Nữ sinh vừa ra trường được 5 tập đoàn lớn mời làm việc nhờ AI

Nữ sinh Nhật Bản vừa tốt nghiệp đại học đã nhận được 5 lời mời làm việc từ các công ty lớn nhờ sự hỗ trợ từ AI trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Một nữ sinh 22 tuổi tại Nhật Bản đã gây chú ý khi nhận được thư mời tuyển dụng từ 5 tập đoàn truyền thông lớn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Điều đáng nói là từ khâu tự đánh giá bản thân, viết hồ sơ ứng tuyển cho đến chuẩn bị kịch bản phỏng vấn, cô gần như giao toàn bộ cho trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý. Theo lời cô, việc tìm việc làm “trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết”.

Theo truyền thông Nhật Bản, những ứng viên thành thạo sử dụng AI đang có lợi thế vượt xa so với năng lực và hồ sơ vốn có của họ. Trong khi đó, các doanh nghiệp cũng buộc phải tìm cách thích nghi với làn sóng công nghệ mới. Cuộc đua tuyển dụng hiện nay đang dần biến thành một “cuộc chiến AI” thực sự.

Khảo sát của công ty Mynavi cho thấy hơn 80% sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2027 tại Nhật Bản đã sử dụng AI trong quá trình tìm việc. Việc nhờ AI viết đơn ứng tuyển, hoàn thiện hồ sơ cá nhân hay huấn luyện phỏng vấn đã trở thành hiện tượng phổ biến.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là Honoka Tamura, 22 tuổi. Dù cô từng bỏ học trung học và chỉ theo học tại một trường đại học công lập có thứ hạng trung bình, Tamura vẫn nhận được lời mời làm việc từ 5 tập đoàn truyền thông danh tiếng.

“Thông thường, mỗi câu hỏi trong hồ sơ xin việc yêu cầu khoảng 1.000 chữ. Tôi tự viết khoảng 300 chữ trước, sau đó đưa phần còn lại cho ChatGPT mở rộng. Chỉ trong chốc lát, nó biến thành một bài viết rất chuyên nghiệp, vừa giữ được phong cách của tôi, vừa giống như được một người có nhiều kinh nghiệm chắp bút”, Tamura kể.

Điều đáng chú ý hơn là cô còn sử dụng AI để phân tích tính cách và điểm mạnh của bản thân. “Tôi biết nghe hơi kỳ lạ khi để AI đánh giá chính mình, nhưng thực sự tôi không nghĩ mình có điểm gì quá nổi bật. Khi trao đổi với ChatGPT, nó gợi ý rằng ngành truyền thông thường đánh giá cao những cá nhân có cá tính khác biệt, vì vậy tôi nên nhấn mạnh việc từng bỏ học trung học như một trải nghiệm đặc biệt”, cô nói.

Theo Tamura, AI không chỉ giúp xác định điểm nhấn mà còn hướng dẫn cách diễn đạt sao cho thuyết phục nhất. Để chuẩn bị cho các vòng phỏng vấn, cô yêu cầu AI dự đoán trước 50 câu hỏi có thể xuất hiện, sau đó cùng nó tạo bộ câu hỏi – đáp án hoàn chỉnh và liên tục luyện tập thông qua các buổi phỏng vấn mô phỏng.

ChatGPT là trợ thủ đắc lực của nữ sinh Honoka Tamura khi tìm kiếm việc làm thành công. Ảnh: LTN.

“Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ việc tìm việc sẽ rất đơn giản. Tôi không hề nói dối trong hồ sơ. Ai cũng có xu hướng làm nổi bật bản thân ở một mức độ nào đó. AI chỉ giúp khai thác tối đa những tiềm năng vốn có của tôi mà thôi”, Tamura chia sẻ. Cô cho biết, bộ câu hỏi mà AI chuẩn bị trước thậm chí còn xuất hiện nguyên vẹn tại một công ty trong vòng phỏng vấn thứ ba.

Hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ sử dụng AI để viết hồ sơ xin việc và xây dựng phần giới thiệu bản thân. Nhờ vậy, nội dung hồ sơ thường trở nên chuyên nghiệp và chỉn chu hơn, qua đó nâng cao đáng kể cơ hội trúng tuyển.

Một trường hợp khác là Nana Hakamata, 26 tuổi, đang làm việc tại một ngân hàng địa phương và muốn chuyển sang các ngân hàng hoặc công ty chứng khoán lớn hơn.

Khác với Tamura, Hakamata tận dụng AI chủ yếu để nghiên cứu doanh nghiệp. “Không ai có thể đọc kỹ từng trang trong các kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn của doanh nghiệp. Tôi tải các báo cáo thường niên và tài liệu quan hệ nhà đầu tư lên NotebookLM để tạo bản tóm tắt tự động. Sau đó tiếp tục dùng Claude và các công cụ AI khác để phân tích sâu hơn, chẳng hạn yêu cầu tóm tắt ưu, nhược điểm của doanh nghiệp trong 100 chữ hoặc chỉ ra điểm khác biệt lớn nhất so với đối thủ cạnh tranh”, cô cho biết.

Sau khi hệ thống hóa thông tin của từng công ty, Hakamata ghi nhớ các nội dung quan trọng rồi mang theo vào các vòng phỏng vấn. Theo cô, nếu cung cấp đủ bối cảnh cá nhân, AI có thể đưa ra những chiến lược tìm việc rất sát với thực tế.

“Ví dụ, tôi mô tả rằng mình là một nhân viên 26 tuổi, đã làm việc 5 năm tại một ngân hàng địa phương và muốn chuyển sang một ngân hàng hoặc công ty chứng khoán lớn hơn. Từ đó, AI sẽ xây dựng chiến lược ứng tuyển phù hợp. Chỉ cần liệt kê ngắn gọn quá trình công tác và hỏi cách viết hồ sơ hấp dẫn với nhà tuyển dụng, AI có thể tạo ra một kịch bản phỏng vấn gần như hoàn chỉnh”, cô nói.

Với ánh mắt đầy kỳ vọng, Hakamata chia sẻ: “Nhờ AI, tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội bước chân vào những công ty mà trước đây, khi mới tốt nghiệp, tôi từng nghĩ mình không đủ điều kiện để ứng tuyển vì hạn chế về bằng cấp và học vấn”.

Theo LTN