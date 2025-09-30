SWIFT và các ngân hàng toàn cầu đang nỗ lực cải tổ dựa trên blockchain

Mới đây, SWIFT cho biết các tổ chức đang hợp tác để xây dựng một "sổ cái kỹ thuật số dùng chung" (shared digital ledger) dựa trên công nghệ blockchain.

Mạng lưới tài chính toàn cầu SWIFT cùng với hơn 30 ngân hàng đứng đầu thế giới đã công bố một nỗ lực lớn nhằm hiện đại hóa triệt để hệ thống thanh toán quốc tế. Mục tiêu cốt lõi là chuyển đổi các giao dịch xuyên biên giới vốn chậm chạp và tốn kém thành các khoản thanh toán tức thời, hoạt động 24/7 và có khả năng tương thích với các hình thức tiền tệ kỹ thuật số mới.

Mới đây SWIFT, vốn là một phần không thể thiếu của kiến trúc tài chính toàn cầu, cho biết các tổ chức đang hợp tác để xây dựng một "sổ cái kỹ thuật số dùng chung" (shared digital ledger) dựa trên công nghệ blockchain. Đây được coi là yếu tố then chốt để đảm bảo mạng lưới truyền thống của họ không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số.

Mặc dù mốc thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định, dự án ban đầu sẽ tập trung vào việc cho phép thanh toán xuyên biên giới theo thời gian thực. Điều này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí, vì hiện tại, các giao dịch quốc tế có thể mất nhiều ngày để hoàn tất.

Thích ứng với làn sóng tiền kỹ thuật số

Tổ chức có trụ sở tại Bỉ này đang nỗ lực làm cho hệ thống của mình "có khả năng tương tác" (interoperable) với các hệ thống tiền tệ kỹ thuật số mới đang nổi lên mạnh mẽ. Điều này bao gồm stablecoin (tiền ổn định), tiền gửi ngân hàng được mã hóa (tokenized bank deposits) và tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), vốn đang được phát triển bởi các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Việc SWIFT chủ động thích ứng với công nghệ blockchain được xem là một bước đi chiến lược quan trọng để giữ vững vị thế. Eric Trump, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người ủng hộ tiền điện tử, gần đây đã nhận định SWIFT là "lỗi thời". Tuy nhiên, hy vọng là bằng cách bổ sung chức năng blockchain, SWIFT có thể phát triển và vẫn cung cấp các tính năng tuân thủ và phục hồi mà các ngân hàng truyền thống yêu cầu.

Sự cần thiết của việc hiện đại hóa là rõ ràng. Stablecoin đang nhanh chóng chuyển mình từ các công cụ tiền điện tử ngách sang xu hướng chính thống. Một báo cáo của Citi gần đây ước tính đến năm 2030, giá trị stablecoin lưu hành có thể lên tới 4 nghìn tỷ USD, với khối lượng giao dịch hàng năm sử dụng chúng lên đến 100 nghìn tỷ USD. Đồng thời, khoảng 90% các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện đang khám phá các phiên bản kỹ thuật số của tiền tệ pháp định, thể hiện quyết tâm không để bị tụt hậu trong cuộc đua này.

Ưu điểm lớn nhất của SWIFT là mạng lưới hiện tại của họ đã có sẵn và hoạt động ở hơn 200 quốc gia, kết nối hơn 11.000 ngân hàng để gửi hàng nghìn tỷ USD mỗi ngày. Việc xây dựng một sổ cái kỹ thuật số trên nền tảng này sẽ tận dụng được quy mô toàn cầu sẵn có mà không một công nghệ mới nào có thể đạt được trong thời gian ngắn.

Nhóm hơn 30 tổ chức tài chính toàn cầu tham gia thiết kế và xây dựng sổ cái bao gồm nhiều tên tuổi lớn như JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, MUFG, BNP Paribas, Santander và OCBC, cùng với một số ngân hàng lớn từ Trung Đông và Châu Phi. Sự hợp tác xuyên lục địa này nhấn mạnh mức độ nghiêm túc và tính cấp bách của việc tái định hình kiến trúc thanh toán quốc tế trước áp lực cạnh tranh từ công nghệ tiền tệ số.

Theo Reuters