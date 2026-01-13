Sơ duyệt công tác tổ chức, sẵn sàng tổng duyệt Đại hội XIV của Đảng

Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng đã thực hiện sơ duyệt toàn bộ công tác chuẩn bị, từ khánh tiết, hậu cần đến kỹ thuật, nhằm bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối và sẵn sàng cho buổi tổng duyệt vào sáng 14/1.

Ngày 13/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Tại buổi sơ duyệt, các đại biểu đã trực tiếp kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị, bao gồm: cảnh quan môi trường xung quanh, công tác trang trí bên ngoài Hội trường; khu vực Triển lãm và trưng bày sách, báo; Hội trường lớn (từ trang trí, bố trí bàn ghế, hệ thống ánh sáng, chỗ ngồi đại biểu…); các phòng chức năng phục vụ Đại hội; Cụm Trung tâm điều hành và các hạng mục kỹ thuật liên quan.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Ngay sau khi kết thúc kiểm tra thực địa, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm rà soát kỹ lưỡng từng khâu trong công tác tổ chức, đồng thời rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và chủ động của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao; công tác khánh tiết, bố trí, thi công, lắp đặt thiết bị tại khu vực Hội trường trung tâm, các phòng chức năng phục vụ Đại hội và công tác hậu cần cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra khu vực trưng bày sách, báo. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi sơ duyệt; tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt, ổn định; công tác trang trí, khánh tiết bảo đảm tính mỹ thuật, trang trọng; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên báo chí tác nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ trong bối cảnh thời gian chuẩn bị còn rất gấp, các cơ quan, đơn vị cần tập trung rà soát, kiểm tra toàn bộ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác phục vụ Đại hội chu đáo, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 14/1.