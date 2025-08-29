Su-35 Nga chặn P-8A Poseidon Mỹ trên Biển Đen: Hé lộ radar tuyệt mật AN/APS-154

Đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích Su-35 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga xuất kích chặn một máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ trên bầu trời Biển Đen đã hé lộ một chi tiết quan trọng: chiếc P-8A được trang bị hệ thống radar hiếm và tuyệt mật AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor, do tập đoàn Raytheon phát triển.

Radar này xuất hiện trong một pod gắn dưới bụng máy bay, sử dụng cơ chế triển khai nhiệm vụ đặc biệt (SMPDM) để hạ thấp thiết bị nhằm mở rộng trường quan sát. Đây là loại radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), được thiết kế chuyên biệt để hoạt động trong môi trường ven biển.

Hệ thống có thể hiển thị tín hiệu mục tiêu di chuyển và tạo ảnh khẩu độ tổng hợp, cho phép P-8A theo dõi cả mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền, đồng thời cung cấp hình ảnh chất lượng cao vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Điểm đặc biệt của AN/APS-154 là khả năng quét đồng thời cả mặt nước và đất liền, giúp máy bay vừa thực hiện trinh sát ven biển, vừa giám sát tàu ngầm và tàu nổi.

Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Hải quân Mỹ hiện có khoảng 125 chiếc P-8A trong biên chế – đội bay tuần thám biển lớn nhất thế giới. Những máy bay này thường xuyên hoạt động trên Biển Đen, trong bối cảnh NATO tăng cường các phi vụ do thám khu vực, cung cấp dữ liệu mục tiêu và thông tin tình báo quan trọng hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine và lực lượng phương Tây ở tiền tuyến.

Không quân Nga đã nhiều lần triển khai Su-35 chặn máy bay phương Tây trên Biển Đen cũng như khắp Đông Âu. Loại tiêm kích này từng có nhiều cuộc chạm trán nguy hiểm với chiến đấu cơ Mỹ trên bầu trời Syria.

Tháng 5 vừa qua, một chiếc Su-35 còn áp sát máy bay chiến đấu của Không quân Ba Lan và tàu hải quân Estonia, khi đang bảo vệ tàu chở dầu Jaguar ở biển Baltic.