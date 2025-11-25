Bệnh viện Tâm Anh cùng Stanford (Mỹ) nghiên cứu, xét nghiệm viêm gan D đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh viện Tâm Anh cùng Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ) chính thức triển khai nghiên cứu HEP-D, xét nghiệm tầm soát miễn phí viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan siêu vi B

Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cùng Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ) chính thức triển khai nghiên cứu HEP-D, xét nghiệm tầm soát miễn phí viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan siêu vi B, hướng tới nghiên cứu phát minh thuốc đặc trị.

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết virus gây viêm gan siêu vi D (HDV) là loại virus nguy hiểm, chỉ tấn công ở những người đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Khi hai loại virus này “đi chung”, làm đẩy nhanh tốc độ xơ gan và ung thư gan lên gấp 2 - 3 lần. Hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan siêu vi B, tuy nhiên hầu hết người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D, dẫn tới thiếu dữ liệu quan trọng để quản lý chặt chẽ các ca bệnh đồng nhiễm cả 2 loại virus.

HEP-D là nghiên cứu đầu tiên với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam về viêm gan D, do Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford thực hiện.

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết nghiên cứu nhằm giúp những người bệnh đồng mắc viêm gan B - D phát hiện sớm và chủ động ngăn chặn xơ gan, ung thư gan, đồng thời đặt nền móng thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra phác đồ, thuốc điều trị viêm gan D trong tương lai gần, góp phần nâng cấp năng lực chẩn đoán, điều trị các bệnh viêm gan theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Đây là một trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã ký kết hợp tác từ năm 2023, trong chuyến thăm cấp nhà nước qua lại của hai Chính phủ Việt Nam - Mỹ.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch của Đại học Stanford trong lễ công bố hợp tác về đào tạo xét nghiệm viêm gan D vào ngày 15/11/2023. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo Bác sĩ Trí, xét nghiệm viêm gan D hiện nay đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn các xét nghiệm viêm gan B thông thường. Do đó, ngay sau khi ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus viêm gan siêu vi D chuyên dụng hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng phục vụ cho nghiên cứu này.

“Nghiên cứu HEP-D của Viện Nghiên cứu Tâm Anh áp dụng chuẩn xét nghiệm quốc tế, thiết bị và quy trình đồng bộ, nhằm đảm bảo dữ liệu đủ độ tin cậy để thẩm định, so sánh với các nghiên cứu lớn trên thế giới”, bác sĩ Trí chia sẻ.

Giáo sư Harry B. Greenberg, “cha đẻ” của vắc xin Rota thế hệ đầu tiên, Cố vấn Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (áo xanh) trực tiếp thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012 tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, từ tháng 12/2023. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Để nghiên cứu HEP-D theo chuẩn quốc tế, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ) đã tiếp nhận và trực tiếp đào tạo về kỹ thuật xét nghiệm viêm gan siêu vi D theo “tiêu chuẩn Stanford” cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của Trung tâm Xét nghiệm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh. Điển hình là kỹ thuật Q-MAC, sử dụng các hệ thống máy chuyên dụng hiện đại của BioDot và Odyssey DLx của LI‑COR (Mỹ), giúp đánh giá chính xác kháng thể virus viêm gan D, tác nhân có thể gây ung thư gan, đặc biệt là trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính như trong nghiên cứu HEP-D.

Kỹ thuật viên Trung tâm Xét nghiệm, BVĐK Tâm Anh vận hành hệ thống BioDot (Mỹ) thực hiện kỹ thuật Q-MAC giúp tìm kháng thể virus viêm gan D, tác nhân có thể gây ung thư gan. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hệ thống BVĐK Tâm Anh còn sở hữu Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào hiện đại và đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về giải phẫu bệnh như CAP toàn diện, ISO 15189:2012, chứng nhận uy tín từ Hội Bệnh học Mỹ. Với năng lực dẫn đầu về xét nghiệm, phân tích chuyên sâu, Tâm Anh hướng tới trở thành trung tâm tiếp nhận và xử lý bệnh phẩm cho bệnh nhân viêm gan D khu vực và quốc tế, với độ chính xác cao và chi phí thấp hơn nhiều lần so với các trung tâm khác trên thế giới.

Bên cạnh năng lực xét nghiệm, giải phẫu bệnh vượt trội các bệnh về gan, Hệ thống BVĐK Tâm Anh còn sở hữu hàng loạt công nghệ, thiết bị chuyên dụng hiện đại hàng đầu thế giới trong chẩn đoán, đánh giá các bệnh lý liên quan mật thiết với viêm gan B, D và các bệnh khác về gan, mật, điển hình như Hệ thống máy siêu âm Acuson Sequoia, GE E10s và GE Fortis kết hợp kỹ thuật mới ARFI siêu âm đàn hồi; Hệ thống các “siêu máy” CT hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt và MRI 3 Tesla…

Hệ thống máy siêu âm cao cấp hiện đại hàng đầu thế giới Acuson Sequoia (Siemens, Đức) ứng dụng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô, đánh giá mức độ gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan,... Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bác sĩ Trí cho biết: “Nghiên cứu HEP-D do Viện Nghiên cứu Tâm Anh triển khai sẽ thu nhận bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không. Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, bệnh nhân có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường của họ”.

Kết quả nghiên cứu giữa 2 viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và hàng đầu Mỹ sẽ đóng góp thêm các dữ liệu khoa học chính xác, quy mô lớn, giúp các nhà quản lý y tế và các chuyên gia lĩnh vực viêm gan tại Việt Nam xây dựng chiến lược kiểm soát và quản lý bệnh hiệu quả hơn.

Trung tâm Xét nghiệm của Viện Nghiên cứu Tâm Anh và BVĐK Tâm Anh được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, chuyên sâu và độc lập cho nghiên cứu và khám, chữa bệnh.