Sức khỏe của ông Trump và làn sóng tin đồn gây bão trên mạng xã hội

Sức khỏe của các Tổng thống Mỹ từ lâu luôn là đề tài gây hoài nghi và đồn đoán. Vì vậy, khi ông Donald Trump lên mạng khẳng định mình “vẫn khỏe mạnh”, không ít người lập tức coi đó là một màn che giấu sự thật.

Tuần trước, lịch trình công khai của ông Trump trống rỗng suốt 3 ngày liên tiếp. Những vết bầm tím lớn trên mu bàn tay phải của ông, dù đôi khi được che đậy bằng lớp phấn trang điểm, vẫn thu hút sự chú ý của công chúng. Mắt cá chân ông xuất hiện dấu hiệu sưng phù, và ở tuổi 79, ông là vị Tổng thống cao tuổi nhất từng đắc cử trong lịch sử Mỹ.

Những chi tiết này đã trở thành cơ sở để một bộ phận cư dân mạng, đặc biệt trong kỳ nghỉ Lễ Lao động vừa qua, kết luận rằng ông Trump hoặc đã qua đời, hoặc đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Suốt hành trình chính trị của mình, sức khỏe của ông Trump luôn là chủ đề gây tranh cãi. Ông thường tránh công khai lý do phải thăm khám y tế, từ việc mắc Covid-19 cho đến các thủ tục kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, làn sóng tin đồn lần này dường như dữ dội hơn bao giờ hết.

Trên TikTok, những người có tầm ảnh hưởng (influencer) sở hữu hàng triệu người theo dõi khẳng định Nhà Trắng đang sử dụng những hình ảnh cũ để đánh lạc hướng, ngụ ý rằng Tổng thống đang được giấu khỏi tầm mắt công chúng. Các diễn đàn trên mạng xã hội Reddit sôi nổi với hàng loạt bình luận, trong khi trên nền tảng X, những bài đăng từ các tài khoản ẩn danh lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ.

Làn sóng tin đồn bùng nổ mạnh mẽ đến mức trong hôm 2/9 vừa qua, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên sau một tuần, ông Trump buộc phải lên tiếng. Khi một phóng viên hỏi: “Lần đầu tiên ông nghe tin mình đã qua đời là khi nào?”, ông Trump đáp rằng mình không hề biết về những tin đồn này.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng dành thời gian để giải thích, khẳng định rằng mình đã tham gia nhiều chương trình truyền thông, chơi golf tại câu lạc bộ ở Virginia, và liên tục đăng bài trên mạng xã hội Truth Social.

“Tôi đã tham gia nhiều chương trình và đăng không ít bài trên Truth Social”, ông Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục, đề cập đến nền tảng mạng xã hội do ông sở hữu, nơi ông đã đăng hơn 90 bài viết chỉ trong 3 ngày cuối tuần. “Tôi nghĩ đó là những bài đăng rất đáng chú ý. Tôi đã hoạt động rất tích cực trong suốt kỳ nghỉ”.

Đó chính là bức tranh của thời đại hiện nay, khi sức khỏe Tổng thống trở thành mảnh đất màu mỡ cho thuyết âm mưu và sự nghi kỵ. Ngay cả khi ông Trump trấn an công chúng hôm Chủ nhật tuần trước bằng tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ thấy khỏe như lúc này!”, thì thông điệp ấy cũng lập tức bị coi là dấu hiệu của một âm mưu che giấu.

Mối quan tâm đến sức khỏe của một Tổng thống lớn tuổi gần như là điều không thể tránh khỏi, nhất là sau những gì quốc gia đã trải qua với người tiền nhiệm Joe Biden – người cho thấy sự suy giảm thể chất rõ rệt trước mắt công chúng. Ông Trump từng lấy tình trạng sức khỏe và năng lực lãnh đạo của ông Biden làm một trong những trụ cột của chiến dịch tranh cử năm 2024, ngay cả sau khi ông Biden tuyên bố rút lui.

Việc các Tổng thống Mỹ hiếm khi công khai đầy đủ tình trạng sức khỏe càng làm gia tăng sự phức tạp.

Ông Trump không phải là trường hợp duy nhất che giấu thông tin sức khỏe. Trong lịch sử, Tổng thống Woodrow Wilson từng bị đột quỵ và gần như biến mất khỏi công chúng; Franklin D. Roosevelt phải sử dụng xe lăn nhưng hầu như không ai biết; còn John F. Kennedy, dù chịu đựng chứng đau lưng mãn tính, vẫn được ca ngợi như biểu tượng của sức khỏe và năng lượng.

Trong nhiều năm qua, những lo ngại và thắc mắc chính đáng về tình trạng sức khỏe của ông Trump thường chỉ nhận được những lời giải thích mơ hồ hoặc qua loa từ những người xung quanh. Các bác sĩ của ông đã nhiều năm không trả lời câu hỏi từ báo chí, và kể cả sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông tại Butler, bang Pennsylvania, mùa hè năm ngoái, cũng không có bất kỳ buổi họp báo y tế nào được tổ chức.

Lớp trang điểm trên bàn tay phải của Tổng thống Trump gây chú ý khi ông đưa ra thông báo tại Phòng Bầu dục trong hôm 2/9. Ảnh: NYTimes.

Sự hoài nghi về sức khỏe của ông Trump đã xuất hiện từ nhiệm kỳ đầu tiên. Năm 2018, bác sĩ lâu năm của ông, Harold N. Bornstein, cáo buộc hai trợ lý thân cận đã đột nhập văn phòng của ông ở Manhattan vào tháng 2/2017 để lấy đi toàn bộ hồ sơ y tế của Tổng thống.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times cùng năm, ông Bornstein tiết lộ ông Trump sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh rosacea, thuốc statin để giảm cholesterol và mỡ máu, cùng finasteride – một loại thuốc điều trị tuyến tiền liệt nhưng cũng được dùng để kích thích mọc tóc. Ông Bornstein, người đã qua đời năm 2021, còn cho biết ông Trump – vốn được cho là ám ảnh với vi khuẩn – thường tự thay giấy lót bàn khám sau mỗi lần kiểm tra sức khỏe.

Khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders khẳng định việc các trợ lý lấy hồ sơ chỉ là một phần của quy trình chuyển giao tiêu chuẩn.

Những nghi vấn tiếp tục dấy lên sau chuyến thăm bất ngờ và không được thông báo trước tới Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed vào tháng 11/2019. Năm 2021, cựu thư ký báo chí Stephanie Grisham tiết lộ trong hồi ký rằng chuyến thăm này là để thực hiện một ca nội soi đại tràng định kỳ.

Đến tháng 6/2020, ông Trump tiếp tục bị chú ý khi chật vật bước xuống một con dốc trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự West Point, và dường như gặp khó khăn khi nâng ly nước. Tháng 10 cùng năm, khi ông nhiễm Covid-19, mức độ bệnh tình của ông nặng hơn nhiều so với những gì đội ngũ thân cận công bố công khai.

Như nhiều thuyết âm mưu khác, tin đồn mới nhất về sức khỏe của ông Trump bắt nguồn từ một sự thật hiển nhiên: tuổi tác. Nếu hoàn tất nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ 82 tuổi, lớn hơn vài tháng so với ông Biden khi rời nhiệm sở.

Trong các sự kiện công khai, ông Trump thường xuyên yêu cầu lặp lại câu hỏi để nghe rõ hơn, với câu hỏi quen thuộc: “Nói lại đi?”. Ông cũng có xu hướng tổ chức các sự kiện tại Phòng Bầu dục thay vì những không gian lớn như Phòng East Room, bởi âm thanh tốt hơn và ông không phải đứng quá lâu, theo một nguồn tin am hiểu công tác tổ chức sự kiện tại Nhà Trắng.

Ở tuổi 79, ông Trump có tiền sử cholesterol cao. Theo báo cáo y tế mới nhất từ bác sĩ Nhà Trắng Sean P. Barbabella vào tháng 4, ông đang dùng hai loại thuốc – Crestor và Zetia – để giảm chỉ số cholesterol LDL.

Năm 2018, bác sĩ Ronny L. Jackson từng tuyên bố ông Trump có sức khỏe “tuyệt vời”, nhưng ghi nhận chỉ số LDL ở mức 143, cao hơn nhiều so với ngưỡng khuyến nghị dưới 100, dù đã dùng Crestor. Đến năm nay, bác sĩ Barbabella công bố chỉ số này giảm xuống còn 51.

Bác sĩ David J. Maron, chuyên gia tim mạch tại Trường Y Stanford, người không trực tiếp điều trị cho ông Trump, cho rằng mức giảm đáng kể này có thể do phản ứng đặc biệt với Zetia – dù khả năng này hiếm gặp – hoặc do tăng liều Crestor.

Ông Trump cũng đang dùng aspirin để giảm nguy cơ tim mạch. Theo các quan chức Nhà Trắng, trong đó có bác sĩ Barbabella, chính aspirin là nguyên nhân gây ra vết bầm lớn ở mu bàn tay phải của ông. Những vết bầm này xuất hiện rồi biến mất tùy thuộc vào việc ông bắt tay bao nhiêu người. Để che giấu, ông Trump thường dùng phấn trang điểm có màu sáng hơn da, nhưng cách làm này lại khiến vết bầm càng dễ bị chú ý.

Tuy nhiên, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo aspirin không nên được sử dụng như biện pháp phòng ngừa cho người trên 70 tuổi, bởi việc dùng thuốc có thể gây hại nhiều hơn lợi trong việc ngăn ngừa đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Ngoại lệ chỉ áp dụng với những bệnh nhân từng trải qua cơn nhồi máu cơ tim, theo bác sĩ tim mạch Peter Libby thuộc Đại học Harvard.

Một số bác sĩ, dù chưa trực tiếp điều trị cho ông Trump, cho rằng aspirin thực sự có thể gây bầm tím. “Bầm tím trên mu bàn tay là hiện tượng thường thấy ở người lớn tuổi”, bác sĩ Samuel C. Durso, Giám đốc khoa Nội tại Trung tâm Y tế Johns Hopkins Bayview, cho biết. “Đặc biệt là ở những người chơi golf, da đã bị tổn thương do nắng và lại đang dùng aspirin”.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Karoline Leavitt khẳng định ông Trump “hoàn toàn khỏe mạnh”, tràn đầy năng lượng và “minh bạch tuyệt đối” về tình trạng sức khỏe với công chúng – “khác với người tiền nhiệm”.

Theo New York Times