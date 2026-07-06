Nga tuyên bố bắn hạ hơn 600 UAV trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ hơn 600 UAV trong cuộc tập kích quy mô lớn của Ukraine nhằm vào hơn 20 khu vực, bao gồm Moscow và Crimea. Nga cảnh báo sẽ gia tăng các đòn đáp trả.

Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga trong đêm, với các mục tiêu trải rộng trên hơn 20 khu vực, bao gồm cả thủ đô Moscow và bán đảo Crimea. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn hoặc chế áp hơn 600 UAV.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/7, các UAV bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa bằng tác chiến điện tử tại hơn 20 khu vực trên cả nước.

Moscow cho biết các mục tiêu chính của cuộc tập kích là cơ sở hạ tầng năng lượng tại các vùng Bryansk, Belgorod, Leningrad, Yaroslavl, Kaluga và bán đảo Crimea.

Trong đó, 147 UAV được cho là đã bị bắn hạ tại vùng Bryansk, trong khi thêm 64 chiếc bị đánh chặn trên bầu trời Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tiến hành cuộc tấn công ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (diễn ra ngày 7-8/7), với mục đích chứng minh với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Anh, rằng Kiev vẫn sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo Moscow, kế hoạch này đã thất bại nhờ hoạt động hiệu quả của các đơn vị phòng không, các tổ hỏa lực cơ động, lực lượng không quân và hệ thống tác chiến điện tử.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng do số ít UAV lọt qua lưới phòng không sẽ nhanh chóng được khắc phục.

Đồng thời, cơ quan này cảnh báo việc các nước phương Tây tiếp tục tăng cường cung cấp UAV, tên lửa và đạn dược cho Ukraine sẽ kéo theo các đòn đáp trả mạnh mẽ hơn từ phía Nga.

"Việc các nhà tài trợ phương Tây của chính quyền Kiev tiếp tục tăng cường viện trợ UAV, tên lửa và đạn dược sản xuất tại châu Âu và Anh, cùng với việc ông Zelensky sử dụng chúng nhằm vào các mục tiêu dân sự của Nga, sẽ không bị bỏ qua. Nga sẽ đáp trả bằng cách gia tăng tần suất và cường độ các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết trên Telegram rằng lực lượng phòng không đã đánh chặn 11 UAV đang tiếp cận thủ đô.

Crimea mất điện trên diện rộng

Cuộc tập kích cũng khiến hệ thống điện tại Crimea gặp sự cố nghiêm trọng.

Công ty điện lực Krymenergo cho biết toàn bộ các thành phố và huyện trên bán đảo đã bị mất điện diện rộng sau khi mạng lưới điện cao thế bị ảnh hưởng bởi "các tác động từ bên ngoài".

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev xác nhận thành phố lớn nhất Crimea cũng rơi vào tình trạng mất điện sau khi hạ tầng năng lượng bị UAV tấn công.

Ông cho biết đến sáng cùng ngày, điện đã được khôi phục cho phần lớn các khu dân cư.

Nga cảnh báo mở rộng vùng đệm an ninh

Theo phía Nga, Ukraine đã gia tăng đáng kể các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng và các mục tiêu trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh quân đội Kiev liên tiếp gặp khó khăn trên chiến trường.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát thành phố Konstantinovka, một cứ điểm quan trọng của Ukraine tại Donbass, mở đường cho các mũi tiến công hướng tới cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk, hai thành phố lớn cuối cùng do Kiev kiểm soát tại khu vực này.

Hôm 4/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo rằng nếu Ukraine tiếp tục tập kích các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, Moscow sẽ buộc phải mở rộng hơn nữa "vùng đệm an ninh" dọc biên giới.

Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công mà Moscow gọi là "khủng bố" của Kiev bằng các chiến dịch không kích có hệ thống nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm các nhà máy sản xuất UAV, sở chỉ huy và các "trung tâm ra quyết định".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, rạng sáng 6/7, quân đội nước này cũng đã tiến hành thêm một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine.

Moscow cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhà máy sản xuất UAV, cùng nhiều cơ sở nhiên liệu và năng lượng tại Kiev và khu vực lân cận. Ngoài ra, các sân bay quân sự ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernigov và Kiev cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Theo RT