Giao thông ùn ứ, hành trình về TP.HCM sau Tết kéo dài gấp đôi

Dòng xe trở lại TP.HCM sau Tết tăng mạnh từ chiều mùng 4, khiến nhiều tuyến cửa ngõ quá tải, có người mất gần gấp đôi thời gian di chuyển, thậm chí phải đi xuyên đêm mới tới nơi.

Cửa ngõ miền Tây ùn ứ

Từ chiều tối mùng 4 Tết, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây quay lại TP.HCM bắt đầu tăng nhanh. Trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực cầu Mỹ Thuận, dòng xe máy và ô tô cá nhân nối dài nhiều km, đặc biệt vào khung giờ chiều và tối.

Dòng xe từ miền Tây hướng về TP.HCM sáng mùng 6 Tết. Ảnh: Susan Pham.

Tại nút giao Đồng Tâm, điểm kết nối giữa quốc lộ và Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, phương tiện từ nhiều hướng dồn về khiến xe di chuyển chậm qua từng nhịp đèn tín hiệu. Khi cao tốc quá tải, một số phương tiện được điều tiết ra quốc lộ, làm áp lực trên trục chính càng gia tăng.

Nhiều người lựa chọn rẽ vào các tuyến đường nhỏ theo chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ để né kẹt xe. Tuy nhiên, khi nhập lại quốc lộ, dòng xe vẫn đông, đặc biệt tại các điểm giao cắt lớn.

Trở lại TP.HCM từ chiều mùng 4, anh Trương Vĩnh Phúc (quê Đồng Tháp) cho biết tình trạng ùn ứ bắt đầu ngay khi qua cầu Mỹ Thuận. "Vừa qua cầu Mỹ Thuận là kẹt kéo dài. Không được lên cao tốc nên lượng lớn ô tô phải đi quốc lộ", anh nói.

Hành trình từ Đồng Tháp lên TP.HCM của anh Phúc kéo dài 6 tiếng, trong khi ngày thường chỉ khoảng 2,5 tiếng. Ảnh: NVCC.

"Bình thường tôi đi hơn 2 tiếng rưỡi là tới nơi, nhưng hôm đó mất gần 6 tiếng, thời gian tăng hơn gấp 2 lần", anh Phúc nói. "Phải vào tới địa phận TP.HCM mới bắt đầu đỡ kẹt".

Ghi nhận cho thấy, áp lực giao thông ở hướng miền Tây kéo dài từ mùng 4 đến hết mùng 6 Tết, với cao điểm rơi vào trưa và chiều khi dòng người đồng loạt quay lại TP.HCM.

Các tuyến cao tốc phía Đông quá tải, nhiều hành trình về TP.HCM kéo dài xuyên đêm

Ở cửa ngõ phía Đông, lưu lượng phương tiện từ miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ đổ về TP.HCM cũng tăng mạnh từ mùng 5 Tết.

Dòng xe hướng vào TP.HCM qua cửa ngõ phía Đông gia tăng từ chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Thiên Bửu.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khu vực trước cầu Long Thành và các điểm nhập làn ghi nhận cảnh xe xếp hàng dài trong nhiều khung giờ. Dòng phương tiện di chuyển chậm khi vào cao điểm chiều và tối.

Trong khi đó, trên Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô xảy ra trưa mùng 6 Tết khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng cục bộ, các phương tiện phải giảm tốc độ khi đi qua hiện trường.

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản chia sẻ về hành trình kéo dài hơn thường lệ khi trở lại TP.HCM. Theo chia sẻ của tài khoản V.T, hành trình từ xã Phù Cát (Gia Lai) vào TP.HCM kéo dài gần 20 tiếng, tức gần gấp đôi so với thời gian khoảng 10 tiếng lái xe như ngày thường.

Một số người khác cũng phản ánh tình trạng ùn ứ tại các điểm nhập cao tốc và khu vực có đèn tín hiệu khiến thời gian về thành phố tăng thêm nhiều giờ so với ngày thường.

Đến sáng mùng 7 Tết, Quốc lộ 1 qua phường Hoài Nhơn Nam (Gia Lai) vẫn xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ. Ảnh: N.K.

Theo ghi nhận, đến sáng mùng 7 Tết, một số đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1 hướng về TP.HCM vẫn xuất hiện ùn ứ cục bộ, phương tiện di chuyển chậm do lưu lượng xe đổ về thành phố còn cao.