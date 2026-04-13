Giá vàng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 13/4 niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (11/4).

Sáng 13/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (11/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với sáng 11/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với ngày 11/4.

Giá vàng thế giới điều chỉnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/4 giao dịch ở mức 4.716 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.360 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1 triệu đồng/lượng so với tuần trước (11/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên mở cửa đầu tuần giá vàng thế giới điều chỉnh, giao dịch quanh mốc 4.720 USD/ounce. Đà sụt giảm này đã đảo ngược hoàn toàn nỗ lực hồi phục của tuần trước, trong bối cảnh thị trường tài chính rúng động trước thông tin Mỹ kích hoạt kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán cuối tuần tại Islamabad (Pakistan) kết thúc trong bế tắc.

Hội nghị tại Pakistan đổ vỡ sau khi Mỹ cáo buộc Tehran từ chối kiềm chế tham vọng hạt nhân. Ngược lại, phía Iran được cho là đã đưa ra những yêu sách cứng rắn, bao gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu bồi thường chiến tranh, một lệnh ngừng bắn toàn diện trong khu vực và quyền tiếp cận các tài sản bị đóng băng tại nước ngoài.

Việc tuyến đường vận tải biển huyết mạch nhất thế giới bị đình trệ đã lập tức đẩy giá năng lượng vọt tăng, làm trầm trọng thêm rủi ro lạm phát toàn cầu. Diễn biến này củng cố dự báo về việc các ngân hàng trung ương sẽ trì hoãn lộ trình cắt giảm lãi suất, thậm chí là thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để kiềm chế giá cả. Áp lực từ chi phí cơ hội và sức mạnh của đồng USD đã khiến vàng bốc hơi hơn 10% giá trị kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2.

Giá Bitcoin giảm 0,8%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (13/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 71.131 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 0,8% trong 24 giờ qua. Thị trường tiền mã hóa đang phản ứng tức thì sau khi vòng đàm phán cuối tuần tại Pakistan chính thức đổ vỡ, kéo theo tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ nhắm vào các tàu vận tải Iran.

So với mức giá của 7 ngày trước (69.096 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 2,9%. Dù biên độ tăng tuần đã bị thu hẹp đáng kể so với kỳ vọng bứt phá mốc 75.000 USD, Bitcoin vẫn cho thấy bản lĩnh vượt trội khi không bị bán tháo mạnh như vàng vật chất. Trong bối cảnh Nhà Trắng cáo buộc Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và Iran đưa ra những yêu sách cứng rắn về tài sản đóng băng, Bitcoin đang phát huy vai trò của một tài sản phi tập trung, cho phép luân chuyển dòng vốn xuyên biên giới bất chấp các lệnh phong tỏa hàng hải vừa được kích hoạt.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 0,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.750 USD/BTC). Con số này xác lập một cột mốc quan trọng: Bitcoin đã chính thức hấp thụ toàn bộ các cú sốc điều chỉnh của quý 1 và đang thiết lập một vùng đệm giá mới đầy triển vọng.

Giá Bitcoin hôm nay.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 134 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.423 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.

