Lý do Chủ tịch TNG Nguyễn Văn Thời nộp đơn từ nhiệm sau 13 năm điều hành

Sau hơn một thập kỷ giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Thời đã nộp đơn xin từ nhiệm nhằm mở đường cho lớp lãnh đạo kế cận tại TNG.

Ngày 13/4, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời. Lý do được ông đưa ra là để tạo cơ hội cho lãnh đạo trẻ tiềm năng được tiếp quản trọng trách quản lý công ty.

Sau khi rời vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Thời dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Thời sinh năm 1958, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT TNG từ năm 2013 đến nay. Hiện ông Thời đang nắm giữ hơn 24,7 triệu cổ phiếu TNG, tương ứng 19,2% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT TNG.

Về tình hình kinh doanh, trong quý đầu tiên của năm 2026, TNG ước đạt 1.952 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 20% kế hoạch năm đặt ra.

Doanh thu các tháng đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật. Trong đó, tháng 1 đạt 715 tỷ đồng tăng 50%, tháng 2 đạt 506 tỷ đồng tăng 12%, tháng 3 đạt 731 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ.

Ngày 19/4 tới, TNG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Thái Nguyên. Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 9.500 tỷ đồng tăng 26%, lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng tăng 15% so với thực hiện năm 2025.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức dao động 16–20%.

Ở diễn biến liên quan, ngày 6/4, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital đã mua thêm 400.000 cổ phiếu TNG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,29% lên gần 1,6%.

Sau giao dịch, nhóm quỹ thuộc VinaCapital đang nắm giữ tổng cộng hơn 6,74 triệu cổ phiếu, tương đương 5,24% vốn, qua đó trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Trên thị trường, kết phiên ngày 13/4, cổ phiếu TNG dừng ở mức 22.900 đồng/cp, tương ứng vốn hóa xấp xỉ 2.948 tỷ đồng.