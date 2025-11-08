Ukraine khoe "cỗ máy săn UAV" giá 2.500 USD: Tiêu diệt 1.000 UAV Shahed của Nga trong 4 tháng

Máy bay không người lái STING của nhóm Wild Hornets đã tiêu diệt hơn 1.000 UAV Nga chỉ trong 4 tháng. Với tốc độ, độ chính xác và chi phí thấp, STING mở ra kỷ nguyên quốc phòng mới cho Ukraine, hướng tới chiến tranh dựa trên UAV.

Cuộc chiến của Ukraine chống lại các đợt tấn công không người lái liên tiếp của Nga đã tìm thấy một “vũ khí phản công” hiệu quả: STING – máy bay không người lái (UAV) đánh chặn nhỏ gọn, nhanh và tiết kiệm, được thiết kế để tiêu diệt UAV đối phương ngay giữa không trung.

Được phát triển bởi nhóm “Wild Hornets” của Ukraine, STING đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến, đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến tranh bằng máy bay không người lái.

Cỗ máy săn UAV Shahed

Máy bay đánh chặn STING, được giới thiệu trong video mới của nhóm Wild Hornets, được mô tả là một máy bay FPV (tầm nhìn người điều khiển) “mạnh mẽ, giá rẻ và hiệu quả”, có khả năng bắn hạ UAV tấn công của Nga, bao gồm các mẫu Shahed, Lancet, Zala và SuperCam.

Được chế tạo với ưu thế linh hoạt và tốc độ cao, STING có thể triển khai trong chưa đầy 15 phút và phóng đi từ hầu như mọi bề mặt, mà không cần bệ phóng chuyên dụng.

Nếu không phát hiện mục tiêu, máy bay có thể tự động quay lại căn cứ, giúp tiết kiệm đáng kể tài nguyên trong chiến dịch.

Với tầm hoạt động lên đến 25 km, STING được thiết kế để đáp trả nhanh các mối đe dọa trên không, mang lại cho lực lượng Ukraine phương án phòng thủ linh hoạt trước các đợt tấn công UAV ồ ạt.

Được trang bị hệ thống Hornet Vision và trạm điều khiển mặt đất ăng-ten 360°, STING vẫn hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện chiến tranh điện tử.

Hệ thống này tương thích với cả trạm FPV analog và kỹ thuật số, bảo đảm truyền hình ảnh theo thời gian thực và khả năng tác chiến ban đêm. Theo video giới thiệu, “không có hệ thống né tránh nào có thể cứu được Shahed”, nhấn mạnh độ chính xác và tốc độ của dòng UAV này.

Một vòm tròn trên khung STING chứa hệ thống camera và đầu nổ, cho phép UAV này vừa do thám, vừa tấn công trực diện.

Vận hành qua kính thực tế ảo (VR), phi công có tầm nhìn góc nhìn thứ nhất, giúp điều khiển tốc độ cao với độ chính xác tuyệt đối, thường kết thúc bằng cú va chạm giữa không trung với mục tiêu.

Dù nhỏ gọn nhưng sát thương cao, STING thể hiện rõ định hướng của Ukraine hướng đến vũ khí thông minh, sản xuất hàng loạt, dễ bảo trì, nhanh triển khai và cực kỳ hiệu quả.

Huấn luyện và triển khai

Một đơn vị huấn luyện chuyên biệt mang tên “Night Hornets” chịu trách nhiệm đào tạo các phi công STING mới. Theo nhóm Wild Hornets: “Ban ngày, họ huấn luyện binh sĩ điều khiển STING. Ban đêm, họ cùng họ săn lùng Shahed”.

Chu trình liên tục giữa huấn luyện và tác chiến này đảm bảo kinh nghiệm chiến trường được truyền trực tiếp cho tân binh, giúp Ukraine nhanh chóng mở rộng lực lượng phi công FPV chuyên nghiệp.

Chỉ sau 4 tháng kể từ khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, chương trình STING khẳng định đã phá hủy hơn 1.000 mục tiêu của đối phương – một con số khiến sáng kiến Wild Hornets trở thành một trong những chương trình UAV chiến đấu thành công nhất của Ukraine.

Hướng tới nền quốc phòng dựa trên UAV

Theo Business Insider, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đặt mục tiêu đạt sản lượng 600–800 máy bay đánh chặn mỗi ngày vào cuối tháng 11.

Dù con số này thấp hơn mục tiêu ban đầu là 1.000 chiếc/ngày, ông Zelensky khẳng định: “Chúng tôi tin rằng đến cuối tháng 11, sẽ có 600 đến 800 máy bay đánh chặn được sản xuất mỗi ngày, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường các đợt tấn công bằng UAV Shahed-136 và tên lửa hành trình, nhằm làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine.

Các hệ thống phòng không truyền thống – chẳng hạn tên lửa đất đối không do phương Tây cung cấp – có giá hàng triệu USD mỗi quả, đắt hơn nhiều so với UAV mà chúng tiêu diệt. Trái lại, máy bay đánh chặn như STING mang đến giải pháp rẻ hơn, dễ mở rộng và phù hợp cho chiến tranh hiện đại dựa vào UAV.

