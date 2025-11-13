Shopee và Lazada bán sản phẩm vi phạm, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công Thương phối hợp xử lý

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị phối hợp xử lý sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm quảng cáo, kinh doanh trái phép trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada

Chiều 13/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp kiểm soát, xử lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng vi phạm trên các sàn thương mại điện tử.

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “Viên uống giảm cân 15kg” – thuộc nhóm thực phẩm chức năng – đang được quảng cáo và rao bán công khai trên sàn Lazada. Sản phẩm này chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định nhưng vẫn xuất hiện với đầy đủ hình ảnh, mô tả công dụng và giá bán.

Viên uống giảm 15kg rao bán trên Lazada,

Không chỉ có trên Lazada, sản phẩm còn được rao bán trên Shopee với thông tin ghi rõ “Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024”, gắn với tên thương mại khác là “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng”. Tuy nhiên, sau khi tra cứu dữ liệu quản lý, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa từng cấp phép hoặc tiếp nhận hồ sơ công bố cho sản phẩm này.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết, hành vi quảng cáo và kinh doanh sản phẩm chưa được cấp phép là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật An toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng. Các sản phẩm giảm cân chưa qua kiểm định có thể chứa hoạt chất cấm, gây hại gan, thận, tim mạch hoặc tương tác bất lợi với thuốc điều trị.

Để ngăn chặn tình trạng vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo đến các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Lazada, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng cáo, ngừng kinh doanh các sản phẩm không có giấy phép; đồng thời phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Cục cũng nhấn mạnh thời gian qua cơ quan này đã liên tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nhằm siết chặt hoạt động quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường mạng. Tuy nhiên, tình trạng sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép vẫn xuất hiện phổ biến trên nhiều nền tảng thương mại điện tử.

Việc các sản phẩm vi phạm vẫn dễ dàng được rao bán, quảng cáo tràn lan cho thấy khoảng trống trong khâu kiểm soát của các sàn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa Bộ Y tế và Bộ Công Thương để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã phát hiện sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” quảng cáo và rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee, mà không có bất kỳ giấy phép hay bản công bố nào được cấp cho sản phẩm này – dù trên bao bì ghi rõ số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024.

Sản phẩm được giới thiệu là của Công ty TNHH Thương mại HKK (tầng 7, số 69 Nguyễn Huy Quang, Hà Nội) nhưng đến nay không có hồ sơ công bố sản phẩm nào của doanh nghiệp này được phê duyệt.



Việc nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép vẫn xuất hiện phổ biến trên nhiều nền tảng trực tuyến đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm kiểm soát và phối hợp giữa các cơ quan quản lý với các sàn thương mại điện tử – nơi đang trở thành kênh phân phối khổng lồ của người tiêu dùng Việt Nam.