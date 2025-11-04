Bên trong "đế chế họ Bạch": Gia tộc lừa đảo gốc Hoa thao túng vùng biên Myanmar, giờ lĩnh 7 án tử

Ngày 4/11, Tòa án Thâm Quyến đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ án tập đoàn lừa đảo viễn thông do gia tộc Bạch Sở Thành, người Hoa gốc Vân Nam, điều hành tại Kokang, Myanmar.

7 án tử hình trong vụ đại án “Gia tộc lừa đảo họ Bạch”

Tổng cộng 21 thành viên của gia tộc Bạch Sở Thành – một trong “bốn đại gia tộc lừa đảo qua mạng” hoạt động ở khu vực Bắc Myanmar liền kề biên giới Trung Quốc – bị đưa ra xét xử tại Thâm Quyến ngày 4/11, bị cáo buộc 12 tội danh, bao gồm lừa đảo, cố ý giết người, cố ý gây thương tích… Trong đó, 5 đối tượng cầm đầu bị tuyên án tử hình.

Cuộc điều tra cho thấy nhóm tội phạm họ Bạch, do các thành viên chủ chốt như Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương (con trai) cầm đầu, cùng với các thành viên quan trọng bao gồm các thành viên trong gia đình như Lý Phúc Thọ, cấp dưới đáng tin cậy và các thủ lĩnh vũ trang như Lý Long Hoa, đã sử dụng ảnh hưởng của họ Bạch ở khu vực Kokang của Myanmar và dựa vào lực lượng vũ trang riêng để thành lập 41 khu công nghiệp lừa đảo, bao gồm Khách sạn Baisheng (Bách Thắng), Tòa nhà Tenglong (Đằng Long) số 1 và Công viên Khoa học và Công nghệ Cangsheng (Thương Thắng), thông qua việc tự xây dựng và phát triển hợp tác.

Cha con Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương bị cảnh sát Trung Quốc bắt. Ảnh: Xinhua.



Băng đảng tội phạm họ Bạch đã chiêu mộ và lôi kéo một số "chủ đầu tư" như Dương Lập Cường, Phan Hiển và Nghiêm Khiết Phong về căn cứ và cung cấp vũ trang bảo vệ cho họ. Cùng với những "két bạc" này, chúng đã thực hiện các tội ác như lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc, cố ý giết người, cố ý gây thương tích, bắt cóc, tống tiền, tổ chức và ép buộc mại dâm, và tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Số tiền liên quan đến cờ bạc và lừa đảo vượt quá 29 tỷ NDT, khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng, 1 người tự sát và một số người khác bị thương.

Ngoài ra, Bạch Ứng Thương còn cấu kết với những người khác để vận chuyển và sản xuất khoảng 11 tấn methamphetamine (ma túy đá). Tòa án Trung cấp Thâm Quyến đã tuyên bố các bị cáo cha con Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương và những người khác đã tổ chức, chỉ huy và tham gia vào nhóm tội phạm để thực hiện hành vi phạm tội, và hành vi của họ đã cấu thành 12 tội danh, bao gồm lừa đảo, cố ý giết người và cố ý gây thương tích.

Bạch Sở Thành khi còn là ông trùm lừa đảo. Ảnh: Mingpao.



Tòa án thành phố Thâm Quyến tuyên phạt: 5 bị cáo gồm Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương, Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Giang, Trần Quảng Ích: Tử hình thi hành ngay; 2 bị cáo Lý Phúc Thọ, Lý Chí Đức: Tử hình nhưng hoãn thi hành 2 năm; Quách Kiến Chính, Phan Hiến cùng 5 người khác: Tù chung thân; Lý Long Hoa, La Văn Đỉnh cùng 9 người khác: Từ 3 năm đến 20 năm tù giam.

Theo các thông tin trên báo chí trước đây, trong số bốn gia tộc lớn ở miền bắc Myanmar, gia tộc họ Bạch là nhóm tội phạm hùng mạnh nhất, sở hữu lực lượng vũ trang tư nhân hùng mạnh và có khả năng thâm nhập vào chính trường địa phương, trực tiếp kiểm soát một số khu công nghiệp gian lận viễn thông quy mô lớn tại khu vực Kokang.

Gia tộc Bạch Sở Thành có gốc gác từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cụ thể là khu vực gần biên giới giáp với khu vực Kokang (Quả Cảm), thuộc bang Shan của Myanmar.

Bạch Sở Thành bị giải ra tòa. Ảnh: ETtoday.



Cộng đồng Kokang là vùng người Hoa sinh sống lâu đời tại Myanmar, nên Bạch Sở Thành và gia tộc vẫn nói tiếng Trung, sử dụng hệ thống quan hệ thương mại với Trung Quốc để hoạt động.

Gia tộc này không phải người Myanmar “thuần”, mà thuộc nhóm người Hoa Kokang. Đây chính là lý do họ dễ mở casino, trung tâm lừa đảo viễn thông, trại lao động và liên kết được với quan chức – thương nhân ở hai bên biên giới.

Bốn gia tộc khét tiếng ở biên giới Trung Quốc – Myanmar

Bốn đại gia tộc lừa đảo viễn thông người Hoa (cũng có khi gọi là “năm đại gia”) ở khu vực này gồm: Minh Học Xương, Bạch Sở Thành, Ngụy Siêu Nhân, Lưu Chính Tường và Lưu Quốc Hỷ.

Các gia tộc này bị cáo buộc chi phối giới quân (sự)– chính (trị) – thương (kinh doanh) ở Bắc Myanmar, kiểm soát các ngành lợi nhuận cao như khoáng sản, bất động sản, đồng thời dính líu đến ma túy, lừa đảo, cờ bạc và các hoạt động tội phạm khác.

Gia tộc Minh Học Xương bị đưa ra xét xử tháng 9/2025. Ảnh: CCTV.



Tháng 9 vừa rồi, gia tộc Minh Học Xương bị Tòa án nhân dân thành phố Lan Thương, tỉnh Vân Nam đưa ra xét xử và kết án với 11 người bị tuyên tử hình, 5 người tử hình hoãn thi hành 2 năm, 11 người tù chung thân và 12 người tù có thời hạn từ 5 năm đến 24 năm.

Gia tộc này bị xác định tiến hành lừa đảo viễn thông, buôn ma túy, mở sòng bạc, tổ chức mại dâm, với số tiền liên quan hơn 10 tỷ NDT, và sát hại 14 người trong đường dây lừa đảo.

Từ đầu năm 2025, sau vụ nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị lừa sang Myanmar, các “khu công nghiệp lừa đảo” tại Myanmar, Campuchia… đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận Trung Quốc và quốc tế.

Một khu công nghiệp lừa đảo ở Bắc Myanmar. Ảnh: AFP.



Doanh nhân Trung Quốc Hình Vệ Lâm – người may mắn trốn thoát khỏi một khu lừa đảo viễn thông tại Myanmar – công khai vạch trần những kẻ chủ mưu đằng sau các đường dây lừa đảo này đều là người Trung Quốc, và những người bị bắt luôn chỉ là các nhân vật cấp thấp.

Trung Quốc truy quét các gia tộc lừa đảo ở Bắc Myanmar

Cuối 2023 Trung Quốc bắt đầu đàm phán việc phối hợp quân sự – cảnh sát với Myanmar nhằm đập tan các “khu công nghiệp lừa đảo viễn thông” ở Kokang và dọc biên giới Myanmar – Lào – Campuchia.

Tháng 12/2023, Minh Học Xương, một đại gia Kokang đầu hàng được dẫn độ về Trung Quốc. Gia tộc này từng kiểm soát nhiều sòng bạc, trại lừa đảo và đường dây ma túy ở biên giới Trung Quốc –Myanmar.

Đầu 2024, Trung Quốc mở chiến dịch truy quét người Trung Quốc tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á; nhiều “ông chủ” cấp trung gian bị bắt dẫn độ từ Thái Lan – Lào – Campuchia về nước.

Diễn viên Vương Tinh trước khi bị lừa sang Myanmar và sau khi được giải cứu (phải). Ảnh: Zaobao.



Tháng 1/2024, vụ việc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị dụ sang Myanmar đã gây chấn động dư luận. Vương Tinh bị một nhóm môi giới mời đóng phim, hứa thù lao cao, nhưng sau khi qua biên giới đã bị đưa thẳng vào một khu lừa đảo viễn thông có vũ trang ở Kokang. Gia đình không liên lạc được, buộc phải đăng tin kêu cứu trên mạng, khiến các blogger điều tra và truyền thông lớn vào cuộc.

Trước sức ép dư luận, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phối hợp với phía Myanmar để can thiệp và đưa anh ta trở về an toàn. Vụ việc này khiến các “khu công nghiệp lừa đảo” ở Myanmar lần đầu trở thành tâm điểm chú ý toàn quốc và trở thành chất xúc tác để Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch truy quét xuyên biên giới.

Tháng 3–7/2024, Trung Quốc giải cứu hàng nghìn nạn nhân, đóng cửa các tuyến xuất – nhập cảnh phi pháp. Nhiều trùm lừa đảo nhỏ chạy sang Lào & Ấn Độ nhưng lần lượt bị bắt giữ.

Tháng 9/2025, xét xử gia tộc Minh Học Xương tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Lâm Thương (Vân Nam), 11 người bị tuyên án tử hình thi hành ngay; 5 người tử hình hoãn thi hành 2 năm; 11 người nhận án tù chung thân và 12 người tù có thời hạn.Tổng số tiền lừa đảo, đánh bạc hơn 10 tỷ NDT, 14 người bị giết.

Tháng 10–11/2025, hai bên tiếp tục bắt và dẫn độ về Trung Quốc hàng trăm đối tượng từ Kokang và Tachileik. Trọng điểm của chiến dịch là kiểm soát các “khu lừa đảo viễn thông” có vũ trang.

Bạch Sở Thành và đồng bọn được đưa từ Myanmar về bằng máy bay. Ảnh: Xinhua.



Ngày 4/11/2025, gia tộc Bạch Sở Thành bị xét xử ở Thâm Quyến: 5 người bị tử hình, 2 người tử hình hoãn thi hành, 5 người tù chung thân và 9 người 3–20 năm tù.

Kế hoạch trong hai năm 2025–2026, sẽ điều tra, truy bắt các ông trùm hai gia tộc Ngụy Siêu Nhân, Lưu Chính Tường - Lưu Quốc Hỷ và các nhánh tài chính liên quan; tập trung truy quét các mạng lưới rửa tiền ở Trung Quốc, Singapore, UAE.

Tóm lại, các gia tộc lừa đảo qua mạng viễn thông ở Bắc Myanmar không đơn thuần là tội phạm, mà là các tập đoàn kinh tế – quân sự – chính trị có lãnh địa riêng. Các chiến dịch dẫn độ và xét xử gần đây cho thấy Trung Quốc muốn triệt nguồn vốn đen và kiểm soát biên giới với Myanmar

Dù hai gia tộc lớn nhất (Minh Học Xương – Bạch Sở Thành) đã bị đánh tan, nhưng mạng lưới lừa đảo viễn thông xuyên biên giới vẫn chưa bị xóa hoàn toàn, nhất là tại khu tam giác vàng khi mà hai gia tộc còn lại vẫn chưa bị triệt phá.

Theo Chinanews, Orientaldaily