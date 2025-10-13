Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiến kế để thực thi Nghị quyết 68 hiệu quả

Nghị quyết 68-NQ/TW được xem là định hướng quan trọng nhằm phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các địa phương vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn và thách thức.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), VietTimes có cuộc trao đổi với ông Lê Trí Hải, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, để làm rõ hơn những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết 68-NQ/TW thể hiện rõ vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam. Với vai trò là người trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết này tại địa phương, theo ông, quá trình thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW hiện nay đang gặp những thuận lợi và khó khăn nào?

- Thuận lợi trước tiên là tinh thần của Nghị quyết 68 đã thể hiện rất rõ, rất mạnh mẽ về vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân. Cụ thể như trong định hướng Việt Nam phải có ít nhất là 20 doanh nghiệp có khả năng toàn cầu, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp đóng góp 60% GRDP, thậm chí là hơn… Đó vừa là động lực quan trọng cũng như một thử thách để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu khuyến khích, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh cá thể phát triển theo hướng doanh nghiệp. Nếu chúng ta không xây dựng được sơ đồ chuẩn, dải doanh nghiệp chuẩn và cả lộ trình chuẩn thì chúng ta sẽ có rất ít những doanh nghiệp ở quy mô lớn và quy mô vừa, trong khi đó lại có quá nhiều những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cho dù họ được gắn cho cái mác doanh nghiệp thì bản chất cũng chỉ là hộ kinh doanh vài mặt hàng lặt vặt.

Đây là khó khăn trong quy hoạch kiến trúc doanh nghiệp.

Vậy nên nếu làm như hướng này thì chúng ta vô tình tạo ra một đồ thị cơ cấu doanh nghiệp không đều, cơ cấu doanh nghiệp phân bố không theo mô hình và như vậy không thể thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Bởi chúng ta chỉ mới nói đến đoạn đầu, đưa kinh tế cá thể đi lên mà không dành nguồn lực cho đoạn giữa-thúc đẩy doanh nghiệp đi lên phân bổ từ ngành nghề, có bao nhiêu doanh nghiệp trong ngành nghề đó, phân bổ ra sao… Trong khi đó chúng ta chưa làm rõ nội dung này.

Ví dụ như những doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, xây dựng, CNTT… thì chúng ta đang phân bổ như thế nào, có những kế hoạch cụ thể ra sao… cho từng nhóm ngành doanh nghiệp, rồi chúng ta chuẩn bị gì cho những doanh nghiệp đó… Đây cũng đang là khó khăn thách thức mà đến nay chưa làm.

Diễn đàn "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ: Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt" do Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức.

Thứ nữa là việc chúng ta cần phải xây dựng được một bộ máy để kiến tạo ra được môi trường để doanh nghiệp phát triển một cách nhanh nhất… Thực tế cho thấy, quá trình tổ chức triển khai vẫn còn một số hạn chế, chưa thật sự đồng bộ.

Doanh nghiệp muốn phát triển cần môi trường giống như cá trong nước, nước thật sự tốt thì cá mới phát triển được. Trong khi đó, môi trường cơ sở pháp lý của chúng ta cũng chưa thật sự hoàn thiện. Đây cũng là một điểm khó khăn thách thức nữa đối với việc thực thi Nghị quyết 68-NQ/TW.

- Vậy chúng ta cần làm gì để tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển theo như định hướng Nghị quyết 68-NQ/TW đưa ra, thưa ông?

- Theo tôi, bây giờ cần phải phân rõ ngành nghề doanh nghiệp, dải tầng của doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gì và cụ thể là hỗ trợ số lượng lao động là bao nhiêu,… cũng như câu chuyện doanh nghiệp sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng như thế nào.

Tiếp theo là vấn đề FDI khi mà thực tế chúng đang phụ thuộc rất nhiều vào FDI. Theo quan điểm của tôi, bản chất FDI là xuất khẩu qua nước ngoài giá trị rất lớn, nhưng mà phần lợi nhuận của chúng ta nhận được lại là rất nhỏ, do đó tiềm ẩn nguy cơ khiến nền kinh tế khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Việc phụ thuộc vào FDI có thể giúp chúng ta sẽ có những doanh nghiệp rất lớn, mang lại các chỉ số lớn, nhưng việc thụ hưởng hay giá trị mà nền kinh tế thực nhận được thì rất nhỏ.

Nói vậy để thấy, phần giữa của quy hoạch kiến trúc doanh nghiệp, phần kiến tạo và định hình cụ thể doanh nghiệp này rất cần thì chúng ta lại chưa có. Đây cũng là cái khó và phải vượt qua được.

Không gian trưng bày, giới thiệu thành tựu doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng.

- Ông có nhắc đến thách thức đến từ các hộ kinh doanh cá thể phải trở thành doanh nghiệp. Vậy họ phải làm gì thưa ông?

Theo tôi, để các hộ kinh doanh này gia nhập nền kinh tế thì cần có lộ trình để loại hình kinh tế này bắt được nhịp. Tiếp theo là sự nỗ lực của của hộ kinh doanh dưới sự hướng dẫn của cơ quan chức năng…

- Vậy theo ông, để khắc phục những khó khăn này, chúng ta cần phải làm gì?

Theo tôi, thứ nhất, chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế, thể chế. Tiếp đến là xây dựng những chính sách đột phá để hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ ba là thay vì chúng ta quan tâm vào các dải cận biên như trình bày trong Nghị quyết thì nên tập trung vào khâu giữa chúng ta phân rõ và đưa ra những lộ trình kế hoạch phát triển kiến trúc doanh nghiệp phù hợp.

Thứ nữa là cần thành lập ra những trung tâm để hỗ trợ cho doanh nghiệp với những tiêu chí đặt ra rất rõ ràng. Ví dụ như hỗ trợ về khoa học công nghệ, hỗ trợ liên quan tới giải quyết thủ tục đất đai thì mới gỡ khó cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp bức phá.

- Cám ơn ông!