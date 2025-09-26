Siêu bão Ragasa “thổi bay” hàng tỷ đô la Hong Kong – Chuyên gia cảnh báo về "bình thường mới"

Siêu bão Ragasa đã khiến Hong Kong thiệt hại 2-3 tỷ đô la Hong Kong, nhưng nhờ làm việc tại nhà và thị trường chứng khoán vẫn hoạt động, tác động kinh tế phần nào giảm nhẹ.

Siêu bão Ragasa có thể đã gây ra thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Hong Kong cho thành phố, nhưng tác động tổng thể có phần nhẹ hơn so với các cơn bão trước đây, nhờ nhiều người làm việc tại nhà và thị trường chứng khoán vẫn giao dịch dù thời tiết khắc nghiệt, theo các chuyên gia.

Tuy nhiên, họ cảnh báo từ ngày 25/9 rằng khi hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên, thiệt hại kinh tế lớn hằng năm sẽ trở thành “trạng thái bình thường mới” đối với Hong Kong.

Ragasa - cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay - đã tàn phá khu vực Đại Trung Hoa hôm thứ Tư, buộc Hong Kong phát đi tín hiệu cảnh báo cấp 10 cao nhất và khiến thành phố gần như tê liệt trong 2 ngày 23/9 và 24/9. Sóng lớn và triều cường đã phá hủy các nhà hàng ven biển, gây thiệt hại hàng triệu đô la Hong Kong, theo lời chủ quán.

“Thiệt hại kinh tế từ thời tiết cực đoan sẽ trở thành sự bình thường mới ở Hong Kong cũng như trên toàn thế giới”, ông Gary Ng Cheuk-yan, kinh tế trưởng tại Natixis Corporate and Investment Bank, nhận định.

Nhà kinh tế Simon Lee Siu-po ước tính thiệt hại do Ragasa gây ra nằm trong khoảng 2 đến 3 tỷ đô la Hong Kong (tương đương 257 đến 386 triệu USD).

“Tôi đoán rằng với sự chuẩn bị tốt hơn từ các bên, mức thiệt hại sẽ thấp hơn 4,6 tỷ đô la Hong Kong”, ông Lee nói, nhắc lại con số thiệt hại từ siêu bão Mangkhut năm 2018.

Riêng doanh thu bán lẻ và dịch vụ ăn uống đã mất 1,3 tỷ đô la Hong Kong, ông cho biết. Trong khi đó, ông Terence Chong Tai-leung, phó giáo sư khoa Kinh tế Đại học Trung Văn Hong Kong, ước tính tổng thiệt hại dưới 10 tỷ đô la Hong Kong.

“Với việc thành phố đóng cửa 2 ngày, con số có thể dưới 10 tỷ đô la Hồng Kông, trừ khi có tổn thất tài sản lớn như sập tòa nhà”, ông nói. “Nếu chỉ đơn thuần là người dân không làm việc và một số hoạt động kinh tế bị gián đoạn, tôi tin rằng thiệt hại sẽ dưới 10 tỷ”.

Siêu bão Ragasa đã khiến thành phố Hong Kong tê liệt trong hai hôm 23 và 24/9. Ảnh: SCMP.

Hậu quả tài chính lần này tương đương bão Wipha, vốn được ước tính gây ra tới 2 tỷ đô la Hong Kong thiệt hại kinh tế hồi tháng 7. Cả ba nhà kinh tế đều cho rằng chính sách mới và công nghệ đã giúp giảm tổn thất tài chính so với trước đây.

Ông Lee và ông Ng đều nhấn mạnh rằng cơ chế giao dịch chứng khoán trong thời tiết khắc nghiệt - cho phép thị trường mở cửa - là yếu tố quan trọng giúp giảm thiệt hại. Ông Ng cho biết, sau khi tính đến các quy định giao dịch mới và việc làm việc tại nhà đã trở nên phổ biến hơn, Ragasa có thể khiến GDP của Hong Kong giảm khoảng 0,15%. “Tiêu dùng và hàng không chịu tác động nặng nề nhất vì người dân không di chuyển được”, ông nói. “Nhu cầu bị mất trong các dịch vụ này sẽ không thể bù lại”.

Ông Chong cũng cho rằng một số hoạt động mua sắm chỉ bị trì hoãn chứ không mất hẳn. “Ngày nay đã có công nghệ, bạn có thể làm việc tại nhà, giao dịch chứng khoán trực tuyến, vì vậy thiệt hại kinh tế do bão gây ra ít hơn nhiều so với trước kia”, ông Chong nói.

Ragasa đã tàn phá khắp thành phố. Các nhà hàng ven biển tại khu dạo bộ Tseung Kwan O bị ngập, cửa kính vỡ nát, bàn ghế và rác thải tràn vào bên trong. Một số chủ quán cho biết họ sẽ phải chi hàng triệu đô la Hong Kong để sửa chữa, làm tăng thêm gánh nặng cho việc kinh doanh vốn đã khó khăn.

Trường học phải đóng cửa 2 ngày, trong khi mưa lớn gây ra lở đất và ngập lụt. Hơn 90 người bị thương. Trong lĩnh vực hàng không, khoảng 1.000 chuyến bay bị hủy trong 2 ngày, ảnh hưởng đến khoảng 140.000 hành khách.

Theo SCMP