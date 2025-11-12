Cục An toàn thực phẩm “tuýt còi” Shopee vì bán sản phẩm giảm cân không phép

Một sản phẩm được quảng cáo giúp giảm 12kg đang bán công khai trên Shopee nhưng chưa hề được cấp phép. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu gỡ bỏ ngay, rà soát toàn bộ thực phẩm chức năng vi phạm trên sàn.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát hiện sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” đang được quảng cáo và giao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee. Khi tra cứu dữ liệu, không có bất kỳ giấy phép hay bản công bố nào được cấp cho sản phẩm này – dù trên bao bì ghi rõ số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024.

Sản phẩm được giới thiệu là của Công ty TNHH Thương mại HKK, địa chỉ tại tầng 7, số 69 Nguyễn Huy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội). Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không có hồ sơ đăng ký bản công bố nào từ doanh nghiệp này được phê duyệt.

Sản phẩm giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng bị yêu cầu gỡ

Hành vi kinh doanh, quảng bá sản phẩm chưa được cấp phép là vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe người tiêu dùng – đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm giảm cân, nơi nhiều sản phẩm chứa hoạt chất cấm hoặc gây hại cho gan, thận và tim mạch.

Trước vi phạm rõ ràng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục thực phẩm chức năng đang được giao dịch trên sàn, chỉ cho phép kinh doanh những sản phẩm đã được cấp phép công bố hoặc đã có trên hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia.

Đặc biệt, Shopee phải ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ hoàn toàn thông tin về sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng”.

Cục nhấn mạnh, việc Shopee để lọt sản phẩm không phép xuất hiện và quảng bá rầm rộ trên nền tảng là biểu hiện của sự buông lỏng kiểm soát, gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin của người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010 và Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước khi lưu hành.

Việc quảng cáo các sản phẩm này càng phải tuân thủ chặt chẽ, chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo. Bất kỳ hành vi quảng cáo sai phạm nào – từ nội dung, công dụng cho đến hình ảnh người tiêu dùng – đều có thể bị xử phạt nặng.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh: “Các sàn thương mại điện tử không thể là vùng trắng pháp lý. Mỗi sản phẩm được bày bán là một cam kết về an toàn, minh bạch và trách nhiệm. Nếu buông lỏng kiểm soát, Shopee sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới khi người tiêu dùng bị ảnh hưởng”.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Cục trước ngày 17/11/2025.

Cơ quan này cũng nhắc lại yêu cầu Shopee nghiêm túc thực hiện hàng loạt công văn chỉ đạo đã ban hành trước đó.

Cục cảnh báo nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng sản phẩm không phép, quảng cáo sai sự thật hoặc không rõ nguồn gốc tràn lan, Shopee và các sàn thương mại điện tử liên quan có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Động thái mạnh tay này cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc làm sạch thị trường thực phẩm chức năng, chặn đứng nguy cơ người tiêu dùng trở thành “chuột bạch” cho các sản phẩm mập mờ, không kiểm định.