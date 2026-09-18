Ông Trump sắp ra quyết định lớn: "Liệu tôi có muốn tiến vào và tiêu diệt họ?"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang đứng trước một quyết định lớn về việc có tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và căng thẳng với Tehran chưa hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang đứng trước một quyết định quan trọng: có tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran để tiêu diệt chính quyền tại Tehran và chấm dứt chiến tranh hay không.

“Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có muốn tiến vào và tiêu diệt hoàn toàn họ hay không?”, ông Trump nói với Axios. “Đó là một quyết định rất lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với tôi”.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump gợi nhớ đến các cảnh báo mà Tổng thống Mỹ từng nhiều lần đưa ra với Tehran kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tuy nhiên, lần này ông Trump cho biết quyết định tiếp theo của mình nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng từ các cuộc gặp với những đồng minh Arab tại Vùng Vịnh trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.

“Tôi muốn biết họ đang ở đâu và tình hình của họ như thế nào. Chúng tôi đã rất tích cực bảo vệ họ”, ông Trump nói thêm.

Không khí tại cuộc họp dự kiến sẽ căng thẳng sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Saudi Arabia trong tuần qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm cũng chứng kiến một cuộc đối đầu ngoại giao khi Nga và Trung Quốc phủ quyết đề xuất gia hạn hoạt động của một nhóm chuyên gia có nhiệm vụ giám sát các lệnh trừng phạt đối với Iran và chương trình hạt nhân của nước này.

Bắc Kinh và Moscow nhiều lần bị cáo buộc bảo vệ Iran, thậm chí hỗ trợ các hoạt động quân sự của Tehran trong cuộc chiến.

Jennifer Locetta, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, chỉ trích các lá phiếu phủ quyết, gọi đây là một “hành động cản trở” rõ ràng, đồng thời cho rằng động thái này cho thấy Nga và Trung Quốc đang ủng hộ các “chế độ ngoài vòng pháp luật”.

Trong khi đó, Iran được cho là đã tiếp tục gây thêm thiệt hại cho lực lượng không quân Mỹ trong tuần này. Theo CBS News, hai máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ đã bị bắn hạ trong những ngày gần đây.

Những UAV thuộc thế hệ cũ này có giá ước tính khoảng 4 triệu USD/chiếc. Theo CBS News, chúng được Mỹ sử dụng để bảo vệ eo biển Hormuz trong khuôn khổ hoạt động phong tỏa hàng hải của hải quân Mỹ.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Mỹ đã mất ít nhất 24 UAV MQ-9 Reaper, tương đương khoảng 720 triệu USD, theo một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố trong tuần này.

Iran nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ và khí tài quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ chưa dừng lại cho đến khi quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz được công nhận.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa có bước đột phá, chính quyền Iran đưa ra tối hậu thư mới nhất, tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị loại khỏi quyền lực.

“Các chiến binh của chúng tôi sẽ không mở eo biển Hormuz cho đến khi tội phạm Trump và Netanyahu bị loại khỏi vị trí quyền lực. Đây là giai đoạn đầu tiên trong sự trả đũa của người dân Iran”, ông Mohammad Bagher Zolghadr, cố vấn chính trị của Lãnh tụ tối cao Iran, tuyên bố.

Theo NYPost