Siêu bão Ragasa càn quét: Lũ quét xóa sổ cả thị trấn, gần 2 triệu dân Trung Quốc sơ tán

Gần 2 triệu người dân ở miền Nam Trung Quốc đã phải sơ tán khi siêu bão Ragasa – cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này trong năm – ập vào một trong những khu vực có mật độ dân số dày đặc nhất hành tinh, sau khi gây lũ lụt chết người tại Đài Loan (Trung Quốc).

Siêu bão Ragasa, vốn vài ngày trước còn được đánh giá là mạnh nhất toàn cầu, đã khiến trung tâm tài chính Hong Kong cùng nhiều tỉnh phía Nam Trung Quốc tê liệt trong hôm 24/9, sau khi quét qua các đảo xa của Philippines và những vùng núi hiểm trở ở đảo Đài Loan, Trung Quốc. Với sức gió tương đương bão cấp 3 (theo thang của Mỹ), Ragasa đã gây sạt lở, lũ quét, sóng lớn và hiện đang hướng thẳng tới tỉnh Quảng Đông – nơi có những siêu đô thị như Thâm Quyến và Quảng Châu.

Thảm họa tại Đài Loan: Đập tự nhiên vỡ, 17 người thiệt mạng

Tại đảo Đài Loan, ít nhất 17 người đã thiệt mạng, 17 người khác mất tích vào chiều 24/9 (giờ địa phương), sau khi một con đập tự nhiên, hình thành từ trận sạt lở hồi tháng 7, bị vỡ, giải phóng khoảng 68 triệu tấn nước và nhấn chìm thị trấn Quang Phủ, Hoa Liên.

Hình ảnh từ địa phương cho thấy dòng nước khổng lồ cuồn cuộn tràn qua đường phố, cuốn phăng ô tô và buộc người dân phải leo lên tầng cao để tránh nạn. Một cây cầu lớn ở Hoa Liên cũng bị cuốn trôi.

Giới chức cho biết, dù đã cảnh báo từ nhiều tuần trước về nguy cơ tràn hồ vào tháng 10, nhưng mưa lớn kết hợp với siêu bão đã đẩy nhanh thảm họa. Giáo sư Kuo-Lung Wang (Đại học Chi Nan, Đài Loan) nhận định rằng những cơn bão lớn hoàn toàn có thể đẩy nhanh quá trình vỡ hồ chứa này.

Hong Kong và Macau tê liệt trong bão dữ

Khi Ragasa tiến vào Hong Kong sáng 24/9, những cơn gió giật lên tới 168 km/h đã quật đổ cây cối, làm sập giàn giáo và cuốn sóng lớn tràn vào bờ biển. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sóng đánh vỡ cửa kính khách sạn hạng sang Fullerton Ocean Park, nước ập vào sảnh khiến nhiều người ngã nhào. Khách sạn cho biết không có thương vong và chính quyền đã lập tức triển khai lực lượng ứng cứu.

Giới chức Hong Kong xác nhận ít nhất 90 người bị thương, 885 người phải trú tạm tại các nhà che chở khẩn cấp. Nhiều trường học, doanh nghiệp, hệ thống giao thông công cộng và sân bay quốc tế – một trong những cảng hàng không nhộn nhịp nhất châu Á – đều phải đóng cửa. Cơ quan khí tượng Hong Kong ghi nhận sóng dâng cao tới hơn 3 mét ở nhiều khu vực ven biển.

Tại Macau, thành phố du lịch – sòng bạc đông đúc nhất thế giới, nước dâng tới ngang hông trên các tuyến phố, khiến nhiều khu vực gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Gần 2 triệu dân được sơ tán, tàu thuyền và lực lượng cứu hộ trực chiến

Tại Trung Quốc đại lục, tỉnh Quảng Đông đã sơ tán 1,89 triệu người tính đến đêm 23/9, trước khi bão đổ bộ. Ở thành phố Chu Hải, chính quyền yêu cầu toàn bộ cư dân các tòa nhà ven biển rời đi, nhiều người tìm chỗ ở tạm tại khách sạn, nhà người thân hoặc các nhà thi đấu, trường học được trưng dụng làm nơi trú ẩn.

Một người dân lâu năm tại Chu Hải chia sẻ với báo Hongxing News rằng trong suốt 30 năm sống tại đây, đây là lần đầu tiên bà phải sơ tán khẩn cấp vì bão.

Hơn 10.000 tàu thuyền đã được di dời tới vùng biển an toàn, trong khi hơn 38.000 lính cứu hỏa được đặt trong tình trạng trực chiến, theo Tân Hoa Xã. Tại Thâm Quyến, giáp biên giới Hong Kong, sức gió được ghi nhận lên tới 181 km/h, sóng lớn dồn dập tràn vào công viên ven biển.

Các nhà chức trách cảnh báo nhiều khu vực duyên hải khác cũng cần sẵn sàng ứng phó nguy cơ triều cường và sạt lở đất trong những ngày tới, khi Ragasa tiếp tục di chuyển sâu vào nội địa.

