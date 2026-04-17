Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14-17 tháng 4/2026, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mới ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.



1. Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân Đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh. Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai Đảng, hai nước cũng như tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

2. Hai bên nhất trí cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều gánh vác sứ mệnh lịch sử vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp phát triển của đất nước và vì sự tiến bộ của nhân loại. Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của hai Đảng là bảo đảm căn bản để thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước và bảo đảm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài, liên quan đến tương lai của hai nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và sự phát triển lớn mạnh của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trước sự biến chuyển của thế giới, biến chuyển của thời đại và biến chuyển của lịch sử, hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc cùng nỗ lực thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước phát triển mạnh mẽ, thể hiện với thế giới sức sống mạnh mẽ và triển vọng tươi sáng của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai bên cần kiên trì lý tưởng và ý chí, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của mỗi nước, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển chất lượng cao, tăng cường đoàn kết, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, không ngừng làm sâu sắc nhận thức về quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật về xây dựng chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển của nhân loại, cùng bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước, cùng chung tay nỗ lực vì sự nghiệp cao cả cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại, luôn đi tiên phong trước thời đại, tiến về phương hướng đúng đắn trong tiến trình lịch sử với sự thay đổi sâu sắc của tình hình thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên cho rằng, Việt Nam-Trung Quốc cùng chung chí hướng và con đường, chia sẻ tương lai chung, phát triển tốt quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, toàn cục và lịch sử, là sự lựa chọn chiến lược chung của hai nước. Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Việt Nam tái khẳng định luôn coi quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Hai bên cần kế thừa, bảo vệ và phát huy tốt tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp; đây là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai," tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và mục tiêu tổng thể “6 hơn”: “tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn," thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới phát triển lành mạnh, ổn định, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.

3. Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội toàn quốc, đánh giá cao Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc ứng phó hiệu quả trước một loạt các rủi ro, thách thức lớn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trong Quy hoạch 05 năm lần thứ 14, thúc đẩy thực lực kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ, sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc nâng lên tầm cao mới, công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc có bước tiến mới vững chắc. Phía Việt Nam chúc và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tiếp tục viết nên chương mới về Hai kỳ tích: kinh tế phát triển nhanh chóng và xã hội ổn định lâu dài, nỗ lực mở ra cục diện mới trong xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, xây dựng toàn diện cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ hai, phát huy vai trò quan trọng hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại cuộc chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phía Trung Quốc nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đánh giá cao Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Tô Lâm đã kiên định và không ngừng bổ sung, hoàn thiện đường lối Đổi mới phù hợp với thực tiễn, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc Đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Phía Trung Quốc chúc và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XIV đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045. Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế lớn mạnh, độc lập, tự chủ, thúc đẩy đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, phát triển quan hệ đối ngoại rộng mở, hữu nghị, phát huy vai trò quan trọng hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh của khu vực và thế giới.

4. Hai bên nhất trí cho rằng, để phát triển tốt quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, định hướng chiến lược của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng là then chốt, giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực là động lực, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng. Hai bên đã tổng kết những thành quả phong phú trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua về tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh, làm sâu sắc hợp tác thực chất, củng cố nền tảng xã hội, tăng cường phối hợp đa phương, thúc đẩy kiểm soát và xử lý bất đồng; nhất trí cho rằng, các thành quả này đã thể hiện đầy đủ tính chiến lược và mức độ cao trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thể hiện thành tựu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và công cuộc Đổi mới của Việt Nam; nhất trí tiếp tục bám sát mục tiêu tổng thể “06 hơn," không ngừng thúc đẩy Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

(1) Hai bên cho rằng, Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, xác định phương hướng và dẫn dắt quan hệ Việt-Trung, có vai trò định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục thông qua nhiều hình thức như thăm lẫn nhau, cử đặc phái viên, đường dây nóng, gửi thư, gặp gỡ hàng năm, gặp gỡ tại các diễn đàn đa phương…, duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như tình hình quốc tế, khu vực, định hướng và chỉ đạo quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời đại mới phát triển lành mạnh, ổn định từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng ký Nghị định thư về thiết lập, quản lý và vận hành đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa hai Bộ; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh ký 2 văn kiện: Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò đặc biệt của kênh Đảng, tạo cơ sở để bảo vệ hai Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung ổn định và phát triển. Phát huy tốt vai trò chỉ đạo và điều phối của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai Đảng, cũng như vai trò điều phối tổng thể, thúc đẩy của Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếp tục triển khai Kế hoạch hợp tác mới giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổ chức tốt Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai Đảng ở Trung ương, các tổ chức đảng địa phương, đặc biệt là các tỉnh (khu) giáp biên, tiếp tục triển khai giao lưu, học hỏi lý luận và kinh nghiệm về quản lý Đảng và đất nước, chống tham nhũng.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Tiếp tục tổ chức tốt Phiên họp Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các tổ chức của Mặt trận và Chính hiệp các tỉnh giáp biên. Phát huy vai trò của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, điều phối tổng thể giữa phát triển và an ninh, làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược tiến triển tích cực hơn nữa. Thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước về tăng cường hợp tác trong tình hình mới, duy trì sự tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Bộ, tăng cường giao lưu giữa các Vụ/Cục hai Bộ, ủng hộ và tạo thuận lợi cho việc cải thiện điều kiện trụ sở và nhà ở của cơ quan đại diện ngoại giao hai nước.

Phía Việt Nam tái khẳng định kiên định thực hiện chính sách “một Trung Quốc," công nhận trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là Chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc. Ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức, nhất quán ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Phía Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ cấp Nhà nước với Đài Loan. Việt Nam cho rằng các vấn đề liên quan đến Hongkong, Tân Cương, Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc duy trì sự phát triển ổn định của Hongkong, Tân Cương, Tây Tạng. Phía Trung Quốc ủng hộ phía Việt Nam bảo vệ ổn định xã hội; bảo đảm an ninh và phát triển của quốc gia; thực hiện đại đoàn kết dân tộc; ứng phó với các thách thức an ninh, chính trị, an ninh phi truyền thống.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

(2) Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp giữa quân đội hai nước; phát huy tốt vai trò của các cơ chế như Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại an ninh quốc phòng; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực như công tác chính trị, đào tạo cán bộ, diễn tập chung, huấn luyện chung, nghiên cứu chung, công nghiệp quốc phòng, tàu hải quân thăm lẫn nhau và kiểm sát quân sự; tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như y tế hậu cần, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và an ninh phi truyền thống. Đi sâu hợp tác biên phòng; tăng cường điều phối, phối hợp về quản lý biên giới; triển khai tuần tra liên hợp biên giới trên đất liền; khuyến khích bộ đội biên phòng hai nước thiết lập quan hệ hữu nghị. Phát huy vai trò cơ chế tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, triển khai tốt các hoạt động tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ; làm sâu sắc cơ chế trao đổi, hợp tác giữa hải quân và cảnh sát biển hai nước. Làm sâu sắc hợp tác an ninh đa phương, cùng thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật hai nước; phát huy tốt vai trò của cơ chế Hội nghị cấp Bộ trưởng Công an về phòng chống tội phạm, Đường dây nóng giữa hai Bộ trưởng Công an, Đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị, tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ an ninh an toàn các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của mỗi nước.

Triển khai hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tình báo, phòng chống khủng bố, phối hợp phòng chống các loại tội phạm qua biên giới như lừa đảo, đánh bạc qua mạng viễn thông, tội phạm ma túy, đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tội phạm mua bán người, tội phạm kinh tế, tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, quản lý xuất nhập cảnh, truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã, thu hồi tài sản bất hợp pháp; bảo vệ quyền và lợi ích của công dân, tổ chức của nước mình tại nước bên kia. Phối hợp triển khai các hành động liên hợp quốc tế trong chiến dịch “Con rồng Mekong”; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán ma túy, tiền chất, động vật, sản phẩm động vật có nguy cơ tuyệt chủng, chất nổ dân dụng, hàng hóa lưỡng dụng, thuốc lá và các mặt hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phát huy tốt vai trò của Cơ chế Đối thoại an ninh chiến lược cấp Thứ trưởng, tăng cường trao đổi về thông tin tình báo và chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống “cách mạng màu," “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nghệ, an ninh các dự án hợp tác trọng điểm và quan ngại chung của khu vực, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Phía Việt Nam sẽ chính thức tham gia Trung tâm Hợp tác an ninh thực thi pháp luật Mekong-Lan Thương với tư cách thành viên, đồng thời sẵn sàng tham gia Liên minh quốc tế về Phòng chống lừa đảo viễn thông với tư cách quốc gia đồng sáng lập.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới và ký Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; tiếp tục tăng cường trao đổi giữa các cơ quan tương ứng Bộ Tư pháp hai nước, thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác, chương trình hợp tác đã ký giữa hai Bộ Tư pháp; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp về tăng cường hợp tác giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới, duy trì hiệu quả cơ chế Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc; tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc gặp làm việc giữa Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao giữa cơ quan kiểm sát khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc; triển khai tốt các đoàn đại biểu cơ quan kiểm sát địa phương thăm và trao đổi lẫn nhau, cùng cử cán bộ kiểm sát tham gia các lớp tập huấn; tăng cường hợp tác kiểm soát bảo vệ lợi ích công và nhóm yếu thế. Tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm phòng chống tham nhũng; làm sâu sắc trao đổi, điều phối trong khuôn khổ đa phương; thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực tư pháp về phòng chống tham nhũng.

(3) Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ Hai hành lang, Một vành đai với Sáng kiến Vành đai và Con đường; thúc đẩy thương mại song phương gắn với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường, phát triển mạnh xây dựng các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới và các tuyến vận tải đa phương thức, đẩy mạnh kết nối các tuyến đường sắt giữa hai nước kết nối với Trung Á và Châu Âu, tăng lưu lượng vận tải hàng hóa qua các tuyến đường sắt này; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu; đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Hai bên đánh giá cao dự án viện trợ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đã hoàn thành trước thời hạn, hoan nghênh hai bên ký kết Thỏa thuận thực hiện dự án hỗ trợ lập quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng, tiếp tục thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam về vốn vay, công nghệ, đào tạo, năng lực công nghiệp trong lĩnh vực đường sắt, chỉ đạo doanh nghiệp có thực lực tham gia xây dựng đường sắt.

Ủng hộ tăng cường hợp tác đường sắt Việt Nam-Trung Quốc, phát triển vận tải hành khách và hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh đối với hành khách, mở rộng danh mục hàng hóa thông quan qua cửa khẩu đường sắt, tích cực thúc đẩy hợp tác về kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc lần lượt xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc và Quảng Ninh, Lào Cai của Việt Nam.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm. Nghiên cứu triển khai hợp tác khoáng sản then chốt trên cơ sở phù hợp các quy định pháp luật và chính sách ngành nghề của mỗi nước. Tích cực tham gia xây dựng quan hệ đối tác hợp tác năng lượng sạch toàn cầu. Thúc đẩy hợp tác liên kết điện lực giữa hai nước. Tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác phát triển công nghệ năng lượng tái tạo trên nguyên tắc thị trường và cùng có lợi. Nghiên cứu tăng cường trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân, cùng nâng cao mức độ an toàn tại các cơ sở hạt nhân dân dụng. Ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hoan nghênh các hãng hàng không của Việt Nam đưa vào sử dụng và vận hành tàu bay thương mại của Trung Quốc.

Lễ ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc; ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2026-2027 giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhất trí cùng nhau duy trì thương mại đầu tư tự do, cởi mở, xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng an toàn ổn định, thành lập Nhóm công tác hợp tác về chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, thúc đẩy tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Khuyến khích, ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực, có uy tín của hai nước đầu tư tại nước kia. Tạo môi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu thúc đẩy phát triển chất lượng cao các khu hợp tác kinh tế-thương mại. Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh. Tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chế tạo thông minh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, bán dẫn, đường sắt cao tốc; ủng hộ hai bên triển khai hợp tác công nghệ. Ủng hộ doanh nghiệp hai nước đi sâu hợp tác trong lĩnh vực ngành nghề số như 5G, dữ liệu lớn phù hợp với pháp luật của mỗi nước và cam kết quốc tế của Việt Nam, bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng, hiệu quả kinh tế và lợi ích lâu dài của mỗi bên.

Cùng nghiên cứu ứng dụng sâu các công nghệ số như 5G, dữ liệu lớn vào các hoạt động công nghiệp như chế tạo thông minh, kho vận thông minh; thúc đẩy ngành chế tạo truyền thống của hai nước thực hiện nâng cấp số hóa, internet hóa, thông minh hóa. Đẩy mạnh hợp tác tài chính, hỗ trợ tài chính cho các dự án liên doanh liên kết theo nguyên tắc thị trường. Nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác mã nguồn mở, thúc đẩy giao lưu giữa các tổ chức mã nguồn mở, cùng xây dựng dự án, chia sẻ thành quả, đưa hợp tác vào thực tế, chia sẻ lợi ích phát triển mã nguồn mở. Đi sâu trao đổi kinh nghiệm cải cách và quản lý doanh nghiệp nhà nước giữa hai nước, triển khai hợp tác đào tạo nhân lực.

Phát huy tốt vai trò Nhóm công tác hợp tác về tài chính tiền tệ giữa hai nước, tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm điều hành và cải cách chính sách trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, thực hiện tốt dự án hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nghiên cứu mở rộng phạm vi thanh toán bằng đồng bản tệ, nâng cao năng lực ứng phó rủi ro tài chính. Làm sâu sắc hợp tác phát triển trên các lĩnh vực, thúc đẩy tổng thể các dự án lớn mang tính biểu tượng và các dự án viện trợ dân sinh “nhỏ mà đẹp," tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh triển khai các dự án viện trợ dành cho Việt Nam như xây dựng mới cơ sở 2 giai đoạn 1 Học viện Y-Dược cổ truyền Việt Nam, duy tu, bảo trì Cung Hữu nghị Việt-Trung; nâng cấp, cải tạo đường giao thông và cải thiện điều kiện giáo dục tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam; nghiên cứu triển khai các lớp bồi dưỡng về đường sắt trong khuôn khổ viện trợ hợp tác phát triển về nguồn nhân lực, tạo nên những thành quả hợp tác thực chất.

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chính sách sáng tạo khoa học công nghệ, thực hiện tốt Hiệp định hợp tác khoa học công nghệ, tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước. Phát huy vai trò dẫn dắt phát triển của đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển, tăng cường nghiên cứu chung, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe, năng lượng sạch, công nghệ số.

Mở rộng giao lưu nhân văn về khoa học công nghệ; thúc đẩy thanh niên hai nước trao đổi, hợp tác về nhân lực nghiên cứu khoa học và nhân lực ngành công nghiệp. Thúc đẩy việc kết hợp giữa sáng tạo khoa học công nghệ và sáng tạo công nghiệp, phát huy vai trò của Trung tâm chuyển giao công nghệ ASEAN-Trung Quốc; triển khai thiết thực, cùng có lợi hợp tác chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Phía Trung Quốc hoan nghênh phía Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu của Việt Nam tại Trung Quốc, tiếp tục tạo thuận lợi sớm thành lập thêm các Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương liên quan. Phía Trung Quốc ủng hộ, tạo thuận lợi để Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn-Xuất khẩu Trung Quốc."

Phía Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường Trung Quốc. Xem xét đơn giản hóa thủ tục, thiết lập các kênh xúc tiến thương mại chuyên biệt dành cho các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam. Hai bên nhất trí tích cực nghiên cứu triển khai hợp tác trong khuôn khổ cơ chế hợp tác an toàn thực phẩm hải quan “Vành đai và Con đường," không ngừng nâng cao mức độ tiện lợi hóa thương mại trên cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường hợp tác kiểm dịch động, thực vật; thúc đẩy công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và phương pháp kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm các mặt hàng nông-thủy sản của nhau; thúc đẩy hợp tác về phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trên động, thực vật qua biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm dịch diễn ra nhanh và hiệu quả; cho phép các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao tiếp cận thị trường.

Đẩy nhanh hợp tác công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AEO), hợp tác “một cửa," tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch hải quan khu vực biên giới, bảo đảm thông quan thông suốt tại các cửa khẩu. Cùng nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu, giảm thiểu áp lực thông quan. Phía Trung Quốc hoan nghênh phía Việt Nam hợp tác, trao đổi về việc xây dựng “hải quan thông minh."

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực lai tạo giống lúa; số hóa việc chăn nuôi gia súc, gia cầm; phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh động, thực vật; đào tạo nguồn nhân lực; xóa đói giảm nghèo và chấn hưng nông thôn. Hai bên nhất trí sớm bàn bạc, ký kết Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ; tiếp tục triển khai hợp tác thả giống tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ.

Thực hiện tốt Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển Việt Nam-Trung Quốc và Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tiếp tục triển khai trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế, phát triển nguồn nhân lực y tế, y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, y dược cổ truyền.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước, thực hiện tốt Bản ghi nhớ về việc chia sẻ dữ liệu thủy văn mùa lũ, xây dựng cơ chế hợp tác thông báo thông tin khẩn cấp liên quan đến sông suối qua biên giới, đảm bảo an toàn phòng chống lũ tại khu vực biên giới. Tăng cường hợp tác xử lý ô nhiễm môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đi sâu triển khai đối thoại chính sách và trao đổi kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm không khí.

Trên cơ sở các cơ chế hợp tác môi trường khu vực như ASEAN-Trung Quốc, Mekong-Lan Thương, thúc đẩy chia sẻ kiến thức và thực tiễn về môi trường và phát triển bền vững. Căn cứ nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng khác biệt về năng lực của mỗi bên, tăng cường các hành động tập thể và hợp tác quốc tế trong việc ứng phó biến đổi khí hậu; cùng thúc đẩy triển khai toàn diện, cân bằng và hiệu quả Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris. Làm sâu sắc giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực ứng phó khẩn cấp.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ hai nước; Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh ký Bản Ghi nhớ hợp tác hai thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh, giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

(4) Hai bên nhất trí tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước và những điển hình hợp tác giữa nhân dân hai nước. Tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực điện ảnh, xuất bản, truyền thông, thúc đẩy triển khai dự án biên dịch, xuất bản các tác phẩm kinh điển của Việt Nam và Trung Quốc.

Hai bên nhất trí, tăng cường giao lưu giữa các tổ chức quần chúng như công đoàn, phụ nữ, thanh niên và giữa các địa phương có quan hệ hữu nghị. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động có thương hiệu như Diễn đàn Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc, Liên hoan Nhân dân biên giới, Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc."

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai “Kế hoạch thực hiện hợp tác văn hóa-du lịch giai đoạn 2023-2027” giữa các cơ quan văn hóa và du lịch hai nước, khuyến khích các tổ chức văn hóa, các đoàn nghệ thuật triển khai giao lưu, hợp tác. Việt Nam ủng hộ Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội triển khai hoạt động tại Việt Nam. Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam thành lập Trung tâm văn hóa tại Bắc Kinh.

Hai bên tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027," nhất trí tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của hai nước. Hoạt động hợp tác du lịch cần thực chất, hiệu quả, bền vững. Hai bên cần tăng cường trao đổi, điều phối chính sách, nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch quốc gia của mỗi nước, tạo thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của ngành du lịch hai nước. Cùng nhau khai thác các tuyến du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch.

Vận hành tốt Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc). Ủng hộ Liên minh hợp tác thành phố du lịch Mekong-Lan Thương triển khai hoạt động, khuyến khích du khách hai bên sang du lịch bên kia. Tăng cường giao lưu, hợp tác về thể thao, khuyến khích các tổ chức thể thao hai nước tăng cường liên hệ, trao đổi và điều phối trong các sự kiện thể thao quốc tế. Khuyến khích vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ quản lý thể thao triển khai giao lưu, hữu nghị.

Hai bên nhất trí thực hiện tốt Hiệp định hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc, tích cực nghiên cứu thành lập Ủy ban liên hợp hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tăng cường giao lưu giáo viên, học sinh, học giả. Trung Quốc hoan nghênh và khuyến khích ngày càng nhiều học sinh xuất sắc của Việt Nam đến Trung Quốc học tập và nghiên cứu, sẵn sàng tiếp tục cung cấp nhiều hơn học bổng du học. Làm sâu sắc hợp tác đào tạo nghề.

Thúc đẩy giao lưu đào tạo ngôn ngữ giữa hai nước, cùng triển khai đào tạo giáo viên dạy tiếng Trung của Việt Nam, hợp tác xây dựng ngày càng nhiều các kỳ thi và địa điểm thi HSK, triển khai tốt các suất học bổng ngành giảng viên tiếng Trung quốc tế dành cho Việt Nam; tích cực phát huy vai trò của Học viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội và cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ." Khuyến khích các trường trung học và tiểu học hai nước xây dựng quan hệ kết nghĩa, triển khai giao lưu hữu nghị. Tăng cường giao lưu giữa các trường đại học, cao đẳng, cơ quan nghiên cứu của hai nước.

Hai bên nhất trí, ủng hộ các địa phương hai nước, đặc biệt là các tỉnh (khu) giáp biên triển khai giao lưu hợp tác, tiếp tục tổ chức tốt Gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư các tỉnh/thành Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng và Bí thư Quảng Tây; Hội nghị thường niên giữa Bí thư các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu với Bí thư Vân Nam. Khuyến khích mở rộng giao lưu hữu nghị hợp tác giữa các địa phương khác ngoài các tỉnh giáp biên; ủng hộ tăng cường các chương trình, hoạt động thăm làm việc cấp Sở/ngành giữa địa phương hai nước; nghiên cứu triển khai các hoạt động, sự kiện quảng bá, giới thiệu về địa phương hai nước.

(5) Hai bên cho rằng, cục diện biến đổi trăm năm chưa từng có đang diễn biến nhanh chóng, tình hình quốc tế phức tạp đan xen. Hai bên tái khẳng định kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc làm hạt nhân, trật tự quốc tế với luật pháp quốc tế làm nền tảng và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế với tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc làm nền tảng. Hai bên sẽ cùng bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, giữ gìn đoàn kết, hợp tác trong cộng đồng quốc tế, phát huy các giá trị chung của toàn nhân loại về hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do; ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự và toàn cầu hóa kinh tế bao trùm, mang lại lợi ích chung, thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn.

Hai bên sẽ luôn thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình độc lập, tự chủ, kiên trì chủ nghĩa đa phương đích thực, cùng phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, phản đối chủ nghĩa đơn phương dưới mọi hình thức, phản đối các cách làm gây nguy hại đến hòa bình, ổn định khu vực.

Hai bên nhất trí, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến lớn như xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu, Sáng kiến Văn minh toàn cầu và Sáng kiến Quản trị toàn cầu, cùng ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu.

Tiếp tục tăng cường điều phối, phối hợp trong các khuôn khổ quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), ASEAN-Trung Quốc, Mekong-Lan Thương, ủng hộ lẫn nhau trong ứng cử vào vị trí của các tổ chức quốc tế, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới. Việt Nam đánh giá tích cực vai trò quan trọng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong duy trì ổn định và phát triển của khu vực, sẵn sàng duy trì trao đổi về việc trở thành đối tác của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy các thủ tục nội bộ để sớm phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), thúc đẩy Công ước sớm có hiệu lực và thực thi hiệu quả, qua đó tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tội phạm mạng.

Hai bên sẽ thúc đẩy triển khai toàn diện hiệu quả “Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực” (RCEP), tích cực hoan nghênh đơn gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của Khu hành chính đặc biệt Hongkong. Việt Nam ủng hộ Trung Quốc gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên cơ sở phù hợp với các tiêu chuẩn và trình tự của Hiệp định.

Việt Nam ủng hộ Trung Quốc tổ chức Hội nghị APEC năm 2026, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức Hội nghị APEC năm 2027, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công của các Hội nghị này. Hai bên ủng hộ các nước đàm phán bình đẳng để giải quyết vấn đề thương mại thông qua các biện pháp phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Hai bên cho rằng, khu vực châu Á duy trì ổn định tổng thể và phát triển nhanh chóng là không hề dễ dàng, cần cùng nhau thực hiện chủ nghĩa khu vực mở, duy trì phương hướng lớn của châu Á là “láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng thắng." Năm 2026 là năm kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, Trung Quốc ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường và phát triển, ủng hộ ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang không ngừng biến đổi; sẵn sàng cùng các nước ASEAN thúc đẩy sáng kiến về xây dựng “5 ngôi nhà chung” hòa bình, an ninh, phồn vinh, tươi đẹp và hữu nghị; cùng đẩy nhanh việc phê duyệt và thực thi Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Khu thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc phiên bản 3.0 (ACFTA 3.0), góp phần thúc đẩy nhất thể hóa liên kết kinh tế khu vực ở mức độ cao hơn, làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Mekong-Lan Thương (MLC), ủng hộ tổ chức tốt Hội nghị cấp cao Mekong-Lan Thương lần thứ 5, phối hợp tốt trên vai trò Đồng chủ trì Hợp tác Mekong-Lan Thương, chung tay xây dựng hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai vì hòa bình, thịnh vượng giữa các nước Mekong-Lan Thương.

Bộ Tư pháp hai nước phối hợp với Bộ Tư pháp/Pháp luật các quốc gia Mekong-Lan Thương trao đổi, thống nhất dự thảo Bản ghi nhớ về việc thiết lập Cơ chế giao lưu hợp tác Mekong-Lan Thương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp và dự thảo Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp lần thứ nhất giữa các quốc gia Mekong-Lan Thương; thúc đẩy việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp/Pháp luật Mekong-Lan Thương lần thứ nhất trong năm 2026.

Hai bên nhất trí, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là sự nghiệp chung của toàn nhân loại. Cần xuất phát từ tình hình thực tế của mỗi nước, tìm kiếm con đường phát triển quyền con người phù hợp với nhu cầu của nhân dân; sẵn sàng triển khai giao lưu, hợp tác về vấn đề nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, kiên quyết phản đối “chính trị hóa," “công cụ hóa” và tiêu chuẩn kép trong vấn đề nhân quyền, cũng như lợi dụng vấn đề nhân quyền để tùy tiện can thiệp công việc nội bộ của quốc gia có chủ quyền, cùng thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của sự nghiệp nhân quyền của nhân loại.

(6) Hai bên đi sâu trao đổi chân thành về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, căn cứ Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, tích cực tìm kiếm các giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, cùng duy trì ổn định trên biển. Thúc đẩy bàn bạc về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển sớm đạt tiến triển thực chất; tích cực triển khai hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Hai bên tái khẳng định cùng nhau thúc đẩy các nước ASEAN và Trung Quốc thực hiện toàn diện, hiệu quả “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), trên cơ sở hiệp thương thống nhất sớm đạt được “Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hai bên nhất trí, tiếp tục thực hiện tốt 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; phát huy tốt vai trò của các cơ chế Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền, Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giải quyết ổn thỏa các sự việc phát sinh trên biên giới; tích cực thúc đẩy mở và nâng cấp cửa khẩu biên giới; tích cực thúc đẩy hợp tác phát triển qua biên giới, mang lại phồn vinh cho khu vực biên giới giữa hai nước.

5. Trong thời gian thăm, hai bên đã ký văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

6. Hai bên cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt-Trung, đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc về sự tiếp đón trọng thị, thân tình và hữu nghị; trân trọng mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Bắc Kinh ngày 17 tháng 4 năm 2026

