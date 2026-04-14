Vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch thế giới hơn 21 triệu

Giá vàng miếng SJC sáng 14/4 tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra lên 173 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới hiện vượt 21 triệu đồng/lượng.

Sáng 14/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (13/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 170,2 - 172,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng 13/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 170,5 - 173 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 170,5 – 173 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 13/4.

Giá vàng thế giới tăng 1,6 triệu đồng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 14/4 giao dịch ở mức 4.768 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.361 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 151,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua (13/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường kim loại quý đang phản ứng đầy nhạy cảm trước những tín hiệu "vừa đấm vừa xoa" từ cả Mỹ và Iran, khi cả hai bên bất ngờ để ngỏ khả năng tái khởi động đàm phán nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn dài hạn.

Bước ngoặt diễn ra ngay sau khi Mỹ chính thức thiết lập lệnh phong tỏa hải quân đối với các lô hàng dầu của Iran tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía Tehran đã chủ động liên lạc với Washington chỉ vài giờ sau khi lệnh cấm vận thực địa có hiệu lực. Đáp lại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục các cuộc đối thoại hòa bình, với điều kiện tiến trình này phải dựa trên khuôn khổ luật pháp và các quy định quốc tế.

Kỳ vọng về một thỏa thuận dài hạn đã lập tức khiến giá dầu thô hạ nhiệt, xoa dịu nỗi lo về lạm phát đình trệ và kìm hãm dự báo về việc các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Mặc dù ghi nhận nhịp hồi phục trong sáng nay, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 10% so với thời điểm cuộc xung đột mới bùng phát, phản ánh sự giằng co quyết liệt giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và áp lực từ môi trường lãi suất cao.

Giá Bitcoin tăng 4,9%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (14/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 74.541 USD/BTC, ghi nhận mức tăng ấn tượng 4,9% trong 24 giờ qua. Đà bứt phá đầy hưng phấn này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ phía Iran đã chủ động liên lạc để đề xuất tái khởi động đàm phán, chỉ vài giờ sau khi lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz được thực thi.

Việc Bitcoin áp sát ngưỡng 75.000 USD cho thấy dòng tiền đầu cơ đang đặt cược lớn vào kịch bản hòa giải dài hạn, đồng thời phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào khả năng chống chịu lạm phát của tài sản số khi giá năng lượng thế giới vẫn còn nhiều biến động.

So với mức giá của 7 ngày trước (68.772 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 8,4%. Đây là một bước tiến dài so với trạng thái thận trọng hồi đầu tuần; trong khi vàng vật chất đang nỗ lực tìm lại điểm cân bằng sau các cú sốc địa chính trị, Bitcoin lại vươn lên dẫn dắt đà hồi phục của thị trường tài chính toàn cầu.

Sự sẵn sàng đàm phán của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong khuôn khổ luật pháp quốc tế đã gỡ bỏ phần nào tâm lý lo ngại về một cuộc chiến hạ tầng toàn diện, kích hoạt làn sóng mua vào mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư tổ chức.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 3,9% so với mức ghi nhận một tháng trước (71.829 USD/BTC). Chỉ số này chính thức xác lập vị thế dẫn đầu của Bitcoin trong danh mục tài sản quý 2, sau khi đã hấp thụ hoàn toàn các đợt rung lắc mạnh từ cuối tháng 3.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 224 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.491 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.