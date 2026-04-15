Ai đủ sức lèo lái con thuyền dệt may TNG khi ông Nguyễn Văn Thời rời ghế Chủ tịch?

Ông Nguyễn Văn Thời - người vừa quyết định rời ghế Chủ tịch HĐQT TNG - có 2 người con trai. Họ đều đang hiện diện trong HĐQT của công ty.

"Linh hồn" của Dệt may TNG từ nhiệm, ai sẽ lên thay?

Mới đây, ông Nguyễn Văn Thời gửi đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Dệt may TNG - Mã: TNG). Quyết định này được ông Thời đưa ra nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ lãnh đạo trẻ có cơ hội tiếp quản, điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Sau khi rời vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Thời dự kiến đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Thời - người được xem là "linh hồn" của Dệt may TNG vừa gửi đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT. Ảnh: TNG.

TNG và ông Thời không nhắc tới "lãnh đạo trẻ tiềm năng" là ai. Tuy nhiên HĐQT công ty hiện gồm 7 thành viên, trong đó có 2 con trai ông Thời là: ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, và ông Nguyễn Mạnh Linh – thành viên HĐQT.

Cách đây tròn 1 thập kỷ, tức 2016, trong một lần phỏng vấn với báo chí, ông Nguyễn Văn Thời - khi đó gần 60 tuổi - đã tính đến chuyện phân chia quyền lực để dần lui về hậu trường.

Khi đó, ông Thời cho biết con trai cả của ông là Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1983) sau 10 năm học kinh doanh thời trang ở Mỹ và ngôn ngữ ở Trung Quốc đã trở về cùng ông gánh vác cơ đồ TNG trong vai trò giám đốc phụ trách công nghệ thông tin (IT) và phát triển thị trường.

Còn cậu con trai út sinh năm 1987 là ông Nguyễn Mạnh Linh cũng học dệt nhuộm tại Mỹ, sau này về nắm mảng thời trang của TNG.

Giờ đây cả 2 người con trai Đức Mạnh và Mạnh Linh đều đang ngồi ghế Thành viên HĐQT. Như vậy, nhiều khả năng ông Thời sẽ nhường ghế Chủ tịch cho một trong hai quý tử, khi TNG mang màu sắc của một công ty gia đình.

Bởi, xét về cơ cấu cổ đông, cũng không quá bất ngờ khi gia đình ông Nguyễn Văn Thời đang là nhóm cổ đông lớn nhất tại công ty dệt may này.

Ông Nguyễn Đức Mạnh (bên trái) - Phó Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT của TNG. Ảnh: TNG.

Con trai trưởng tăng sở hữu, quỹ ngoại liên tục mua gom cổ phần

Theo báo cáo quản trị 2025, cá nhân Chủ tịch Nguyễn Văn Thời nắm 19,2% vốn. Hai người con Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Mạnh Linh sở hữu lần lượt 8,99% và 0,56%. Ngoài ra phu nhân của ông Thời - bà Đỗ Thị Hà - nắm 1,7% vốn của TNG.

Đáng chú ý, trong khoảng ngày 12/2 đến ngày 13/3/2026, ông Nguyễn Đức Mạnh đã mua vào thành công hơn 3,9 triệu cổ phiếu TNG trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Điều này đã đưa tỷ lệ sở hữu của con trai cả của ông Thời lên 12,041% vốn tại TNG.

Như vậy, đến nay, gia đình của Chủ tịch ông Nguyễn Văn Thời sở hữu 34% vốn của công ty dệt may.

Trong vòng 1 tháng gần đây, các quỹ ngoại cũng mua gom cổ phiếu của TNG. Hôm 23/3/2026, quỹ thành viên thuộc Dragon Capital là Norges Bank đã mua vào thành công 150.000 cổ phiếu TNG, qua đó đưa tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ này từ 4,9418% lên 5,0584% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Hay hôm 3/4 mới đây, quỹ thành viên của VinaCapital đã mua vào 400.000 cổ phiếu TNG, qua đó đưa tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ này tại TNG lên 5,2368%, chính thức trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Trong 1 tháng qua, con trai trưởng của ông Thời là Nguyễn Đức Mạnh gia tăng tỷ lệ sở hữu tại TNG lên hơn 12%, còn hai quỹ ngoại Dragon Capital và VinaCapital cũng lần lượt mua gom cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn. Nguồn: MH tổng hợp.

Chuyên gia công cho Decathlon, Nike, Adidas

Ông Nguyễn Văn Thời không phải là người sáng lập Dệt may TNG, nhưng được coi là "linh hồn" của công ty, là người đưa TNG từ một xí nghiệp nhỏ, trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu dệt may hàng đầu Việt Nam.

TNG tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thành lập vào tháng 11/1979, trực thuộc UBND tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên). Công ty đã thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần vào tháng 12/2002.

Hiện doanh nghiệp có một trụ sở chính và 18 chi nhánh trực trực thuộc. Tính đến cuối 2025, TNG có 18.872 nhân sự. Ngoài ra, công ty còn cóc2 công ty liên kết là CTCP TNG Land (kinh doanh bất động sản) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái (xây lắp điện).

Hằng năm, TNG sản xuất trên 55 triệu sản phẩm, trong đó áo khoác (jacket) chiếm 60%, hàng trẻ em chiếm 30%, quần short chiếm 6% và còn lại là các sản phầm khác.

TNG hiện hợp tác với nhiều khách hàng có thương hiệu và những nhà bán lẻ lớn trên thế giới, các hãng thời trang nổi tiếng, như: Decathlon, Columbia, TCP, Nike, Adidas, SportMaster, Tomtailor, ZARA, MANGO, The Children’s Place…

Trong đó 2 khách hàng lớn nhất của TNG là Decathlon - nhà bán lẻ đồ thể thao lớn nhất thế giới (chiếm khoảng 40% giá trị đơn hàng) và The Children’s Place (TCP) đang chiếm khoảng 20% giá trị đơn hàng.

Nếu xét về thị trường xuất khẩu, TNG đã hiện diện trên 50 quốc gia, trong đó 2 thị trường trọng yếu là Mỹ (hơn 42%) và Pháp (hơn 17%).

TNG chủ yếu xuất khẩu cho 2 thị trường Mỹ và châu Âu, là đối tác của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Ảnh: TNG.

Biên lợi nhuận trước thử thách giá nguyên liệu và nhân công leo thang

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025, TNG ghi nhận gần 8.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 14% so với năm trước đó và là kết quả cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, bán hàng đem về hơn 7.300 tỷ đồng, trong khi mảng gia công đem về gần 1.400 tỷ.

Theo giải trình, doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty đã tăng mạnh nhờ việc tập trung vào khai thác các dòng hàng khó, phức tạp cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu. Các đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường mới đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng doanh thu.

Tuy nhiên do giá vốn tăng mạnh hơn, nên biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 15,4% cùng kỳ về 14,2%.

Theo thuyết minh, chi phí nguyên vật liệu trong năm đã tăng 19% lên gần 4.850 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí nhân công tăng gần 20% lên hơn 2.760 tỷ.

Trừ các chi phí hoạt động khác, TNG lãi sau thuế 393 tỷ đồng, tăng 25% so với và cao nhất lịch sử hoạt động.

Ở bề nổi, đây vẫn là một câu chuyện tăng trưởng quen thuộc. Nhưng phía sau con số doanh thu là áp lực ngày càng lớn của ngành dệt may. Khi chi phí lao động và nguyên liệu tăng lên, cùng với yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường xuất khẩu về tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường, không phải toàn bộ phần tăng thêm của doanh thu đều có thể chuyển hóa thành lợi nhuận.

Theo thống kê của VietTimes, biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận ròng/doanh thu thuần) năm 2025 ở mức 4,52% đã cải thiện so với thời COVID-19, nhưng nhìn chung vẫn chưa về lại được thời hoàn kim của giai đoạn 2017 – 2019.

Khi bứt phá doanh thu phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính

Nhìn vào sâu vào thành quả kinh doanh trên, sẽ thấy doanh thu và lợi nhuận TNG đạt kỷ lục trong bối cảnh công ty tiếp tục đẩy mạnh dùng đòn bẩy tài chính.

Trong năm vừa rồi, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, TNG đi vay mới hơn 7.800 tỷ đồng, trả nợ gốc 7.200 tỷ. Con số vay mới trong năm 2025 gần tương đương với doanh thu cả năm tạo ra, cho thấy doanh thu tăng kỷ lục phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính.

Hay nói cách khác, đi vay nợ tài chính giúp duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, nhưng đồng thời cũng làm TNG gia tăng áp lực lên hiệu quả sử dụng vốn.

TNG vay thêm tới hơn 7.800 tỷ đồng trong năm 2025, con số này tương đương hơn 80% doanh thu tạo ra trong năm. Nguồn: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Năm 2025, chi phí tài chính phải trả là 315 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu của TNG là 212 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 12/2025, tổng dư nợ của TNG là hơn 3.300 tỷ đồng, đưa tổng nợ phải trả lên hơn 4.900 tỷ đồng.

Tính ra, hệ số D/E là 2,45 lần khi vốn chủ sở hữu chỉ đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Nghĩa là cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp đang phải dùng thêm 2,45 đồng nợ. Hay nói cách khác, trong tổng nguồn vốn hơn 6.900 tỷ đồng, 71% là nợ phải trả.

Trong hơn 3.300 tỷ đồng dư nợ đi vay tại cuối năm, đa số là khoản vay tại các ngân hàng, với tài sản đảm bảo là tài sản cố định, máy móc thiết bị hoặc thế chấp bằng tiền gửi. Trong đó nhiều khoản vay chịu lãi suất 9%/năm. Ngoài ra, TNG còn đi vay từ trái phiếu với dư nợ hơn 695 tỷ đồng.

Nguồn tiền từ đi vay chủ yếu TNG dùng để bổ sung vốn lưu động. Công ty đang tăng cường sản xuất trong nhiều quý gần đây, đồng thời dự kiến mở thêm 10 chuyền may, tuyển mới 1.000 lao động, ưu tiên các đơn hàng kỹ thuật cao nhằm cải thiện biên lợi nhuận.

Theo báo cáo của Chứng khoán FPT (FPTS), TNG đã dần thay thế phương thức gia công truyền thống sang phương thức FOB cấp 1 với tỷ trọng khoảng 85% doanh thu.

Sự khác biệt của 2 phương thức này nằm ở chỗ đơn hàng FOB có biên lãi gộp 14–18% nhờ đơn giá cao hơn, còn gia công truyền thống khoảng 10–12%. Tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận là áp lực vốn lưu động. Đối với FOB, TNG phải tạm ứng nguyên vật liệu từ rất sớm và gánh toàn bộ chi phí đầu vào trước khi thu tiền khách hàng.

TNG chuyên sản xuất các sản phẩm áo khoác jacket. Ảnh minh họa: TNG.

Nhiều năm liền bị phạt thuế

Đáng nói là TNG đã nhiều lần bị cơ quan chức năng phạt và truy thu thuế số tiền hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế.

Hồi 2022, TNG bị phạt và truy thu hơn 3,2 tỷ đồng do khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp. Đây cũng là lần vi phạm lớn nhất được ghi nhận.

Năm 2023 tình trạng tiếp tục lặp lại. Tổng cộng TNG có số tiền thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng, tiền phạt khai sai, tiền chậm nộp gần 151 triệu đồng.

Lỗi này tiếp tục tái diễn trong năm 2025. Hồi tháng 5/2025, tổng số tiền TNG bị phạt, bị thu hồi và tiền chậm nộp phát sinh là 369 triệu đồng do khai sai căn cứ tính thuế, xác định sai khoản miễn/giảm/hoàn thuế và lập hóa đơn sai thời điểm.

Đến tháng 12/2025, công ty dệt may tiếp tục đối diện với án phạt hơn 23 triệu đồng vì lỗi tương tự.

Mới đây, hôm 1/4, Cục thuế đã công bố kế hoạch kiểm tra thuế hàng trăm doanh nghiệp. TNG cũng nằm trong nhóm bị kiểm tra chuyên ngành.