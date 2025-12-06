TP Huế khởi động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ

Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 6/12, UBND TP Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Theo UBND TP Huế, trong đợt mưa lũ tháng 10 và 11, miền Trung liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lũ, bão, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây tổn thất lớn về người và tài sản.

Tại TP Huế, mưa lũ đã làm 5 ngôi nhà sập hoàn toàn, 9 nhà bị hư hỏng (trong đó xã Khe Tre có 3 nhà sập, 7 nhà hư hỏng; xã Lộc An có 2 nhà sập và 2 nhà hư hỏng). Riêng tại Khe Tre, còn có 91 hộ sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời, tái định cư khẩn cấp.

Theo UBND TP Huế, trong đợt này, TP Huế sẽ xây mới 5 nhà và sửa 9 nhà bị hư hỏng trên địa bàn xã Khe Tre và xã Lộc An, TP Huế.

Phát biểu tại lễ khởi công ở xã Khe Tre, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho biết việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và ý nghĩa.

Lãnh đạo UBND TP Huế thực hiện nghi thức khởi công dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại mưa lũ.

"Chúng ta không chỉ dựng lại những ngôi nhà bằng gạch đá, xi măng, mà còn đang dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng và khẳng định tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Minh nói.

Tại lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân tại xã Lộc An, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết địa phương quyết tâm triển khai thần tốc để bà con kịp đón Tết trong ngôi nhà mới.

"Huế là vùng thường xuyên hứng chịu thiên tai, bão lũ. Vì vậy, nhà được xây trong chiến dịch này phải bảo đảm vững chắc, trở thành nơi trú ngụ an toàn nhất cho người dân khi thiên tai ập đến", ông Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu.

Lãnh đạo UBND TP Huế tặng quà cho người dân vùng lũ.

Với tinh thần đó, UBND TP Huế yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan huy động lực lượng và phương tiện, khẩn trương thi công nhà ở cho người dân bảo đảm bền vững, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Huế mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay đóng góp nguồn lực hỗ trợ làm nhà cho bà con, để các công trình hoàn thành sớm nhất, hiệu quả nhất.