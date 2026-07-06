Ông Trump bất ngờ "đá xoáy" đồng minh ngay trước thềm hội nghị NATO

Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tiếp tục có dấu hiệu căng thẳng sau khi ông Trump một lần nữa công khai chế giễu nhà lãnh đạo Italy trên mạng xã hội, chỉ vài ngày trước khi hai người cùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái mới nhất làm dấy lên những câu hỏi về mức độ gắn kết giữa Washington với một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Âu, trong bối cảnh NATO đang đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh và cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Reuters, hôm 6/7, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh chụp bà Meloni đang ngước nhìn mình kèm dòng chú thích: "Cần lệnh cấm tiếp xúc" (Restraining Order Needed) – một cách nói mang tính mỉa mai thường được dùng để ám chỉ việc một người quá đeo bám hoặc quấy rầy người khác.

Đây được xem là lần mới nhất ông Trump công khai nhắm vào nữ Thủ tướng Italy, nối tiếp những phát biểu gây tranh cãi từ tháng trước.

Khi đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền hình Italy, ông Trump tuyên bố bà Meloni đã "van nài" được chụp ảnh cùng ông tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tổ chức ở Pháp.

Tuyên bố này lập tức bị bà Meloni bác bỏ.

Thủ tướng Italy cáo buộc Tổng thống Mỹ đã bịa đặt hoàn toàn câu chuyện, đồng thời khẳng định không hề có việc bà phải cầu xin để được chụp ảnh với ông Trump.

Kể từ đó, quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo được cho là xuất hiện những rạn nứt hiếm thấy.

Cho đến nay, bà Meloni vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào về bài đăng mới nhất của ông Trump.

Italy ưu tiên giữ quan hệ với Mỹ bất chấp căng thẳng

Trong khi Thủ tướng Meloni giữ im lặng, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã lên tiếng kêu gọi duy trì quan hệ ổn định với Washington.

"Tôi không có phản ứng gì với bài đăng đó. Điều quan trọng nhất là phải duy trì mối quan hệ với một đồng minh then chốt như Mỹ," ông Crosetto phát biểu trên kênh Sky TG24.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo có thể thay đổi theo thời gian nhưng quan hệ giữa hai quốc gia cần được đặt lên trên những bất đồng cá nhân.

"Con người đến rồi đi, nhưng các mối quan hệ giữa các quốc gia vẫn còn đó", ông nói.

Tuy nhiên, nhiều chính trị gia đối lập tại Italy lại phản ứng gay gắt hơn nhiều.

Ông Carlo Calenda, lãnh đạo đảng Azione, gọi ông Trump là "một kẻ bắt nạt đáng khinh và rẻ tiền", đồng thời công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Meloni.

Từ đồng minh thân thiết đến những bất đồng công khai

Diễn biến mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ từng được đánh giá là rất gần gũi giữa ông Trump và bà Meloni.

Khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới đầu năm 2025, bà Meloni là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất trực tiếp tham dự lễ nhậm chức, động thái được xem là biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai bên.

Hai nhà lãnh đạo cũng có nhiều điểm tương đồng về quan điểm chính trị, đặc biệt trong các vấn đề kiểm soát nhập cư, chủ nghĩa dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia và cải cách các thể chế quốc tế.

Tuy nhiên, mối quan hệ bắt đầu xuất hiện những vết rạn trong năm nay.

Bà Meloni từng công khai chỉ trích ông Trump sau khi Tổng thống Mỹ công kích Giáo hoàng Leo XIV liên quan đến những phát biểu phản đối cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump sau đó đáp trả bằng cách cáo buộc nữ Thủ tướng Italy "thiếu dũng khí", khiến căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Hội nghị NATO sẽ là phép thử mới

Cuộc khẩu chiến diễn ra ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh NATO, nơi các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng, củng cố năng lực răn đe của liên minh và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Giới quan sát nhận định việc ông Trump tiếp tục công khai chỉ trích một đồng minh châu Âu quan trọng như Italy có thể tạo thêm sức ép đối với bầu không khí đoàn kết trong NATO, vốn đã nhiều lần bị thử thách bởi những bất đồng về quốc phòng, thương mại và chia sẻ gánh nặng tài chính.

Dù vậy, chính phủ Italy hiện vẫn phát tín hiệu muốn tách biệt các tranh cãi cá nhân khỏi quan hệ song phương với Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington vẫn là đối tác chiến lược không thể thay thế đối với Rome trong các vấn đề an ninh và quốc phòng.

Theo Reuters