố chung mới được ký vào tháng 10 nêu rõ hai bên sẽ tổ chức các hoạt động rà phá mìn dọc biên giới, rút vũ khí hạng nặng và cho phép các nhóm giám sát ngừng bắn do ASEAN tổ chức tiếp cận.

Thái Lan hứa sẽ thả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ trong vài tháng qua.

Sau khi ký kết, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết họ đã rút các vũ khí hạng nặng và vũ khí phá hoại khỏi biên giới với Thái Lan.

Lệnh ngừng bắn Thái Lan – Campuchia nhìn chung được duy trì kể từ ngày 29/7.

Tuy nhiên, hai nước đã có những cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm ngừng bắn, và các nhà phân tích cho rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện giải quyết tranh chấp lãnh thổ – cốt lõi của xung đột – vẫn còn khó đạt được.

