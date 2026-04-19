Tên lửa vài chục nghìn USD hạ drone hàng chục triệu USD

Tên lửa 358 của Iran với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với vũ khí phòng không truyền thống đang gây chú ý khi có thể bắn hạ drone MQ-9 Reaper đắt tiền.

Giá của loại vũ khí “diệt drone” được cho là chỉ bằng 1/10 so với các loại đạn phòng không truyền thống có cùng tầm bắn và hỏa lực.

Thành công của loại đạn bay lảng vảng “diệt drone” 358 của Iran, đặc biệt khi được sử dụng để đối phó với các nền tảng đắt đỏ do Mỹ sản xuất, đang thu hút sự chú ý vượt ra ngoài chiến trường Trung Đông.

Tại Trung Quốc, truyền thông nhà nước đã phân tích vai trò được cho là của loại đạn đánh chặn lảng vảng do Iran thiết kế trong việc bắn hạ nhiều phương tiện bay không người lái, bao gồm cả mẫu MQ-9 “Reaper” trong cuộc chiến Mỹ – Israel với Iran.

Tên lửa 358, còn được gọi là SA-67, nặng khoảng 50 kg. Được trang bị động cơ phản lực tuabin cỡ nhỏ kết hợp với động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, nó bay hành trình dưới tốc độ âm thanh ở khoảng Mach 0,6 trong phạm vi 100–150 km và sử dụng đầu dò hồng ngoại để dẫn đường mục tiêu.

So với các tên lửa đất đối không truyền thống, thường đạt tốc độ trên Mach 3, tốc độ tương đối chậm của 358 là một hạn chế đáng kể, khiến nó không phù hợp để đối phó với máy bay phản lực.

Tuy nhiên, theo nhà bình luận quân sự Trung Quốc Zhang Xuefeng, loại vũ khí này lại có những lợi thế riêng.

Ông Zhang cho biết 358 “không gặp vấn đề gì” khi bắn hạ các drone bay chậm hơn, sử dụng động cơ cánh quạt như dòng MALE (trung bình – tầm cao – bay lâu) như MQ-9 Reaper, và ưu điểm lớn nhất của nó là chi phí cực thấp.

“Nhờ động cơ phản lực được đơn giản hóa, giá của nó chỉ bằng khoảng một phần mười so với các tên lửa phòng không truyền thống có cùng tầm bắn và hỏa lực,” ông Zhang nói với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm thứ Tư trong tuần.

Ông cho biết điều này cho phép sản xuất hàng loạt và triển khai trên diện rộng để đối phó với các drone phương Tây đắt tiền với hiệu quả chi phí rất cao.

Theo các báo cáo truyền thông Mỹ, Không quân Mỹ đã mất 24 drone MQ-9 trong chiến dịch Epic Fury tại Iran từ ngày 28/2 đến khi đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời vào ngày 8/4, với tổng thiệt hại lên tới 720 triệu USD.

Trong khi đó, giá của tên lửa 358 của Iran được ước tính chỉ khoảng 30.000–90.000 USD mỗi quả.

Ngoài ra, động cơ nhỏ không có buồng đốt phụ tạo ra tín hiệu hồng ngoại thấp, khiến loại đạn này khó bị các cảm biến dò nhiệt của drone MALE phát hiện. Ông Zhang mô tả khả năng tàng hình này như một “mũi tên ẩn”.

Ông cho biết khả năng bay trong 30–60 phút cũng cho phép tên lửa 358 lảng vảng gần đường bay của drone đối phương trong thời gian dài; nếu lần đánh chặn đầu tiên không thành công, nó có thể quay lại tiếp tục tấn công cho đến khi tiêu diệt mục tiêu.

“Đây là một ‘sát thủ drone’ hiệu quả,” ông Zhang nói thêm.

Trong lĩnh vực phòng thủ chống drone, Trung Quốc đã phát triển nhiều nền tảng khác nhau, từ pháo phòng không và tên lửa truyền thống đến các loại vũ khí mới như laser, vi sóng và điện từ.

Bản tin của CCTV được phát sóng trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng đang xem xét xu hướng chiến tranh tiêu hao với số lượng lớn vũ khí giá rẻ.

Trước đó, lấy cảm hứng từ drone cảm tử giá rẻ Shahed-136 của Iran, Trung Quốc đã phát triển nhiều phiên bản tương tự với chi phí còn thấp hơn.

Chẳng hạn, Shahed-136 được ước tính có giá từ 20.000 đến 50.000 USD mỗi chiếc, trong khi mẫu Feilong-300D của Norinco còn rẻ hơn, chỉ khoảng 10.000 USD mỗi đơn vị.

Theo SCMP