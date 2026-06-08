Giá vàng SJC sáng 8/6 tiếp tục giảm, bán ra dưới 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng sáng 8/6 SJC niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149,6 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 6/6.

Sáng 8/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149,6 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 6/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 145,4-149,4 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng so với sáng 6/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 145,6-149,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng so với ngày 6/6.

Giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 8/6 giao dịch ở mức 4.315 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.407 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 300 nghìn đồng/lượng so với tuần trước (6/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 12,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch mở cửa đầu tuần, thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục chìm trong bầu không khí ảm đạm khi giá vàng thế giới giằng co quanh ngưỡng 4.315 USD/ounce. Sau khi hứng chịu đợt sụt giảm gần 5% vào tuần trước và rơi xuống mức đáy sâu nhất trong hơn hai tháng qua, sàn Kitco vẫn bị bóp nghẹt bởi gọng kìm vĩ mô cực đoan.

Cục diện thực địa vùng Vịnh vừa bị đẩy lên nấc thang nguy hiểm mới khi Iran bất ngờ kích hoạt hàng loạt đợt tên lửa đạn đạo hướng thẳng vào các mục tiêu chiến lược của Israel, nhằm phát đi tối hậu thư cảnh báo các chiến dịch quân sự leo thang tại Lebanon. Mặc dù bộ quốc phòng Israel tuyên bố hệ thống phòng thủ vòm sắt đã đánh chặn toàn bộ các vật thể bay và không ghi nhận thương vong về người, cuộc tấn công trực diện này đã dập tắt mọi hy vọng về một thỏa thuận ngoại giao hậu trường.

Việc mạch máu logistics cốt lõi tại Eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài, kết hợp với rủi ro đứt gãy nguồn cung năng lượng từ vịnh Ba Tư, đã găm giá dầu thô ở mức cao kỷ lục, trực tiếp thổi bùng áp lực lạm phát chi phí đẩy trên quy mô toàn cầu.

Bên cạnh chấn động địa chính trị, đòn giáng trực diện từ thị trường lao động Mỹ tiếp tục khóa chặt mọi nỗ lực hồi phục của phe bò. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls) bùng nổ vượt mọi dự báo được công bố cuối tuần qua đã xác thực nền kinh tế Mỹ vẫn đang chạy quá tốc độ, củng cố vững chắc vị thế diều hâu cho các quan chức Fed.

Giới đầu cơ quốc tế hiện đã nhanh chóng xoay trục dòng vốn và định giá lại kịch bản tiền tệ quốc tế. Các thị trường tài chính hiện tại đang đặt cược tỷ lệ lên tới 70% khả năng Fed sẽ kích hoạt một đợt tăng lãi suất bổ sung vào tháng 12 tới, vọt lên mạnh mẽ so với mức dự báo 50% trước khi dữ liệu lao động được tung ra.

Giá bitcoin tiếp tục tăng 2,7%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch mở cửa đầu tuần (8/6), giá Bitcoin hứng chịu một đợt đổ đèo kinh hoàng khi bị đẩy lùi sâu về sát ngưỡng 63.148 USD/BTC, bất chấp nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn 2,7% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (73.438 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm thảm khốc lên tới 14%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm kỷ lục lên tới 21,9% so với mức ghi nhận một tháng trước (80.799 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật trên quy mô lớn của các quỹ đầu cơ xuyên suốt chuỗi ngày khủng hoảng vĩ mô bủa vây.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 197 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.265 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều tăng so với 24h trước đó.