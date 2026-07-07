Iran bị tố phóng loạt tên lửa vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz

Iran bị cáo buộc phóng ít nhất hai tên lửa nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, khiến hai tàu hư hại trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran bế tắc và căng thẳng Trung Đông gia tăng.

Iran bị cáo buộc đã phóng ít nhất hai tên lửa nhằm vào các tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz trong đêm 6/7, theo giờ địa phương, trong một diễn biến làm dấy lên lo ngại mới về an ninh hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Dẫn lời hai quan chức Mỹ, Axios đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành vụ tấn công. Theo một quan chức Mỹ, hai tàu thương mại bị hư hại đáng kể, song không ghi nhận thương vong đối với thủy thủ đoàn.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận sau khi nhận được đề nghị xác nhận từ Reuters.

Cùng thời điểm, Tổ chức Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu chở dầu đang di chuyển theo hướng nam, cách khu vực Limah khoảng 8 hải lý (15 km) về phía đông, đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng mạn trái, gây cháy trên tàu. Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận thương vong hay sự cố ô nhiễm môi trường.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không đạt được tiến triển rõ rệt hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày được thiết lập sau cuộc xung đột bùng phát bởi các đòn không kích của Mỹ và Israel nhằm tạo khoảng trống cho nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đạt được một thỏa thuận với Tehran, hoặc sẽ "hoàn thành công việc", tiếp tục phát đi cảnh báo về khả năng sử dụng biện pháp quân sự trong khi Iran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn sau lễ tang cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Theo Wall Street Journal, trong đoạn ghi âm mà tờ báo này tiếp cận được, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã phát cảnh báo qua hệ thống vô tuyến hàng hải tới các tàu thuyền hoạt động trong khu vực vào cuối tuần qua với nội dung: "Tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi đã sẵn sàng khai hỏa vào các người."

Một trong những tàu bị tấn công được cho là Al Rekayyat, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thuộc sở hữu và quản lý của Nakilat – doanh nghiệp vận tải của ngành công nghiệp LNG Qatar.

Theo Wall Street Journal, con tàu bị trúng đạn ở mạn trái, phía trên khoang động cơ.

Bản ghi liên lạc mà tờ báo trích dẫn cho biết: "Khoang động cơ bốc cháy và đầy khói. Chưa thể đánh giá thêm mức độ hư hại. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và đã tập trung tại mạn phải của tàu."

Thời điểm xảy ra vụ việc, Al Rekayyat đang hoạt động tại cửa ngõ eo biển Hormuz, thuộc khu vực Vịnh Oman.

Giới đầu tư hiện tiếp tục theo dõi sát các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu. Bất kỳ diễn biến quân sự nào tại khu vực này đều có nguy cơ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh cũng như thị trường năng lượng quốc tế.

Theo Reuters, WSJ