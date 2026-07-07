Nga dồn hỏa lực vào Kiev: Moscow đang nhắm tới những mục tiêu nào?

Bộ Quốc phòng Nga công bố danh sách các nhà máy UAV, cơ sở quốc phòng và hạ tầng quân sự bị tập kích tại Kiev, đồng thời giải thích lý do Moscow gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Ukraine.

Quân đội Nga tiếp tục tiến hành một đợt tấn công tầm xa quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine, với mục tiêu mà Moscow khẳng định là các cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhà máy sản xuất UAV và hạ tầng phục vụ quân đội.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch nằm trong chuỗi các cuộc không kích được tăng cường kể từ đầu tháng 6, sau vụ tập kích bằng UAV của Ukraine mà Moscow cáo buộc khiến 21 dân thường thiệt mạng, phần lớn là các nữ sinh tuổi vị thành niên.

Trong khi đó, Ukraine coi các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga là một phần quan trọng trong chiến lược quân sự hiện nay và đang tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn tài trợ từ các nước phương Tây.

Nga đã tấn công những mục tiêu nào tại Kiev?

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt không kích trong đêm được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tầm xa, nhằm vào hàng loạt mục tiêu tại thủ đô Kiev cùng các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernigov và Kiev.

Tại Kiev, Moscow cho biết các mục tiêu bao gồm:

- Abris PT (Kiev-71): Cơ sở sản xuất nhiều dòng UAV chiến thuật và linh kiện máy bay không người lái cho quân đội Ukraine.

- Burevestnik (Kiev-1): Nhà máy từ thời Liên Xô chuyên sản xuất thiết bị vô tuyến điện, hiện bị Nga cáo buộc tham gia chế tạo UAV tầm trung và tầm xa.

- Ukr Armo Tekh (Kiev-79): Doanh nghiệp sản xuất xe bọc thép, đồng thời được cho là chế tạo đầu đạn tên lửa.

- Kuznia na Rybalskom: Nhà máy đóng tàu lâu đời trên bán đảo Rybalsky, từng gắn với cựu Tổng thống Petro Poroshenko. Nga cho biết cơ sở này tham gia chế tạo xuồng không người lái cảm tử lớp Gyurza.

- Kvant: Viện nghiên cứu - sản xuất quốc phòng có từ thời Liên Xô, được Moscow cho là chế tạo các linh kiện dẫn đường cho tên lửa, máy bay và tên lửa Neptune-MD.

Ngoài ra, tại vùng Kiev, Nga tuyên bố đã tấn công:

- Nhà máy quốc phòng Vizar, nơi bảo dưỡng hệ thống phòng không Ukraine và sản xuất linh kiện cho UAV tầm xa.

- Kho nhiên liệu tại thành phố Vishnyovoe, nơi được cho là cung cấp xăng dầu cho quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết nhiều sân bay quân sự cùng các cơ sở năng lượng phục vụ quân đội tại nhiều khu vực khác của Ukraine cũng bị tấn công.

Đợt không kích này có gì đặc biệt?

Theo đánh giá của phía Nga, đây không phải chiến dịch lớn nhất.

Trong các báo cáo tác chiến, Bộ Quốc phòng Nga phân biệt giữa các đợt "tấn công theo nhóm" và "tấn công quy mô lớn", tùy thuộc vào số lượng phương tiện được sử dụng.

Tuy nhiên, chiến dịch lần này gây chú ý bởi tuyên bố từ phía Ukraine rằng lực lượng phòng không nước này không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.

Theo quân đội Ukraine, toàn bộ 29 tên lửa đạn đạo đã vượt qua lưới phòng không. Bên cạnh đó, một số tên lửa hành trình và UAV cũng đánh trúng mục tiêu, gây thiệt hại trực tiếp tại 34 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống thêm 16 khu vực khác.

Phòng không Ukraine đang gặp vấn đề?

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các quan chức Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây bổ sung hệ thống phòng không, đặc biệt là tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất.

Tuần trước, ông Zelensky cho biết Na Uy đã cam kết tài trợ kinh phí mua 200 tên lửa Patriot nhưng Kiev vẫn chưa nhận được số vũ khí này.

Ông cảm ơn các nước viện trợ nhưng nhấn mạnh: "Điều chúng tôi cần là họ thực hiện đúng những gì đã cam kết."

Sau đó, Na Uy làm rõ rằng nước này chỉ sẵn sàng tài trợ tài chính nếu Ukraine tìm được nguồn cung Patriot trong bối cảnh loại tên lửa này đang thiếu hụt trên toàn cầu.

Vì sao Nga tăng cường các cuộc không kích?

Moscow cho rằng chiến dịch hiện nay là phản ứng trước sự thay đổi trong chiến lược của Kiev.

Theo Nga, Ukraine đang tập trung sử dụng UAV do phương Tây tài trợ để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, nhà máy lọc dầu và các cảng xuất khẩu nhằm gây thiệt hại kinh tế cho Nga.

Ngay trong đêm Nga mở đợt tập kích mới, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố đã phát hiện 626 UAV Ukraine hoạt động bên ngoài khu vực giao tranh và bắn hạ 613 chiếc.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định việc mở rộng không kích không chỉ nhằm đáp trả thiệt hại kinh tế mà còn xuất phát từ điều mà họ gọi là "chiến thuật khủng bố" của Kiev.

Giới chức Nga viện dẫn vụ tấn công bằng UAV nhằm vào ký túc xá của một trường dạy nghề tại Starobelsk hồi tháng 5, khiến nhiều học sinh thiệt mạng khi đang ngủ.

Sau vụ việc, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố: "Giới lãnh đạo Kiev đã quyết định mở ra một chương mới trong các tội ác của họ và đưa cuộc xung đột lên một cấp độ mới. Đó là lựa chọn của họ."

Bộ Ngoại giao Nga sau đó khẳng định quân đội sẽ tiến hành các đòn tấn công có hệ thống và liên tục nhằm vào các cơ sở thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị UAV của Ukraine.

Moscow cho rằng Kiev muốn đạt mục tiêu gì?

Theo Nga, mục tiêu lớn nhất của Ukraine là tiếp tục thuyết phục phương Tây tăng viện trợ quân sự.

Moscow cho rằng Kiev đang theo đuổi hai mục tiêu song song: kích thích Nga tăng cường không kích để chứng minh mình là nạn nhân trước dư luận quốc tế, đồng thời sử dụng các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga như bằng chứng cho thấy Ukraine vẫn có khả năng xoay chuyển cục diện chiến trường.

Ông Putin nhận định tình hình của quân đội Ukraine hiện "đang chuyển từ khó khăn sang mức nguy cấp", đồng thời cho rằng các gói viện trợ phương Tây hay việc cưỡng ép động viên quân sự sẽ không thể thay đổi cục diện.

Tuần trước, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Konstantinovka - một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine tại Donbass, mặc dù Kiev bác bỏ thông tin này.

Ukraine có tiếp tục nhận được viện trợ phương Tây?

Câu trả lời hiện vẫn chưa rõ ràng.

Vấn đề viện trợ dự kiến sẽ tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara.

Theo Bloomberg, một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Italy, không muốn đưa các cam kết viện trợ cũ vào tuyên bố chung, thay vào đó đề xuất sử dụng ngôn ngữ tương tự hội nghị năm ngoái.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu vẫn là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine.

Theo nhiều nguồn tin, Brussels, London và Kiev đang nỗ lực thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine vẫn còn cơ hội giành lợi thế trong cuộc xung đột.

Nguy cơ leo thang còn lớn?

Theo Điện Kremlin, nguy cơ này vẫn ở mức rất cao.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cuối tuần qua nhận định Nga hiện không còn tiến hành một "chiến dịch quân sự đặc biệt" như cách gọi ban đầu, mà đang tham gia vào một cuộc chiến thực sự.

Ông cho rằng Đức, Pháp, Hà Lan, Na Uy và cả Mỹ đang hỗ trợ Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí và thông tin tình báo.

Khi được hỏi về khả năng Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan - điều từng được một số truyền thông phương Tây đề cập - ông Peskov bác bỏ các suy đoán này nhưng lưu ý rằng trên lãnh thổ Ba Lan hiện có nhiều nhà máy sản xuất UAV được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Ông khẳng định đây chỉ là "một thực tế khách quan", chứ không phải lời đe dọa.

Theo RT