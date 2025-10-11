Đề xuất sáp nhập Bệnh viện E vào Bệnh viện Bạch Mai

Theo đề xuất sắp xếp của Bộ Y tế, Bệnh viện E sẽ trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện nhằm chia sẻ nguồn lực, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng khả năng phục vụ người bệnh.

Trong đề án mới, Bộ Y tế đề xuất giữ lại 25 bệnh viện trực thuộc Bộ, sáp nhập hoặc chuyển giao phần còn lại về địa phương và trường đại học, đồng thời thành lập CDC Trung ương nhằm tinh gọn và tăng hiệu quả quản lý hệ thống y tế.

Giữ nguyên 25 bệnh viện tuyến đầu

Bộ Y tế vừa trình phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Theo đó, 25 trong tổng số 39 bệnh viện sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ, trong đó có các bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, K, Việt Đức, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội…

Hai bệnh viện được đề xuất sáp nhập vào đơn vị khác, trong khi một số chuyển giao nguyên trạng hoặc trở thành cơ sở của bệnh viện lớn. Bệnh viện E sẽ trở thành cơ sở thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện nhằm nâng cao năng lực điều trị và chia sẻ nguồn lực chuyên môn.

Một số bệnh viện chuyên khoa cũng được đề xuất hợp nhất với bệnh viện đa khoa trung ương hoặc các đơn vị quy mô lớn, như Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP.HCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất.

Nhiều bệnh viện chuyển về địa phương, hình thành CDC Trung ương

Theo phương án, nhiều bệnh viện chuyên khoa sẽ bàn giao nguyên trạng cho các địa phương nhằm đảm bảo phù hợp với quy mô, phạm vi phục vụ. Cụ thể, Bệnh viện Tâm thần Trung ương II chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai; Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa chuyển về tỉnh Gia Lai; Bệnh viện 74 Trung ương chuyển về tỉnh Phú Thọ; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam chuyển về TP Đà Nẵng; Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới chuyển về UBND tỉnh Quảng Trị.

Bộ Y tế cũng đề xuất một số bệnh viện trở thành bệnh viện thực hành của các trường đại học y. Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng sẽ chuyển về Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương chuyển về Trường Đại học Y Hà Nội.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất thành lập CDC Trung ương bằng cách duy trì Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm đầu mối, đồng thời sáp nhập Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Tại phía Nam, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM và Viện Y tế công cộng TP.HCM sẽ nhập vào Viện Pasteur TP.HCM.

Hệ thống viện kiểm định, pháp y, nghiên cứu vaccine - sinh phẩm y tế cơ bản được giữ nguyên. Riêng các trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, TP.HCM và miền núi phía Bắc sẽ chuyển về địa phương quản lý.

Sắp xếp lại hệ thống đào tạo y khoa và đơn vị hỗ trợ khẩn cấp

Đối với khối đào tạo, các trường đại học trọng điểm như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Điều dưỡng Nam Định tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, trong khi Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương được sáp nhập vào Đại học Dược Hà Nội.

Với hệ thống SOS Việt Nam và các cơ sở trực thuộc, Bộ Y tế đề xuất chuyển nguyên trạng về UBND các tỉnh quản lý để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với mạng lưới ứng cứu y tế tại chỗ.

Phương án sắp xếp lần này được xem là bước tái cấu trúc quy mô lớn nhất trong hệ thống y tế Việt Nam nhiều năm qua, hướng tới tinh gọn đầu mối, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời hình thành chuỗi liên kết giữa y tế dự phòng – điều trị – đào tạo nhằm phục vụ người dân hiệu quả và bền vững hơn.