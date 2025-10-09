Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Chuyển đổi số - Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam giàu mạnh

Nhóm PV

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, giàu mạnh.

VDA Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam
Khám phá cửa hàng bày bán robot hình người ở Trung Quốc

Một cửa hàng ở Bắc Kinh bán robot từ hơn 40 nhà sản xuất nội địa, với mức giá từ vài trăm USD đến hàng trăm nghìn USD. Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên ở Trung Quốc bán robot hình người và robot phục vụ tiêu dùng. 

Phát triển IPv6 để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Trong bối cảnh Internet công nghiệp bùng nổ, mỗi người dân sở hữu trung bình bốn thiết bị IoT, việc Việt Nam chuyển đổi sang IPv6 only thay cho chuẩn cũ IPv4 đã cạn kiệt, là bước đi tất yếu để thực hiện chuyển đổi số toàn diện.