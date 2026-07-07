Dừng bước ở vòng 1/8, HLV Martinez tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha; Ronaldo chưa vội quyết định

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup hôm 7/7, HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martínez, xác nhận sẽ rời cương vị dẫn dắt đội tuyển, cho rằng thất bại này khép lại một chu kỳ của bóng đá Bồ Đào Nha.

HLV Martinez xác nhận chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết hợp đồng giữa ông và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã hết hạn ngay trong ngày 7/7 và giờ là lúc ban lãnh đạo liên đoàn lựa chọn một HLV mới.

Đánh giá về trận đấu, Martinez cho rằng Bồ Đào Nha đã chơi sòng phẳng với một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup năm nay, nhưng cuối cùng phải trả giá vì những khoảnh khắc quyết định.

"Chúng tôi phòng ngự với tinh thần quả cảm, chơi đầy quyết liệt và tổ chức hàng thủ rất tốt. Nhưng ở một trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup, chiến thắng hay thất bại thường chỉ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ". "Đó có thể là cú sút dội xà bật vào lưới hay bật ra ngoài, hoặc một tình huống đá phạt nhanh ở phút 90 tạo ra cơ hội ghi bàn. Chính những chi tiết như vậy đã quyết định kết quả cuối cùng".

Phát biểu sau trận đấu, Martinez nói: "Tôi đến Bồ Đào Nha với mục tiêu giành chức vô địch World Cup. Khi không thể hoàn thành mục tiêu đó, tôi không thấy có lý do gì để tiếp tục nữa".

Ông nói thêm: "Ban lãnh đạo và chủ tịch liên đoàn giờ đã có cơ hội chọn một HLV mới... Hợp đồng của tôi kết thúc hôm nay. Tôi không còn gì để nói thêm".

Martinez cũng tiết lộ trước khi World Cup khởi tranh, ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Tuy nhiên, ông xác nhận trận gặp Tây Ban Nha là lần cuối cùng mình ngồi trên băng ghế chỉ đạo của tuyển Bồ Đào Nha.

"Tôi vô cùng tự hào. Người dân Bồ Đào Nha đã đón nhận tôi như một thành viên trong gia đình và dành cho tôi sự chào đón nồng nhiệt. Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia là một vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn", ông chia sẻ.

Cristiano Ronaldo bật khóc sau trận thua tuyển Tây Ban Nha, chính thức khép lại sự nghiệp tham dự World Cup. Ảnh: AFP/Zaobao.

Chia tay World Cup, Ronaldo chưa vội quyết định tương lai

Việc Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 cũng đồng nghĩa với việc Cristiano Ronaldo chính thức khép lại sự nghiệp tham dự World Cup. Đây cũng có thể là dấu chấm hết cho hành trình nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia của tiền đạo 41 tuổi này. Tuyển Bồ Đào Nha đã phải dừng bước sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha bởi bàn thua ở những phút cuối.

Sau trận đấu, Ronaldo đã bật khóc khi rời sân. Thất bại trước Tây Ban Nha cũng đồng nghĩa anh khép lại sự nghiệp mà chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup. Cristiano Ronaldo cũng cho biết anh sẽ không vội đưa ra quyết định về tương lai sau khi khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Dù không giấu được nỗi thất vọng, Ronaldo vẫn giữ sự bình thản khi được hỏi về kế hoạch sắp tới: "Đúng vậy, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Nhưng tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ về chặng đường phía trước, ở bên gia đình, không vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào rồi tiếp tục cuộc sống".

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nói thêm: "Đó là bóng đá, đó cũng là cuộc đời của một cầu thủ. Có lúc bạn chiến thắng, có lúc bạn thất bại, và điều quan trọng là phải tiếp tục bước về phía trước".

Là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia, Ronaldo khẳng định anh có thể rời sân khấu World Cup mà không hối tiếc: "Danh hiệu quan trọng nhất tôi giành được cùng đội tuyển quốc gia là chức vô địch UEFA Euro 2016. Với tôi, thành tích đó có ý nghĩa không khác gì một chức vô địch World Cup". "Vì vậy, tôi có thể rời World Cup với lương tâm thanh thản. Tôi ra đi khi vẫn ở trạng thái tốt nhất. Ngày mai sẽ là một ngày mới và cuộc sống vẫn tiếp tục."

Mười năm trước, Ronaldo đã cùng Bồ Đào Nha lần đầu đăng quang tại Euro 2016. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, anh chưa từng một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup. Thành tích tốt nhất của Ronaldo tại giải đấu này là cùng Bồ Đào Nha lọt vào bán kết tại FIFA World Cup 2006.

Theo Zaobao