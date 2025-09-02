Ông Trump bác bỏ tin đồn qua đời: “Tôi chưa bao giờ thấy khỏe hơn trong đời”

Tổng thống Donald Trump phủ nhận tin đồn thất thiệt về việc ông qua đời lan truyền trên mạng xã hội. Ông khẳng định “chưa bao giờ thấy khỏe hơn”.

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng sau khi loạt tin đồn thất thiệt về việc ông qua đời lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cuối tuần qua.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe hơn trong đời”, ông viết trên Truth Social vào tối 31/8, đính kèm một bài đăng từ một người ủng hộ MAGA (Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại) cho rằng “truyền thông hoảng loạn” nếu ông biến mất trong 24 giờ.

Tin đồn vô căn cứ này bắt đầu lan truyền từ hôm thứ Sáu tuần trước, khi nhiều người nhận thấy ông Trump không xuất hiện trước công chúng trong vài ngày, đồng thời cũng không có sự kiện chính thức nào cuối tuần. Hàng nghìn bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội X kèm hashtag #whereistrump (Ông Trump ở đâu) và #TRUMPDIED (Ông Trump qua đời). Theo Grok, chatbot AI của X, các bài viết suy đoán về cái chết của ông Trump đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt tương tác tính đến sáng thứ Bảy tuần trước.

Cụ thể, tính đến 7h48 sáng hôm thứ Bảy, đã có khoảng 158.000 bài đăng chứa cụm từ “TRUMP IS DEAD” (Ông Trump qua đời) và 42.000 bài viết với “TRUMP DIED”. Dù lượng tương tác giảm dần sau khi ông được nhìn thấy tới sân golf ở Virginia hôm thứ Bảy, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục đăng tải về tin đồn này trong ngày Chủ nhật.

Trên TikTok, một video từ nhà bình luận theo khuynh hướng tiến bộ Harry Sisson, trong đó ông bác bỏ tin đồn, đã đạt 1,9 triệu lượt xem và 227.000 lượt thích. Những video tiếp theo của ông về chủ đề này cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong khi đó, ông Trump vẫn liên tục đăng tải trên Truth Social suốt cuối tuần qua.

Nghi ngờ về sức khỏe của ông cũng gia tăng sau khi xuất hiện các bức ảnh cho thấy vết bầm trên tay ông Trump hồi tuần trước. Trước đó, hồi tháng 7, Nhà Trắng xác nhận ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính (CVI) – một tình trạng “lành tính và phổ biến” theo lời bác sĩ riêng.

Tin đồn càng thêm chú ý khi chỉ vài ngày trước, Phó tổng thống J.D. Vance tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với USA Today rằng ông đã sẵn sàng đảm nhận chức Tổng thống nếu xảy ra “một bi kịch khủng khiếp”. Tuy nhiên, ông Vance nhấn mạnh ông “rất tin tưởng Tổng thống Mỹ đang có sức khỏe tốt, sẽ hoàn thành nhiệm kỳ và làm được nhiều điều vĩ đại cho người dân”.

Ông nói thêm: “Nếu, không may, có một bi kịch xảy ra, tôi cũng không thể nghĩ ra sự huấn luyện nào tốt hơn những gì tôi đã trải qua trong 200 ngày qua”.

Tối Chủ nhật tuần trước, ông Trump viết thêm trên Truth Social: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe hơn trong đời. Ngoài ra, Washington DC là một vùng hoàn toàn không có tội phạm! – Tổng thống DJT”.

Phóng viên Mike Rothschild, chuyên gia về thuyết âm mưu, viết trên X: “Tôi hiểu cảm giác xung quanh ông Trump hiện giờ rất kỳ lạ. Nhưng những tin đồn rằng ông bí mật ở Walter Reed hoàn toàn không có bằng chứng đáng tin cậy, chỉ là trò câu view của vài influencer (người có tầm ảnh hưởng trên mạng) nhỏ lẻ”.

Ian Bremmer, nhà khoa học chính trị và sáng lập Eurasia Group, cũng bình luận: “Trước đây internet từng nhiều lần lan tin đồn các nhà lãnh đạo qua đời. Giờ lại đến ông Trump. Điều này phản ánh tình trạng mất niềm tin vào thông tin và các thể chế ở Mỹ nhiều hơn là về sức khỏe của Tổng thống”.