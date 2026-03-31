So kè với Corolla Cross HEV, Omoda C5 SHS có công nghệ gì hấp dẫn?

Với mức giá thấp hơn đáng kể cùng nhiều công nghệ, Omoda C5 SHS trở thành đối thủ mới của Corolla Cross HEV – mẫu crossover hybrid vốn quen thuộc với người dùng Việt.

Omoda C5 SHS là tân binh đáng chú ý ở phân khúc crossover điện hóa, nơi người Việt không chỉ quan tâm thông số mà còn đặt nặng thương hiệu, độ bền và giá trị bán lại. Trong khi Corolla Cross HEV đại diện cho lựa chọn an toàn, quen thuộc, Omoda C5 SHS lại thu hút bằng hình ảnh xe mới, nhiều công nghệ và giá mềm hơn.

Kích thước

Omoda C5 SHS có thiết kế thể thao với thân xe lai coupe đi kèm nhiều đường nét góc cạnh. Khi đặt cạnh Toyota Corolla Cross HEV, mẫu xe của Omoda kém hơn về chiều dài, chiều rộng, chiều cao và trục cơ sở, nên không gian cabin, đặc biệt ở hàng ghế sau và khoảng để chân, khó rộng rãi bằng đối thủ. Chi tiết này cho thấy Corolla Cross HEV vẫn chiếm ưu thế về tính thực dụng, nhất là với nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình.

Ngoại thất

Về trang bị ngoại thất, hai mẫu xe khá tương đồng khi cùng sở hữu đèn chiếu sáng LED tự động, đèn hậu LED, mâm hợp kim 18 inch và gương chỉnh điện.

Omoda C5 có phong cách trẻ trung, trong khi Toyota Corolla Cross mang dáng vẻ già dặn hơn. Ảnh: Omoda, Toyota.

Tuy nhiên, Omoda C5 SHS theo phong cách thiết kế hiện đại, nhiều chi tiết tạo hình và mang tính nhận diện cao, trong khi Corolla Cross HEV duy trì kiểu dáng trung tính, ít thay đổi và dễ tiếp cận số đông.

Nội thất

Omoda C5 SHS sở hữu cụm màn hình kép 12,3 inch, hệ thống âm thanh 8 loa và trang bị lọc bụi PM0,3, tạo lợi thế về trải nghiệm công nghệ và tiện nghi.

Nội thất Omoda C5 SHS (kéo sang phải) được đầu tư công nghệ và trang bị tiện nghi hơn Corolla Cross HEV. Ảnh: Omoda, Toyota.

Trong khi đó, Corolla Cross HEV có phần kém hơn khi chỉ sở hữu màn hình trung tâm 10 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và thiếu đi hệ thống lọc bụi mịn. So với Corolla Cross HEV, Omoda C5 SHS cho thấy lợi thế rõ hơn về mức độ đầu tư cho công nghệ và trang bị tiện nghi.

Vận hành

Omoda C5 SHS sử dụng động cơ xăng 1.5 Turbo kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất và mô-men xoắn cao hơn đáng kể so với Corolla Cross HEV. Trong khi đó, Corolla Cross HEV dùng động cơ xăng 1.8 hút khí tự nhiên kết hợp mô-tơ điện, đi cùng hộp số CVT, hướng đến khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Hiệu suất động cơ xăng và mô-tơ điện của C5 SHS đều mạnh hơn Corolla Cross HEV, hứa hẹn cho cảm giác lái thể thao hơn. Ảnh: Giá xe 24h, Toyota.

Công nghệ an toàn

Hai mẫu xe có danh sách trang bị an toàn khá tương đồng với 7 túi khí, cảm biến trước/sau, Auto Hold, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm và phanh tự động. Omoda C5 SHS nhỉnh hơn đôi chút ở camera 540 độ, trong khi Corolla Cross HEV sử dụng camera 360 độ.

Giá bán

Omoda C5 SHS bản Flagship có giá niêm yết 749 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Corolla Cross HEV (865 triệu đồng), tạo lợi thế rõ rệt về khả năng tiếp cận khách hàng.

Phần đuôi xe C5 SHS có nhiều mảng góc cạnh cùng đèn hậu kéo dài, trong khi Corolla Cross vẫn là kiểu đèn đặt 2 bên quen thuộc. Ảnh: Omoda, Toyota.

Tuy nhiên, Corolla Cross HEV là mẫu hybrid bán chạy thứ 2 tại Việt Nam trong năm 2025 với doanh số 2.926 xe, cho thấy mức độ nhận diện trên thị trường khá cao. Vì vậy, dù có lợi thế về giá, Omoda C5 SHS vẫn cần thời gian để xây dựng niềm tin và khẳng định vị thế trước đối thủ đã có nền tảng vững chắc.