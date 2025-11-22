Su-30SM2 chứng minh sức mạnh trên chiến trường Ukraine: Khả năng hủy diệt cao với chi phí thấp

Su-30SM2 Nga được thử nghiệm chiến đấu từ năm 2022, phá hủy hàng trăm mục tiêu trên không và mặt đất, bao gồm cả Patriot. Tiêm kích này có hiệu suất bay vượt trội, chi phí thấp hơn Su-35 và khả năng cơ động ấn tượng.

Loại tiêm kích mới nhất trong kho vũ khí của Quân đội Nga, Su-30SM2, đã được thử nghiệm chiến đấu một cách tích cực kể từ khi bắt đầu đi vào biên chế vào đầu năm 2022. Việc xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ chỉ vài tuần sau khi tiêm kích này trở thành hoạt động đã tạo cơ hội quan trọng để hoàn thiện hơn nữa các chiến thuật tác chiến.

Chi tiết mới về hiệu suất của máy bay trên chiến trường đã được tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rostec cung cấp, trong đó có đoạn: “Các máy bay loại này đã khẳng định hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng đã phá hủy hàng trăm mục tiêu trên không và mặt đất, bao gồm cả các hệ thống Patriot”.

“Nhờ radar mạnh mẽ, Su-30SM2 có thể ‘nhìn’ xa hơn và chính xác hơn, giúp tổ bay vận hành hiệu quả. Đồng thời, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến của nó cho phép tiêm kích này chống lại hiệu quả các vũ khí phóng từ trên không của đối phương”, báo cáo bổ sung.

Máy bay chiến đấu Su-30SM2 của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Su-30SM lần đầu đi vào biên chế trong Không quân Nga vào năm 2012, sau khi chương trình tiêm kích thế hệ thứ 5 MiG 1.42 đầy tham vọng của Liên Xô bị hủy bỏ vào năm 2001 và những trì hoãn đáng kể của chương trình Su-57 thế hệ thứ 5. Máy bay được phát triển như một phiên bản nâng cấp của loại tiêm kích mạnh nhất Liên Xô, Su-27 (tiêm kích chiếm ưu thế trên không), và trực tiếp thay thế Su-27 do Liên Xô sản xuất trong vai trò tuyến đầu.

Chương trình Su-30SM gần như không tốn chi phí phát triển, vì máy bay này dựa trên mẫu Su-30MKI phát triển cho Không quân Ấn Độ và được Bộ Quốc phòng Ấn Độ tài trợ, đưa vào biên chế từ năm 2002. 10 năm sau khi Su-30SM đi vào biên chế, Su-30SM2 được đưa vào hoạt động với hệ thống điện tử hàng không cập nhật và tích hợp động cơ AL-41F-1S mới phát triển cho Su-35, giúp tăng đáng kể tầm bay, hiệu suất bay và năng lượng cho các hệ thống trên máy bay.

Động cơ AL-41F-1S trên máy bay chiến đấu Su-30SM2. Ảnh: MW.

Động cơ của Su-30SM2 yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn và có tuổi thọ dài hơn so với dòng AL-31 cũ, đồng thời có khả năng vector lực đẩy ba chiều, giúp máy bay rất cơ động khi di chuyển ở tốc độ thấp. Với chi phí mua chỉ bằng 70% so với Su-35, đồng thời dễ bảo dưỡng hơn và chi phí duy trì thấp, Su-30SM2 trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với cả Quân đội Nga và các khách hàng nước ngoài. Khả năng của nó được đánh giá tương đương với Su-35, đặc biệt trong các vai trò ngoài không chiến.

Su-30SM (trên) và Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Cùng với sản xuất mới để đáp ứng các đơn đặt hàng trong nước và từ Belarus, các tiêm kích Su-30SM cũ cũng được nâng cấp rộng rãi lên tiêu chuẩn Su-30SM2. Gói nâng cấp dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ nước ngoài khi các động cơ AL-31 cũ được xuất khẩu để trang bị cho gần 400 chiếc Su-30MKI, Su-30SM và các phiên bản khác ở nước ngoài bắt đầu cần thay thế.

Là các khách hàng lớn nhất của tiêm kích Nga và là những nhà vận hành nước ngoài lớn nhất của các biến thể Su-30 cải tiến, Ấn Độ và Algeria được coi là đặc biệt có khả năng đặt hàng động cơ AL-41F-1S và nâng cấp hệ thống điện tử.

Mặc dù Su-30 vẫn là tiêm kích Nga thành công nhất trên thị trường nước ngoài, sự mở rộng sản xuất Su-57, sự quan tâm đáng kể từ nước ngoài đối với máy bay này và việc Ấn Độ quan tâm mua hơn 100 chiếc có thể nhanh chóng thay đổi tình hình.

Theo MW