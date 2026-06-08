Tại sao Mỹ nâng cảnh báo phản gián đối với Israel lên mức cao nhất?

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình, đồng minh thân cận của Mỹ là Israel lại bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn vì các hoạt động tình báo nhằm vào Mỹ.

DIA nâng mức độ đe dọa phản gián từ Israel lên “nguy cấp”

Tờ New York Times ngày 6/6 dẫn các tài liệu tình báo cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ đánh giá mối đe dọa phản gián từ Israel đang gia tăng và đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất. Theo các báo cáo này, cơ quan tình báo Israel bị cáo buộc đã theo dõi và nghe lén các quan chức Mỹ tham gia đàm phán với Iran, khiến Washington ngày càng lo ngại.

Báo cáo cho biết Mỹ và Israel từ lâu đều hiểu rằng hai bên tiến hành các hoạt động tình báo nhằm vào nhau và thường chấp nhận điều đó trong khuôn khổ quan hệ đồng minh. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ cho rằng những nỗ lực gần đây của Israel nhằm thu thập thông tin về lập trường của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran đã vượt quá giới hạn thông thường.

Theo tài liệu của phía Mỹ, những mục tiêu bị Israel theo dõi bao gồm đặc phái viên đàm phán hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách chính sách Elbridge Colby và trợ lý cấp cao của ông là Michael DiMino.

Ông Trump từng bày tỏ giận dữ với Thủ tướng Israel Netanyahu về vấn đề ném bom Lebanon. Ảnh: Ifeng.

Một báo cáo khác do Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cùng các đơn vị tình báo quân sự phối hợp thực hiện cho biết mức độ đe dọa phản gián từ Israel đã được nâng từ mức “High” (cao) lên “Critical” (nguy cấp - cấp độ cao nhất) trong vài tuần gần đây.

Báo cáo này liệt kê nhiều phương thức mà Israel bị cho là đã sử dụng để giám sát các quan chức và quân nhân Mỹ. Trong một số trường hợp, nhân viên quân sự Mỹ làm việc tại Israel phát hiện điện thoại di động của họ bị cài phần mềm theo dõi nhằm thu thập thông tin liên lạc. Cơ quan Phản gián và An ninh Quốc phòng Mỹ (DCSA) cũng tham gia biên soạn báo cáo.

Những cảnh báo mới xuất hiện vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi Mỹ và Israel đang phối hợp chặt chẽ trong các chiến dịch quân sự liên quan chống Iran. Hai bên hiện chia sẻ lượng lớn thông tin tác chiến và phối hợp sâu rộng tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Các quan chức Mỹ nhận định Israel đang tìm cách nắm bắt chiến lược của Tổng thống Trump cũng như những thay đổi trong lập trường của ông đối với các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Theo New York Times, việc nâng mức cảnh báo phản gián có thể khiến quá trình phối hợp quân sự Mỹ - Israel gặp thêm trở ngại. Lầu Năm Góc có thể áp đặt các hạn chế mới đối với việc chia sẻ thông tin nhạy cảm với các sĩ quan Israel.

Bất đồng Mỹ - Israel trong vấn đề Iran

Thời gian qua, giữa Washington và Tel Aviv đã xuất hiện những khác biệt đáng kể về cách tiếp cận Iran.

Trong khi Tổng thống Trump muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại chủ trương tiếp tục làm suy yếu năng lực của Iran, thậm chí không loại trừ khả năng thúc đẩy thay đổi chế độ, đồng thời gia tăng sức ép đối với lực lượng Hezbollah tại Liban.

Một số nguồn tin trước đó còn cho biết ông Trump từng nổi giận, nói ông Netanyahu là “điên rồ” sau khi Israel có động thái làm leo thang căng thẳng tại Liban.

Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Elbridge Colby là một trong những tiếng nói nổi bật trong chính quyền Mỹ ủng hộ chính sách đối ngoại thận trọng hơn, trong khi Michael DiMino là quan chức phụ trách chính sách Trung Đông của Lầu Năm Góc. Điều này khiến cả hai trở thành những đối tượng đặc biệt được Israel quan tâm.

Đặc phái viên đàm phán hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff được cho là mục tiêu theo dõi hàng đầu của tình báo Israel. Ảnh: Reuters.

Israel bác bỏ cáo buộc

Trước những thông tin do truyền thông Mỹ đăng tải, Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận. Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho rằng các cáo buộc này là không chính xác.

Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington khẳng định các thông tin cho rằng Israel thu thập tình báo nhằm vào Mỹ là "hoàn toàn vô căn cứ". Người phát ngôn tuyên bố: "Israel không tiến hành hoạt động tình báo nhằm vào các tổ chức của Mỹ, càng không nhằm vào các quan chức chính phủ Mỹ. Hoạt động tình báo của Israel hướng tới các đối thủ và mối đe dọa an ninh, chứ không phải các đồng minh".

Tuy nhiên, nhiều cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Mỹ cho rằng việc phát đi cảnh báo phản gián đối với Israel không phải điều bất ngờ. Theo họ, Israel từ lâu đã duy trì mạng lưới thu thập thông tin rộng khắp, không chỉ đối với đối thủ mà cả các quốc gia đồng minh.

Một số nguồn tin cho biết hiện nay mức độ đe dọa phản gián mà Mỹ áp dụng với cho Israel cao hơn bất kỳ đồng minh nào khác, thậm chí vượt cả một số quốc gia đối địch. Trong số các đồng minh của Mỹ, chỉ có Hàn Quốc trong một số trường hợp đặc biệt được xếp ở mức "cao", gần tương đương với Israel.

Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, hoạt động thu thập thông tin của Israel nhằm vào các quan chức cấp cao Mỹ đã trở nên "ngày càng táo bạo".

Theo các nguồn tin quân sự Mỹ, những nhân viên làm việc tại Israel hoặc thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp Israel từ lâu đã được cảnh báo về các nguy cơ này và phải áp dụng nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ điện thoại cùng các thiết bị điện tử cá nhân, đặc biệt trong các chuyến công tác tại Israel.

Các báo cáo của Mỹ cho thấy số vụ việc liên quan đến phản gián bắt đầu gia tăng từ cuối năm 2024, khi chính quyền Joe Biden gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza. Sang năm 2025, khi chính quyền Trump cân nhắc các phương án quân sự đối với Iran, các hoạt động bị nghi là do thám vẫn tiếp tục diễn ra.

Báo cáo còn nhắc lại một số vụ việc được cho là xảy ra trong những năm gần đây. Chẳng hạn, năm 2021, một quan chức tình báo quân sự Israel bị cáo buộc bị phát hiện khi tìm cách lắp đặt thiết bị nghe lén tại trụ sở DIA. Đến năm 2025, một nhân viên của Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) cũng bị nghi cố gắng gắn thiết bị nghe lén lên một phương tiện của mật vụ Mỹ.

Ngoài ra, các báo cáo tình báo gần đây cũng làm dấy lên lo ngại rằng Israel có thể đã theo dõi liên lạc của Đặc phái viên Steve Witkoff và các thành viên trong đoàn đàm phán Mỹ với Iran.

Một cựu quan chức cấp cao Mỹ nhận định rằng một số quan chức trong chính quyền Trump thường sử dụng điện thoại cá nhân để xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, đi lại bằng máy bay tư nhân và hạn chế sử dụng sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Mỹ ở nước ngoài. Điều này khiến họ dễ trở thành mục tiêu của các cơ quan tình báo, bất kể đó là đồng minh hay đối thủ của Mỹ.

Theo Ifeng