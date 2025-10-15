Tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu rất cao, Việt Nam xác định 8 lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026–2028 với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tiếp tục khẳng định vai trò tích cực và trách nhiệm trong thúc đẩy quyền con người toàn cầu.

Ngày 14/10 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), Đại hội đồng Khóa 80 đã tiến hành bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026–2028. Việt Nam tái đắc cử với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực đang đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023–2025 và tiếp tục được tín nhiệm cho nhiệm kỳ 2026 - 2028. Các nước được bầu lần này gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh.

Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, quyền y tế, quyền việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền giáo dục.

Đoàn Việt Nam tham gia khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết các quan tâm chung về quyền con người trên tinh thần "Tôn trọng và hiểu biết – Đối thoại và hợp tác – Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người".

Khi ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam cũng đã có 12 cam kết tự nguyện trong nhiều lĩnh vực quyền con người và sẽ nghiêm túc thực hiện các cam kết này.

Các cam kết tự nguyện của Việt Nam cũng gắn bó chặt chẽ với những công tác được xác định có tầm quan trọng chiến lược, đòi hỏi phải có sự đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, nhất là các công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Việt Nam sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ 2026-2028 vào ngày 1/1/2026.

Việt Nam xác định 8 lĩnh vực ưu tiên

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết việc Việt Nam là đạt số phiếu cao nhất trong số các nước châu Á-Thái Bình Dương trúng cử nhiệm kỳ 2026-2028 tiếp tục thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta thời gian qua.

Đặc biệt, theo bà Hằng những cam kết, nỗ lực và thành tựu trong thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Sự tín nhiệm cao dành cho Việt Nam cũng một lần nữa khẳng định sự đồng hành, ủng hộ và đánh giá cao của LHQ và cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, cũng như những kết quả triển khai đối ngoại cả song phương và đa phương của ta thời gian qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định thành công của Việt Nam tại cuộc bầu cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, cùng với việc Việt Nam sẽ đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về tội phạm mạng ngày 25-26/10 sắp tới là những bước triển khai khẩn trương, hiệu quả và thiết thực Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Những thành tựu này thể hiện rõ tâm thế mới của Việt Nam: từ đối tác tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chuyển sang vai trò đóng góp chủ động hơn trong xây dựng và định hình các vấn đề chung của thế giới.

Theo Thứ trưởng, trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phương châm tham gia: “Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và Hợp tác. Tất cả các quyền con người, cho tất cả mọi người”, xác định 8 lĩnh vực ưu tiên. Các ưu tiên này bao gồm: tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền; bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu; chống bạo lực và phân biệt đối xử; thúc đẩy bình đẳng giới; bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên số; thúc đẩy quyền sức khỏe; quyền việc làm; quyền giáo dục và giáo dục về quyền con người.

Đây là những phương châm và ưu tiên lâu dài, gắn với quan tâm của cộng đồng quốc tế về quyền con người, cũng như với quan tâm và nhu cầu hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực này. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục các phương châm và ưu tiên này khi đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 và kể cả sau đó.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến, tăng cường hợp tác với các nước tại Hội đồng Nhân quyền, đồng thời chú trọng các ưu tiên gắn với quan tâm chung của cộng đồng quốc tế trước những thách thức toàn cầu cấp bách như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và y tế – những lĩnh vực được xác định là động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.