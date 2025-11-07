Singapore thu hồi ưu đãi thuế với các thực thể liên quan Prince Group, mở cuộc điều tra rửa tiền

Chen Zhi, người sáng lập Prince Group, bị cáo buộc đứng đầu đường dây lừa đảo ở Campuchia, cùng các cộng sự đang bị cảnh sát Singapore điều tra về tội rửa tiền, các ưu đãi về thuế của công ty gia đình liên quan đã bị đình chỉ.

Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore kiêm Phó Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), Chee Hong Tat (Từ Phương Đạt), phát biểu tại Quốc hội hôm thứ Tư (5/11) nói rằng Singapore đã chấm dứt ưu đãi thuế cho hai công ty quản lý tài sản gia đình có liên quan đến Tập đoàn Prince. Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn Prince Chen Zhi và các cộng sự đang bị cảnh sát Singapore điều tra về tội rửa tiền.

Chen Zhi và một số cộng sự, bao gồm ba công dân Singapore, đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la bằng tiền điện tử. Ngày 30/10, nhà chức trách Singapore đã đóng băng hơn 150 triệu đô la tài sản liên quan đến Prince Group và Chen Zhi.

Ông Chee Hong Tat, tiết lộ rằng MAS đã xác định được hai trường hợp liên quan đến các khoản ưu đãi thuế đối với các văn phòng gia đình đơn lẻ (Single Family Offices, SFO) hoặc các quỹ văn phòng gia đình đơn lẻ có liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt. MAS và chính phủ đã thu hồi ưu đãi thuế cho 2 SFO được xác định có liên quan tới các cá nhân trong mạng lưới Prince Group (hiện vẫn được giấu tên vì đang trong quá trình điều tra).

Ông khẳng định MAS đã tạm dừng việc cấp các khoản ưu đãi đối với hai trường hợp này, nhưng tạm thời không bình luận thêm chi tiết tại thời điểm này.

Hôm 5/11, Nghị sĩ Công Đảng Teo Boon Kit đã chất vấn tại Quốc hội về vụ rửa tiền gây xôn xao gần đây của Prince Holding Group, đặt câu hỏi liệu các cá nhân bị Mỹ trừng phạt, bị nghi ngờ hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, hoặc bị kết án trong vụ án rửa tiền lớn nhất Singapore, có đang điều hành các văn phòng gia đình miễn thuế tại Singapore hay không.

Trả lời, ông Chee Hong Tat giải thích rằng, dựa trên dữ liệu của ba năm qua, khoảng 3% trong số 1.300 đơn xin ưu đãi thuế liên quan đã bị từ chối.

Chee Hong Tat nhấn mạnh rằng các vụ gian lận nghiêm trọng liên quan đến tội phạm rửa tiền chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong toàn ngành, dưới 1%. "Chúng ta phải tiếp tục mở cửa cho các văn phòng gia đình hợp pháp và các nhà đầu tư chân chính để thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục của ngành dịch vụ tài chính và tạo thêm việc làm cho người dân".

Ông cho biết đến cuối năm 2024, các mảng quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân của các ngân hàng đã tuyển dụng hơn 13.000 nhân viên địa phương. Khách hàng có giá trị tài sản ròng cao cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ khác như cố vấn pháp lý và thuế, quản lý quỹ và công ty kế toán. So với các trung tâm tài chính khác, nhiều người trong ngành cho rằng Singapore có các tiêu chuẩn thẩm định chặt chẽ hơn đối với khách hàng có giá trị tài sản ròng cao.

Ông Chee Hong Tat, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia kiêm Phó Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) điều trần trước Quốc hội. Ảnh: Zaobao.



Chee Hong Tat cho biết: "Nếu chúng ta tiếp tục thắt chặt các tiêu chuẩn, khiến quy trình trở nên quá phức tạp, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Singapore, cản trở các nhà đầu tư hợp pháp và gây nguy hiểm cho một lượng lớn việc làm tại địa phương. Đây không phải là tình huống chúng ta mong muốn".

Ông trích dẫn một câu tục ngữ: “Cửa sổ mở, ruồi bay vào”. Giải pháp không phải là đóng cửa sổ, che khuất ánh nắng và không khí trong lành. Điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng và xử lý những con ruồi bay vào.

Sau khi Mỹ và Anh quyết định trừng phạt Chen Zhi và Prince Group, chính quyền Singapore đã ra tay điều tra, bóc gỡ mạng lưới của tổ chức này ở đây.

Trong cuộc đột kích cuối tháng 10/2025, cảnh sát Singapore đã tịch thu và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản và nhiều tài sản tài chính (gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, tiền mặt), cùng các tài sản vật chất (du thuyền, 11 ô tô, rượu quý)…trị giá ước tính trên 150 triệu đôla Singapore (~115 triệu USD).

Singapore đã đóng và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán liên quan đến Chen Zhi/Prince Group trong cuộc điều tra về rửa tiền và giả mạo.

Chính quyền Singapore đã xác nhận có 3 công dân Singapore bị Mỹ trừng phạt và 17 thực thể đăng ký tại Singapore liên quan Prince Group.

Hợp tác tình báo tài chính & điều tra liên ngành: Cảnh sát Singapore và Văn phòng Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRO) thuộc Cục tình báo tài chính (FIU) đã sử dụng thông tin tình báo tài chính nội bộ kết hợp với thông tin từ Mỹ/Anh để lần theo dòng tiền, dẫn tới cuộc đột kích/phong tỏa tài sản. Đây là chiến lược “đánh vào dòng tiền” chứ không nhất thiết truy tố ngay lập tức các ông chủ ở nước ngoài.

Theo Zaobao