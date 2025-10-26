Ông Trump tham gia lễ ký thỏa thuận ngừng bắn mở rộng Thái Lan–Campuchia

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại lớn với Trung Quốc, Malaysia và Brazil bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN.

Các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã ký một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng vào ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa đặt chân tới Malaysia để dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và giám sát một loạt cuộc đàm phán thương mại then chốt bên lề.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Hun Manet ký kết thỏa thuận trong buổi lễ mang tên “Mang lại Hòa bình” (Delivering Peace), mở rộng từ lệnh ngừng bắn được ký cách đây 3 tháng.

“Tuyên bố này, nếu được thực thi đầy đủ, sẽ đặt nền móng cho hòa bình lâu dài, và quan trọng hơn, nó sẽ bắt đầu quá trình hàn gắn quan hệ giữa chúng ta”, Thủ tướng Hun Manet nói. “Các cộng đồng biên giới của chúng ta đã bị chia cắt bởi xung đột, và những người dân vô tội đã phải chịu đựng tổn thất khôn lường”.

Tổng thống Trump từng đóng vai trò trung gian trong việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm ngày hồi tháng 7, khi ông gọi cho các nhà lãnh đạo hai nước và cảnh báo rằng các cuộc đàm phán thương mại với Washington sẽ bị đình chỉ nếu giao tranh không chấm dứt.

“Mỹ sẽ có mối quan hệ hợp tác và thương mại mạnh mẽ, rất nhiều giao dịch, với cả hai quốc gia, miễn là họ sống trong hòa bình”, ông Trump nói.

Cả Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc nhau làm leo thang cuộc trao đổi rocket và pháo hạng nặng, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 300.000 người phải sơ tán tạm thời, đánh dấu đợt giao tranh tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Anutin suýt bỏ lỡ lễ ký sau khi Thái hậu Sirikit qua đời hôm thứ Sáu, nhưng sau đó vẫn quyết định bay đến dự. Ông tuyên bố cả hai bên sẽ rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời Thái Lan sẽ thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ trước đó.

Các thỏa thuận thương mại

Khi đến Malaysia, ông Trump được Thủ tướng Anwar Ibrahim đón tiếp trọng thể cùng đoàn vũ công truyền thống tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Trên thảm đỏ, ông Trump bất ngờ hòa mình nhảy cùng các nghệ sĩ, tay cầm một lá cờ Mỹ và một lá cờ Malaysia, trước khi bước lên xe limousine cùng Thủ tướng Anwar để di chuyển về thủ đô.

Trong khi ông Trump giao lưu với các lãnh đạo khu vực, các đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã gặp riêng bên lề hội nghị nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang thêm trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Khi được hỏi liệu có bàn về khoáng sản đất hiếm hay không, trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai bên đã thảo luận “rất nhiều chủ đề, bao gồm việc gia hạn đình chiến thương mại”.

“Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc gặp rất hiệu quả”, ông Greer nói.

Việc Trung Quốc kiểm soát nguồn cung đất hiếm toàn cầu là tâm điểm của các cuộc đàm phán, trong khi Washington tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc.

Tại lễ ký ngừng bắn, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ sớm ký các thỏa thuận khoáng sản chiến lược với Thái Lan và Malaysia, trong khi một hiệp định thương mại lớn hơn với Campuchia cũng đang được chuẩn bị.

Sau đó trong ngày Chủ nhật, ông Trump dự kiến gặp Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva để bàn về thuế quan của Mỹ, vốn đang gây căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Ông Lula cho biết sẽ lập luận rằng mức thuế 50% Washington áp lên hàng hóa Brazil là một “sai lầm”, đồng thời dẫn chứng rằng Mỹ đã hưởng thặng dư thương mại tới 410 tỷ USD với Brazil trong vòng 15 năm. Trước chuyến công du châu Á, Trump từng phát tín hiệu sẵn sàng xem xét giảm thuế.

Tuy nhiên, cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney đã bị hủy sau khi các cuộc đàm phán song phương đổ vỡ bất ngờ. Ông Trump tuyên bố trong hôm thứ Bảy rằng ông tăng thêm 10% thuế đối với Canada, “cao hơn mức hiện tại”.

Theo Reuters