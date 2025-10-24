Quân đội Myanmar đột kích hang ổ lừa đảo ở biên giới, bắt giữ hàng nghìn người

Quân đội Myanmar đã tiến hành cuộc đột kích lớn vào khu phức hợp lừa đảo “KK Park”, một trong những “khu scam” khét tiếng dọc biên giới Thái Lan–Myanmar.

Nhật báo Alin của Myanmar đưa tin quân đội nước này đã "dọn sạch" khu “KK Park”, giải phóng hơn 2.000 lao động bị cưỡng ép và tịch thu 30 thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk sản xuất. Chính quyền quân sự cho biết đã bắt giữ 2.198 người trong chiến dịch này, nhưng không nêu rõ quốc tịch của họ.

Quân đội Myanmar bắt giữ hàng ngàn người trong vụ đột kích. Ảnh: Singtao.

Thông báo của Thái Lan cho biết 677 người (618 nam, 59 nữ) đã vượt sông Moei ở biên giới chạy vào tỉnh Tak và bị bắt giữ sau khi Thái Lan bố trí lực lượng chặn bắt.

Những nạn nhân bị lừa đảo vượt sông chạy sang Thái Lan. Ảnh: Singtao.

Mô hình hoạt động của “khu phức hợp scam”

Những khu như “KK Park” được vận hành theo mô hình “tuyển mộ → giam giữ → ép làm việc” nhằm thực hiện lừa đảo qua mạng (dưới các chiêu trò đầu tư, tình cảm, cờ bạc). Chúng phát triển mạnh sau COVID ở các vùng “vô pháp luật” do: lợi nhuận khổng lồ, khả năng kết nối xuyên biên giới, lợi dụng các vùng do phiến quân kiểm soát, và điều hành bởi mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy "KK Park" được xây dựng rất nhanh: ảnh chụp tháng 3 (trên) và tháng 9 (dưới). Ảnh: Singtao,

Khi quân đội Myanmar đột kích càn quét khu “KK Park”, nhiều người bên trong (bao gồm các nạn nhân bị lừa, lao động cưỡng bức và cả những người tham gia hoạt động phạm pháp) lo sợ bị bắt, bị trục xuất hoặc bị trừng phạt; do đó họ chọn cách vượt biên.

Thực tế rất phức tạp: các khu scam này vừa có nạn nhân bị bán/bị lừa đến làm việc, vừa có những kẻ có vai trò tích cực trong lừa đảo. Việc xác minh ai là nạn nhân, ai là tội phạm cần thời gian, hồ sơ và phối hợp ngoại giao giữa các quốc gia.

Bên trong "KK Park" với những tấm biển quảng cáo lớn trên các tầng nhà. Ảnh: Singtao.

Đối với Myanmar: Cuộc đột kích là nỗ lực kép — vừa tỏ ra “cứng rắn” với tội phạm, vừa tái khẳng định quyền kiểm soát vùng biên giới. Nhưng hành động triệt phá này cũng phơi bày mức độ thâm căn của tội phạm xuyên biên giới do các lực lượng vũ trang/phiến quân từng bị cáo buộc “bảo kê” hay lợi dụng.

Đối với Thái Lan: Sự kiện đặt Thái Lan giữa áp lực nhân đạo (phải đối xử nhân văn) và nhu cầu an ninh (ngăn tội phạm xâm nhập). Thái cũng chịu áp lực làm việc với các nước gốc của người bị bắt giữ để họ nhận công dân.

Video về vụ đột kích "KK Park" đêm 22/10 của quân đội Myanmar. Nguồn: Creaders.

Vai trò then chốt của Starlink

Hệ thống Starlink mặc dù không được cấp phép ở Myanmar nhưng đã trở thành “hạ tầng sống” cho các khu căn cứ lừa đảo: cung cấp kết nối băng thông cao, không phụ thuộc vào hạ tầng Internet địa phương vốn dễ bị gián đoạn. Điều này khiến các tổ chức lừa đảo có thể duy trì hoạt động liên tục ngay cả khi mạng internet mặt đất bị chặn.

Các ăng-ten của thiết bị Starlink trên mái nhà khu phức hợp "KK Park". Ảnh: Singtao.

Quân đội Myanmar thu giữ nhiều bộ thu (báo cáo nói con số khoảng 30 bộ) và Công ty SpaceX chủ quản cũng thông báo vô hiệu hóa hàng loạt thiết bị theo phản hồi quốc tế — động thái này làm gián đoạn hoạt động lừa đảo ngay lập tức. Việc sử dụng dịch vụ vệ tinh cũng cho thấy tính chất “chuyên nghiệp hóa” và nguồn vốn rất lớn của mạng lưới tội phạm.

Quân đội Myanmar thu giữ hơn 30 bộ thiết bị Starlink trong vụ đột kích.

﻿Ảnh: Singtao.

Vụ đột kích “KK Park” là một cú giáng mạnh vào mô hình khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn — ít nhất về mặt làm gián đoạn hoạt động và thu giữ hạ tầng kỹ thuật (Starlink). Tuy nhiên, vấn đề gốc rễ — mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, nhu cầu lao động “dễ dùng”, và khả năng tận dụng vùng tranh chấp — không thể biến mất chỉ qua một đêm.

Các nhà phân tích cho rằng cần có sự phối hợp quốc tế nhanh, chú trọng nhân đạo và cơ chế pháp lý bền vững để ngăn chặn "KK Park" “tái sinh” ở nơi khác.

Theo Singtao, Creaders