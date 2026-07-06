Giám đốc CIA cảnh báo AI có thể trở thành "vũ khí hạt nhân số" nguy hiểm như bom nguyên tử

Giám đốc CIA John Ratcliffe cảnh báo AI tiên tiến có thể trở thành "vũ khí hạt nhân số", làm thay đổi chiến tranh mạng và tình báo. Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu.

Ngày càng nhiều quan chức Mỹ coi trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến là một công nghệ chiến lược có tầm quan trọng, thậm chí tiềm năng hủy diệt, tương đương với vũ khí hạt nhân, đặc biệt khi AI được cho là sẽ làm thay đổi căn bản chiến tranh mạng và hoạt động tình báo.

Mối lo ngại này mới đây được Giám đốc CIA John Ratcliffe nhấn mạnh khi ông cho rằng các năng lực tấn công mạng dựa trên AI tiên tiến có thể được xem là những "vũ khí hạt nhân kỹ thuật số".

Theo ông Ratcliffe, AI sẽ làm gia tăng đáng kể mức độ cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và các đối thủ bằng cách tăng tốc cả năng lực tấn công lẫn phòng thủ trong không gian mạng.

Nhận định của người đứng đầu CIA phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong cộng đồng tình báo phương Tây, khi nhiều cơ quan an ninh liên tục đưa ra cảnh báo về sức mạnh hủy diệt mà các hệ thống AI có thể mang lại trong tương lai.

Liên minh tình báo Five Eyes gần đây cũng đánh giá rằng các mô hình AI tiên tiến nhiều khả năng sẽ làm thay đổi chiến tranh mạng nhanh hơn rất nhiều so với các dự báo trước đây. Theo liên minh này, quá trình chuyển đổi có thể chỉ diễn ra trong vài tháng thay vì phải mất nhiều năm.

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner cũng tiết lộ rằng trong các cuộc họp tình báo, ông được thông báo mô hình AI mới nhất của công ty Anthropic đã thể hiện năng lực chưa từng có trong các cuộc thử nghiệm bảo mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Theo ông Warner, hệ thống AI này có thể phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong những hệ thống mật chỉ trong vài giờ, thay vì mất nhiều tuần như trước đây.

Tuy nhiên, tờ The New York Times cho biết đây là các cuộc đánh giá an ninh mạng được kiểm soát nhằm phát hiện điểm yếu của hệ thống, chứ không phải những vụ AI thực sự xâm nhập hoặc tấn công các mạng lưới thông tin mật của chính phủ Mỹ.

Mặc dù các hệ thống AI hiện đại đã đạt năng lực rất cao trong các lĩnh vực như lập trình và phân tích dữ liệu, nhiều đột phá từng được kỳ vọng trước đây, chẳng hạn công nghệ xe tự lái hoàn toàn, vẫn liên tục chậm hơn so với dự báo của ngành.

Điều đó cũng làm dấy lên khả năng rằng những bước tiến về AI phục vụ mục đích quân sự hoặc vũ khí hóa có thể cần nhiều thời gian hơn so với các nhận định hiện nay.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ và Trung Quốc vẫn được xem là hai quốc gia dẫn đầu tuyệt đối trong cuộc đua AI, cả về các sản phẩm đã hoàn thiện lẫn quy mô và mức độ tiên tiến của hoạt động nghiên cứu, phát triển. Xếp sau với khoảng cách khá xa là Nhật Bản và Hàn Quốc.