Su-57 lần đầu lộ “móng vuốt tàng hình”: Nga tung video chiến đấu cơ mang tên lửa diệt radar siêu tốc

Nga lần đầu công bố video tiêm kích tàng hình Su-57 mang theo 2 tên lửa chống radar Kh-58UShKE, hé lộ khả năng tấn công tiên tiến. Động thái này diễn ra khi chương trình Su-57 bước vào giai đoạn mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (United Aircraft Corporation - UAC), doanh nghiệp nhà nước phụ trách sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57, lần đầu tiên công bố đoạn video cho thấy chiếc máy bay trong cấu hình tấn công với khoang vũ khí chính được mở, mang theo hai tên lửa chống radar Kh-58UShKE.

Trước đó, vào giữa tháng 10, Nga mới chỉ công bố những thước phim đầu tiên cho thấy khoang vũ khí bên trong của Su-57, một chi tiết cực kỳ quan trọng giúp máy bay duy trì khả năng tàng hình bằng cách giảm diện tích phản xạ radar.

Việc công bố hình ảnh mới này diễn ra trong bối cảnh chương trình Su-57 đang phát triển nhanh chóng. Năm 2024, Nga đã thành lập trung đoàn Su-57 đầu tiên, và loại máy bay này cũng được triển khai thử nghiệm chiến đấu nhiều hơn bất kỳ mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 nào khác. Tại chiến trường Ukraine, Su-57 đã được sử dụng trong các nhiệm vụ không chiến, chế áp phòng không, tấn công chính xác và xâm nhập vùng trời được phòng thủ dày đặc của đối phương.

“Vũ khí diệt radar” tối tân dành cho Su-57

Tên lửa chống bức xạ Kh-58UShKE. Ảnh: MW.

Kh-58UShKE là biến thể nâng cấp của dòng tên lửa chống radar Kh-58 vốn được Không quân Vũ trụ Nga sử dụng rộng rãi, nay được thiết kế lại để tương thích với khoang vũ khí trong thân Su-57, bao gồm cánh gập để tiết kiệm không gian. Tên lửa này có tầm bắn lên tới 250 km – gấp đôi phiên bản Kh-58 gốc phát triển từ thập niên 1980 – và đạt tốc độ Mach 3,6, khiến nó trở thành một trong những loại tên lửa chống radar nhanh nhất thế giới.

Thời Liên Xô, không quân đặc biệt chú trọng năng lực chế áp hệ thống phòng không của đối phương và từng triển khai Kh-58 trên máy bay chuyên dụng MiG-25BM. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, khả năng của Nga trong việc đối phó với mạng lưới phòng không đa tầng hiện đại bị suy giảm đáng kể.

Cuộc xung đột với Ukraine – quốc gia thừa hưởng một hệ thống phòng không khổng lồ từ Liên Xô và nay được phương Tây viện trợ thêm nhiều khí tài tiên tiến – đã khiến Moscow phải tái đầu tư mạnh vào năng lực chế áp phòng không, và Kh-58UShKE trở thành tâm điểm trong chiến lược này.

Su-57 chuẩn bị bùng nổ trên thị trường quốc tế

Sản xuất Su-57 tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur. Ảnh: MW.

Chương trình Su-57 được dự đoán sẽ tăng tốc mạnh mẽ trên thị trường xuất khẩu toàn cầu, đặc biệt khi biến thể nâng cấp Su-57M1 bắt đầu thay thế bản tiêu chuẩn trong dây chuyền sản xuất.

Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-na-Amure ở vùng Viễn Đông Nga đã khánh thành cơ sở sản xuất mới cho Su-57 vào tháng 8/2024. Đến tháng 7/2025, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giao hàng được xác nhận, cùng thông tin những chiếc Su-57 đầu tiên sẽ được bàn giao ra nước ngoài trong năm 2025 – cụ thể là cho Không quân Algeria.

Ngoài Algeria, một số quốc gia khác được cho là đang bày tỏ sự quan tâm ngày càng lớn đối với mẫu tiêm kích này. Những quốc gia này đều có nhu cầu cao về khả năng chế áp phòng không tiên tiến – một năng lực mà Su-57 đang chứng minh rõ ràng qua các chiến dịch thực chiến gần đây.

Ấn Độ nổi lên như khách hàng tiềm năng lớn nhất

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57. Ảnh: MW.

Việc Algeria đặt mua Su-57 được xem là bước đột phá lớn cho chương trình, trong khi cả các nguồn tin Nga lẫn Ấn Độ đều dự đoán một thỏa thuận quy mô lớn hơn có thể đang được xúc tiến – bao gồm việc cấp phép sản xuất tại Ấn Độ.

Tháng 7/2025, truyền thông cho biết chính phủ Ấn Độ đã thông báo với giới chức Mỹ rằng họ không có ý định mua tiêm kích F-35, qua đó khiến Su-57 gần như trở thành lựa chọn duy nhất để Ấn Độ sớm sở hữu tiêm kích thế hệ thứ 5.

Trước đó, vào tháng 5, Nga đã đưa ra một đề nghị chưa từng có tiền lệ: cho phép Bộ Quốc phòng Ấn Độ truy cập đầy đủ mã nguồn của Su-57 như một phần trong thỏa thuận sản xuất có cấp phép. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cũng xác nhận rằng thương vụ này đang được xem xét nghiêm túc.

Các chuyên gia nhận định, với hệ thống phòng không cực mạnh của cả Pakistan và Trung Quốc, việc Ấn Độ sở hữu Su-57 – đặc biệt là khả năng tấn công, chế áp radar – sẽ là bước đi chiến lược quan trọng.

Đáng chú ý, đến nay, các tiêm kích thế hệ thứ 5 của phương Tây vẫn chưa được trang bị năng lực tương tự. Điều này một phần do việc cắt giảm ngân sách nghiêm trọng trong chương trình F-22, cũng như các trì hoãn kéo dài trong quá trình tích hợp tên lửa chống radar AGM-88G vào tiêm kích F-35.

Theo MW