Vén bức màn về vợ trùm lừa đảo Chen Zhi: “Tiên nữ Douyin”, hotgirl khoe giàu nổi tiếng Trung Quốc

Sau khi ông trùm Prince Group Campuchia Chen Zhi bị Mỹ truy tố và tịch thu lượng bitcoin gần 15 tỷ USD, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ “đào lại” danh tính người vợ xinh đẹp của ông ta, hotgirl từng khiến cư dân mạng phát sốt vì mức độ xa hoa.

Mạng thông tin giải trí Bilibili của Trung Quốc ngày 25/10 chính thức xác nhận: Hotgirl khoe giàu nổi tiếng Trung Quốc “Eva” chính là phu nhân của ông trùm lừa đảo Chen Zhi (Trần Chí) vừa bị Mỹ tịch thu số tiền ảo bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD và phát lệnh truy nã quốc tế.

Eva khoe ảnh chụp chung với chồng - doanh nhân Campuchia Chen Zhi. Ảnh: Sina.



Đằng sau hình ảnh “tiên nữ khoe của” là cuộc sống ngập trong hàng hiệu, siêu xe, máy bay riêng và cả bể cá nuôi cá mập – biểu tượng cho đỉnh cao quyền lực của đế chế Prince, nay đang dần tan rã.

Khoe ảnh đi lại bằng siêu xe Rolls Royces. Ảnh: KKnews.



Giở lại các trang báo mạng Trung Quốc hai năm trước đây, người ta có thể thấy nổi lên câu chuyện một hotgirl xinh đẹp và chịu chơi thích đăng tải các hình ảnh đời thường của bản thân, gia đình và nhận thấy “độ cao” của cô đã vượt xa hầu hết các nhân vật nổi tiếng chuyên khoe của khoe giàu trên mạng lúc bấy giờ . Cuộc sống hàng ngày của cô xa hoa đến mức khó tin, còn nhan sắc và thần thái thì hoàn toàn “xứng tầm” với địa vị ấy.

Bên máy bay riêng của gia đình. Ảnh: Sina.



Hotgirl này tên thật là Lý Thái Vân ( Li Caiyun) người tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), do một cơ duyên tình cờ mà kết hôn với Chen Zhi, chủ tịch Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) ở Campuchia, nên cuộc sống của cô mới sung túc như vậy.

Chen Zhi _Trần Chí), ông chủ Prince Group. Ảnh: Sina.



Ông chủ giàu có tình cờ gặp hotgirl trẻ đẹp tại một bữa tiệc của giới thượng lưu và lập tức trúng tiếng sét ái tình, ít lâu sau họ kết hôn và có với nhau hai con.

Dù Trần Chí chủ yếu làm ăn ở Campuchia và mang quốc tịch nước này, nhưng quê gốc ông ta ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Dưới tên ông có hàng loạt bất động sản, doanh nghiệp tài chính, du lịch, ngân hàng... Tổng tài sản ước tính hàng chục tỷ nhân dân tệ, sở hữu vô số biệt thự, siêu xe và cả máy bay riêng.

Một số hình ảnh Eva khoe giàu do người hâm mộ cô ta đăng tải. Ảnh: Sina.



Trong những hình ảnh đời thường mà “Eva” — tên tài khoản mạng của hotgirl Lý Thái Vân — chia sẻ, không khó để nhận ra cô từng đăng một tấm hình chụp chung với Trần Chí. Người đàn ông trong ảnh để râu, diện mạo gần như trùng khớp với những bức ảnh công khai của ông, nên dường như chắc chắn đó chính là Trần Chí.

Khoe ảnh chụp tự sướng. Ảnh: Sina.



Cách “Eva” khoe của có thể chia thành bốn mảng: ăn, mặc, ở, đi lại, và mảng nào cũng cực kỳ xa xỉ.

Cô và Trần Chí có hai con (một trai, một gái), nên phần “ăn mặc” cũng bao gồm cả các bé. Cô con gái nhỏ mặc đồ Dior, xách túi Chanel, tổng giá trị không dưới vài trăm triệu đồng Việt Nam.

Khoe con gái Ami bên cây đàn Piano mạ vàng duy nhất trên thế giới có giá 7 triệu NDT. Ảnh: Sina.



Bản thân Eva sở hữu vô số túi xách hàng hiệu — từ Hermès Himalaya (giá hàng triệu Nhân dân tệ) đến Chanel, Hermès… Trang sức cũng ở cấp độ loại hàng số lượng có giới hạn, với đồng hồ trị giá hàng chục triệu tệ.

Trong nhà, hai vợ chồng còn có một chiếc giường khung gỗ trị giá 5 triệu nhân dân tệ, làm từ loại gỗ quý hiếm, thiết kế tinh tế, nội thất trang nhã.

Khoe túi xách hàng hiệu, đồng hồ bản giới hạn cực đắt. Ảnh: Sina.



Căn biệt thự nơi họ ở thì xa hoa vượt ngoài mọi sự tưởng tượng. Dù Eva chưa từng đăng toàn cảnh, nhưng chỉ nhìn vào bể cá cô ta khoe cũng đủ thấy mức độ “khủng” của nó.

Tháng 9 năm 2022, Eva đăng ảnh chụp cùng cậu con trai nhỏ trước bể cá. Quan sát kỹ có thể thấy bể cá dài ít nhất 100 m, bên trong có cây, cỏ, rễ cây trang trí và nuôi cả đàn cá mập, tổng giá trị ước tính hàng chục triệu tệ.

Khoe ảnh chụp cùng con trai bên cạnh bể cá cảnh siêu lớn, nuôi cá mập. Ảnh: Sina.



Nếu chỉ bể cá mà đã hoành tráng như vậy, thì căn biệt thự chắc chắn còn xa xỉ hơn nhiều. Huống hồ, Trần Chí vốn là đại gia bất động sản — tất nhiên ông ta sẽ chọn một khu đất cực lớn để xây nhà.

Về phương tiện di chuyển, Eva nhiều lần đăng ảnh chụp trong máy bay riêng và các chuyến du lịch vòng quanh thế giới, kèm cả hình trên du thuyền. Theo người hâm mộ Eva tiết lộ, vợ chồng cô sở hữu 6 chiếc máy bay riêng, và từng chi 7 triệu Nhân dân tệ (khoảng 26 tỷ VND) để mua chiếc đàn piano Steinway mạ vàng 24K duy nhất thế giới.

Khoe nội thất máy bay riêng. Ảnh: Sina.



Có lần một con ngựa nuôi làm thú cưng bị bệnh, Eva đã cho máy bay riêng đi đón bác sĩ thú y về chữa trị và chăm sóc cho nó.

Ngoài ra, mỗi khi ra ngoài, Eva đều mang theo 4 vệ sĩ riêng và nhiếp ảnh gia đi kèm. Cô khoe của không phải để câu fans — vì tiền không thiếu — mà đơn giản chỉ là phong cách sống. Tuy nhiên, việc quá phô trương như vậy có thể phần nào ảnh hưởng đến công việc của chồng, dù phần lớn hoạt động kinh doanh của ông ta diễn ra ở Campuchia nên có lẽ cũng không quá đáng ngại.

Phóng sự trên trang Bilibili vạch trần tội ác của Tập đoàn Prince Group, khẳng định Eva Lý Thái Vân là vợ của Chen Zhi.



Sau khi Chen Zhi bị Mỹ truy tố, nhiều người quan tâm đến số phận của ba mẹ con Eva Lý Thái Vân và tài sản của họ, nhưng cho đến nay, ngoại trừ một phóng sự trên Bilibili xác nhận mối quan hệ vợ chồng giữa cô và ông trùm chủ Tập đoàn Thái Tử, không có thêm các thông tin nào khác.

