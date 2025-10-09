Vốn dành cho doanh nghiệp AI tại Việt Nam tăng 8 lần

Chính phủ sẽ tăng chi tiêu công cho AI, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) sẽ ưu tiên ngân sách hỗ trợ ứng dụng AI, đồng thời cơ chế mua sắm công sẽ ưu tiên các giải pháp công nghệ số trong nước.

Vốn dành cho doanh nghiệp AI tại Việt Nam từ 10 triệu USD lên 80 triệu USD

Trao đổi tại Diễn đàn AI360 (ngày 9/10), ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ thông tin trên và cho biết mục tiêu của việc này nhằm biến thị trường nội địa thành bệ phóng, giúp doanh nghiệp AI Việt Nam phát triển và vươn ra khu vực, thế giới.

Theo ông Lịch, đầu tư vào AI cũng tăng mạnh: Vốn dành cho doanh nghiệp AI tại Việt Nam từ 10 triệu USD (2023) lên 80 triệu USD (2024), tăng gấp 8 lần chỉ trong một năm. AI đã hiện diện rộng khắp các lĩnh vực tài chính, y tế, thương mại điện tử, sản xuất và đô thị thông minh, góp phần giải quyết các bài toán thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý xã hội.

Một thông tin đáng chú ý được Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch chia sẻ là Chính phủ sẽ tăng chi tiêu công cho AI. Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) sẽ ưu tiên ngân sách hỗ trợ ứng dụng AI, đồng thời cơ chế mua sắm công sẽ ưu tiên các giải pháp công nghệ số trong nước. Mục tiêu là biến thị trường nội địa thành bệ phóng, giúp doanh nghiệp AI Việt Nam phát triển và vươn ra khu vực, thế giới.

Ông Lịch nhấn mạnh, phát triển AI không chỉ là bài toán công nghệ, mà còn là bài toán về thị trường, con người và niềm tin. AI phải trở thành động lực cốt lõi cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của đất nước.



Trao đổi tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA nhận định rằng AI với Việt Nam không chỉ là xu hướng, mà là cơ hội vàng để tăng tốc phát triển. Ông dẫn dự báo của Google và cho rằng thị trường AI Việt Nam được dự kiến sẽ đạt 1,52 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 16% mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng nhiệm vụ cấp thiết hiện tại là giải quyết bài toán ứng dụng và quản trị, tập trung vào việc chuyển đổi tư duy từ thử nghiệm (POC) sang tạo giá trị kinh doanh (business value).

Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ ứng dụng AI, khi trung bình mỗi giờ có thêm 5 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ này. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị thật, chúng ta phải giải quyết điểm nghẽn cốt lõi, là khoảng cách giữa phát triển công nghệ tiên tiến và ứng dụng đại trà, có tỷ suất hoàn vốn (ROI) rõ ràng.

Dữ liệu huấn luyện AI không đủ chất lượng

Công bố Báo cáo thường niên Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025, khảo sát từ gần 500 doanh nghiệp và tổ chức, từ tháng 7/2025, TS. Lê Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN chỉ ra rằng vốn đầu tư cho các sản phẩm, dịch vụ AI ở Việt Nam đang được đẩy mạnh với quy mô dự án phần lớn từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Minh Phó Viện trưởng, Viện CNTT, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Báo cáo thường niên Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025

"Tuy nhiên, chi phí của các đơn vị ứng dụng AI trong các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Tài chính, Giao thông và Công nghiệp chưa thực sự được chú trọng: có đến 43% không đầu tư và 30% đầu tư khoảng dưới 50 triệu", TS Minh nói.

Theo báo cáo, AI đang mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số, các ngành dẫn dắt xu hướng, cung cấp AI tại Việt Nam gồm CNTT 31%, tài chính - ngân hàng (22%), Giáo dục (17%), thương mại điện tử và y tế (15%). Trong khi đó nhu cầu ứng dụng AI tăng cao, đặc biệt trong 5 lĩnh vực chính: giáo dục 23%, tài chính 26%, sản xuất công nghiệp 21%, giao thông 15% và y tế 16%.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là thiếu nhân lực chất lượng cao (45% đơn vị cung cấp AI), 23% gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng dữ liệu và tính toán, cùng với 30% lo ngại thiếu hành lang pháp lý rõ ràng. Trong dữ liệu AI, 50% đơn vị cung cấp cho biết dữ liệu ít hoặc không tiếp cận được bộ chuẩn; 51% cơ sở đào tạo gặp trở ngại về dữ liệu huấn luyện không đủ chất lượng.

Báo cáo cũng chỉ ra một "điểm nghẽn cốt lõi" trong chuỗi giá trị AI: Sự chênh lệch lớn giữa đầu tư phát triển và đầu tư ứng dụng. Trong khi các DN cung cấp giải pháp công nghệ đang đẩy mạnh quy mô dự án, với phần lớn đầu tư từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng, thì chi phí dành cho AI của các đơn vị ứng dụng trong 5 lĩnh vực trọng yếu (Giáo dục, Y tế, Tài chính, Giao thông, Công nghiệp) lại chưa được chú trọng.