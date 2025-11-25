OCB, OCBS và Hoàng Anh Gia Lai thiết lập hợp tác chiến lược 3 bên

Ngày 25/11, Ngân hàng Phương Đông (OCB), Công ty CP Chứng khoán OCBS (OCBS) và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững.

OCB, OCBS và HAGL chính thức ký kết hợp tác chiến lược

Thành lập vào năm 1993, đến năm 2006 thực hiện cổ phần hóa và niêm yết năm 2008, HAGL được đánh giá là tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam bên cạnh các mảng kinh doanh hiệu quả khác. Tuy nhiên, khi đối diện với khủng hoảng tài chính toàn cầu, chịu tác động mạnh từ biến động thị trường cùng những điều kiện khách quan bất lợi, HAGL đã gặp nhiều khó khăn và bước vào giai đoạn thăng trầm nhất trong lịch sử phát triển, từ đó đã có nhiều sự thay đổi, thu hẹp phạm vi, lĩnh vực hoạt động.

Hiện nay, với chiến lược tái cơ cấu mạnh mẽ, chuyển hướng kinh doanh, HAGL đang từng bước khôi phục với sứ mệnh tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn từ việc áp dụng phương thức nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi xanh. Doanh nghiệp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm phát thải đồng thời, tái cấu trúc dòng vốn theo hướng hiệu quả, bền vững. Hướng đến tầm nhìn trở thành công ty dẫn đầu về nông nghiệp tại Việt Nam vào năm 2030 và vươn mình trở thành nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp tầm khu vực Châu Á, bên cạnh nội lực sẵn có, sự “trở mình” HAGL luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của các đối tác chiến lược quan trọng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Quân Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc OCBS - cho biết: “OCBS thấu hiểu ý chí kiên định và hành trình nỗ lực bền bỉ của HAGL trong suốt 3 thập kỷ. Đồng thời, chúng tôi rất tin tưởng vào tiềm năng phát triển cũng như mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu về nông nghiệp Đông Dương của HAGL.

Với vai trò đối tác tư vấn chiến lược, OCBS cam kết đồng hành cùng HAGL, phối hợp chặt chẽ với OCB để xây dựng các giải pháp tài chính xanh, chiến lược vốn dài hạn và chuẩn ESG theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa OCBS, OCB và HAGL sẽ kết nối chuỗi giá trị tài chính và nông nghiệp, kiến tạo thịnh vượng cho doanh nghiệp, hướng đến một tương lai xanh, bền vững cho cộng đồng.”

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc OCBS - chia sẻ tại sự kiện

Thời gian tới, OCBS sẽ tiếp tục đồng hành cùng HAGL trong tư vấn tài chính, phát triển bền vững (ESG) và chuẩn hóa hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) thông qua các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thách thức tồn đọng, hoạch định cơ cấu hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược; kết nối nhà đầu tư và chuẩn bị nguồn lực vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Chia sẻ tại sự kiện, trước bức tranh nhiều thăng trầm trong hành trình phát triển của HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, cho biết doanh nghiệp đang từng bước trở lại quỹ đạo tăng trưởng và hướng đến mô hình nông nghiệp xanh quy mô lớn - một chiến lược đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ từ các đối tác và định chế tài chính uy tín như OCB và OCBS.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, phát biểu tại lễ ký kết.

“Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác chiến lược giữa HAGL, OCB và OCBS sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp HAGL củng cố nền tảng tài chính và tập trung nguồn lực cho những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

OCB là một định chế tài chính uy tín, minh bạch và luôn dành ưu tiên cho các dự án xanh, phát triển bền vững. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng mà HAGL đang theo đuổi. Nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, HAGL đã được OCB đồng hành, qua đó củng cố thêm cơ sở xây dựng mô hình tam nông hiệu quả” - ông Đức nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện OCB cũng khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc xanh hóa dòng vốn, danh mục tín dụng và hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững của HAGL. Ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB - cho biết: “Với mục tiêu trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam, OCB đã và đang tiến hành hợp tác với các định chế tài chính quốc tế như IFC, DEG cũng như tham gia Liên minh Ngân hàng Xanh... Không chỉ đơn thuần đóng vai trò cấp vốn, OCB còn là ‘Grow Partner’ – đối tác phát triển đáng tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Trong năm 2024, OCB ghi nhận dư nợ tín dụng xanh tăng gần 30% so với 2023, tập trung vào năng lượng tái tạo, công trình xanh và nông nghiệp bền vững. Việc lựa chọn đồng hành cùng HAGL là bước đi nhất quán với chiến lược của OCB. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần tạo ra các giá trị bền vững cho nền kinh tế, cộng đồng và môi trường.”

Sự hợp tác chiến lược OCB, OCBS, HAGL hướng tới mục tiêu thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh các chính sách xanh hóa nền kinh tế, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, việc các định chế tài chính và doanh nghiệp chung tay hành động giữ vai trò vô cùng quan trọng. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược lần này giữa OCB – OCBS – HAGL được xem là bước đi tiên phong trong việc thiết lập, gia tăng thế mạnh, kết nối chuỗi giá trị tài chính và nông nghiệp từ đó hướng đến sự tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.