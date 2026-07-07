Taylor Swift chọn váy cưới của Dior, giúp nhà mốt Pháp vượt Chanel trong cuộc đua xa xỉ

Taylor Swift và Travis Kelce cùng diện thiết kế Haute Couture của Dior trong lễ cưới, mang lại cú hích truyền thông khổng lồ cho nhà mốt Pháp giữa cuộc cạnh tranh gay gắt với Chanel.

Việc siêu sao nhạc pop Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce cùng diện trang phục Haute Couture của nhà mốt Christian Dior trong lễ cưới tại New York đang được giới thời trang xem là một chiến thắng mang tính biểu tượng, giúp Dior chiếm ưu thế trước đối thủ lâu năm Chanel trong cuộc cạnh tranh giành những gương mặt đại diện danh giá nhất.

Dù đến nay chưa có bất kỳ bức ảnh chính thức nào được công bố từ hôn lễ được bảo mật nghiêm ngặt tại khu vực Madison Square Garden, việc đảm nhận thiết kế váy cưới cho Taylor Swift – được nhiều chuyên gia gọi là "đơn đặt hàng váy cưới lớn nhất thập kỷ" – được xem là cú hích quan trọng đối với Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Nhà thiết kế 41 tuổi mới chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt Dior khoảng một năm và đang nỗ lực khẳng định dấu ấn cá nhân tại thương hiệu xa xỉ của Pháp.

Trong khi đó, phía Chanel cũng vừa có khởi đầu đầy hứa hẹn dưới thời Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy. Ông đã tạo được tiếng vang khi thiết kế chiếc váy cưới Haute Couture đính cườm cầu kỳ cho Dua Lipa trong lễ cưới tại Sicily hồi tháng 6.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định sức lan tỏa truyền thông của đám cưới Taylor Swift vượt xa bất kỳ sự kiện thời trang nào gần đây, qua đó mang đến cho Dior giá trị quảng bá khổng lồ trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Với hơn 273 triệu người theo dõi trên Instagram cùng cộng đồng người hâm mộ trải rộng khắp thế giới, Taylor Swift được đánh giá có khả năng tạo ra mức độ hiện diện thương hiệu mà rất ít chiến dịch marketing truyền thống có thể đạt được.

Bà Thomai Serdari, chuyên gia chiến lược thương hiệu xa xỉ và giảng viên marketing tại New York University Stern School of Business, nhận định rằng việc được Taylor Swift lựa chọn sẽ đưa Dior và Jonathan Anderson trở thành một phần của lịch sử văn hóa đại chúng trong nhiều năm tới.

Dior cho biết toàn bộ trang phục cưới của cô dâu và chú rể được thực hiện tại xưởng Haute Couture của hãng ở số 30 đại lộ Montaigne, Paris, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Jonathan Anderson và được phát triển thông qua quá trình trao đổi chặt chẽ với cặp đôi.

"Taylor Swift đã lựa chọn đúng"

Tại buổi trình diễn Haute Couture của Dior ở Paris hôm 6/7, chiếc váy cưới của Taylor Swift trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất.

Nghệ sĩ dệt may người Mỹ 91 tuổi Sheila Hicks, người từng hợp tác với Jonathan Anderson thiết kế một mẫu túi Dior, cho rằng quyết định của nữ ca sĩ chứng tỏ cô được cố vấn rất đúng đắn.

Theo bà Hicks, chiếc váy cưới của Taylor Swift không nên quá phô trương nhưng nhất thiết phải thể hiện được cá tính mạnh mẽ, đồng thời phản ánh việc cô đang cộng tác với những tên tuổi phù hợp nhất của làng thời trang.

Trước lễ cưới, truyền thông quốc tế từng đưa ra nhiều dự đoán về nhà thiết kế sẽ được Taylor Swift lựa chọn. Stella McCartney – một trong những nhà thiết kế cô thường xuyên mặc – cùng Sarah Burton của Givenchy đều được xem là những ứng viên sáng giá.

Dù thường xuyên xuất hiện với các thương hiệu cao cấp, Taylor Swift lại khá hiếm khi tham dự các sự kiện thời trang và nhiều lần ưu tiên các thương hiệu nhỏ hoặc nhà thiết kế độc lập. Chiếc nhẫn đính hôn của cô, chẳng hạn, được chế tác bởi thương hiệu trang sức độc lập Artifex Fine Jewelry.

Mang phong cách Mỹ cổ điển trong nhiều năm, Taylor Swift từng chọn Ralph Lauren cho bộ ảnh đính hôn. Tuy nhiên, ở thời khắc quan trọng nhất, nữ ca sĩ quyết định gửi gắm niềm tin vào nghệ thuật Haute Couture của nước Pháp.

Jonathan Anderson, nhà thiết kế người Bắc Ireland từng có 11 năm dẫn dắt Loewe trước khi chuyển sang Dior, đang trải qua một mùa cưới đặc biệt bận rộn. Chỉ trong tháng qua, Dior đã giới thiệu thêm hai mẫu váy cưới Haute Couture do ông thiết kế, được người mẫu Trung Quốc Ming Xi và nhà sáng tạo nội dung Brazil Elisa Zarzur diện trong lễ cưới.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng việc thiết kế váy cưới cho các nhân vật nổi tiếng chưa chắc đồng nghĩa với thành công về mặt kinh doanh.

Năm ngoái, Lauren Sánchez mặc váy cưới đặt riêng của Dolce & Gabbana trong hôn lễ với nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos tại Venice. Dù gây tiếng vang lớn, thương hiệu Italy này vẫn phải tìm kiếm thêm nguồn vốn và tiến hành tái cơ cấu các khoản nợ với ngân hàng.

Tương tự, Valentino – nhà mốt từng thiết kế váy cưới cho Nicola Peltz trong đám cưới với Brooklyn Beckham năm 2022 – cũng ghi nhận khoản lỗ trong năm vừa qua và hiện phải đàm phán lại với các chủ nợ.

Trong bối cảnh thị trường hàng hiệu toàn cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, việc Taylor Swift lựa chọn Dior được xem là cú hích truyền thông hiếm có, giúp thương hiệu Pháp giành lợi thế đáng kể trong cuộc đua hình ảnh với các đối thủ xa xỉ hàng đầu thế giới.

Theo Reuters