Ông Trump đăng loạt ảnh AI gây tranh cãi ngay trong ngày kỷ niệm D-Day

Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi khi dành ngày kỷ niệm 82 năm D-Day để đăng video AI ca ngợi bản thân và công kích đối thủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh dấu 82 năm ngày D-Day – cuộc đổ bộ lịch sử của quân Đồng minh lên bờ biển Normandy trong Thế chiến II – bằng cách đăng tải hàng loạt nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhằm công kích các đối thủ mà ông thường xuyên chỉ trích.

Sáng hôm 6/6 theo giờ Mỹ, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một video âm nhạc được tạo bằng AI, sử dụng ca khúc mang tên “Trump”, do ông Anthony Constantino – ứng cử viên Quốc hội bang New York mà ông vừa công khai ủng hộ – sản xuất.

Video được xây dựng với mục đích thể hiện hình ảnh ông Trump được yêu mến trên khắp thế giới. Trong đó xuất hiện nhiều cảnh giả lập bằng AI như ông Trump cưỡi sư tử, dùng bữa cùng Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hay xuất hiện tại trận đấu UFC Freedom 250 được tổ chức tại Nhà Trắng. Xuyên suốt video là câu hát lặp đi lặp lại: “Dù tôi đi đến đâu, mọi người đều yêu Donald Trump”.

Đoạn video được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social.

Trong nhiều giờ sau đó, đây là bài đăng duy nhất trên tài khoản Truth Social của ông Trump trong ngày 6/6. Sau đó, ông tiếp tục đăng bài ca ngợi hồ phản chiếu mới tại Đài tưởng niệm Lincoln và chia sẻ một hình ảnh do AI tạo ra mô tả thư viện tổng thống của cựu Tổng thống Barack Obama trong tình trạng xuống cấp, xung quanh là các khu lều trại của người vô gia cư cùng một đống rác lớn nằm trên nóc công trình.

Kèm theo hình ảnh, ông Trump viết: “Thư viện Barack Hussein Obama sau 10 năm, khi đã phát triển hoàn toàn!”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đăng bất kỳ nội dung nào trên Truth Social để tưởng niệm ngày D-Day. Trong buổi chiều cùng ngày, ông tiếp tục đăng các bài viết chế giễu người được cho là nữ diễn viên Rosie O'Donnell, đồng thời chỉ trích Thẩm phán Richard Leon – người đã tạm thời đình chỉ dự án xây dựng phòng khiêu vũ mới phía trên mặt đất tại Nhà Trắng – với cáo buộc rằng vị thẩm phán này đang “đẩy đất nước vào nguy hiểm”.

Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác như Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều đăng tải thông điệp tưởng niệm ngày D-Day trên mạng xã hội.

Trên thực tế, ông Trump từng nhiều lần ghi nhận ý nghĩa của ngày D-Day trong các năm trước. Năm 2024, ông đăng video trò chuyện trực tuyến với các cựu binh tham gia cuộc đổ bộ Normandy, đồng thời đưa ra tuyên bố tưởng niệm những người đã hy sinh. Năm 2023, chiến dịch tái tranh cử của ông cũng phát hành một đoạn video tổng hợp về D-Day.

Nhiều thành viên trong chính quyền Trump và các cơ quan liên bang cũng đăng tải thông điệp tưởng niệm những người tham gia trận chiến lịch sử này. Ngay cả tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên nền tảng X cũng đăng bài tưởng nhớ những quân nhân đã ngã xuống ngày 6/6/1944.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người tham dự lễ kỷ niệm D-Day tại Pháp cuối tuần qua, cũng phát biểu về dấu mốc lịch sử này. Tuy nhiên, ông đồng thời liên hệ sự kiện với quan điểm của chính quyền Trump về vấn đề nhập cư tại châu Âu.

“Đáng tiếc là ngày nay, những bãi biển khác của châu Âu lại đang bị tấn công bởi những hệ tư tưởng khác, nguy hiểm hơn,” ông Hegseth nói. “Tại các bãi biển ở Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và Bulgaria, những con thuyền cùng dòng người vẫn liên tục cập bến.”

Ông tiếp tục đặt câu hỏi: “Khi nào các thủ đô châu Âu mới hành động trước cuộc xâm nhập đó? Hay đã quá muộn rồi? Tôi hy vọng là chưa và tôi tin rằng vẫn chưa.”

Những phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phản ánh quan điểm mà ông Trump nhiều lần đưa ra trước đây, khi chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu vì không áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump cũng thể hiện thái độ cứng rắn hơn với các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là các thành viên NATO. Ông nhiều lần cho rằng các nước đồng minh đang phụ thuộc quá nhiều vào Washington về mặt quân sự và chưa hỗ trợ đầy đủ cho Mỹ, đặc biệt trong cuộc đối đầu hiện nay với Iran.

Theo AOL, Independent