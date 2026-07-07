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PNJ nói gì về mối quan hệ giữa cựu lãnh đạo P-Lab vừa bị bắt và chị gái ở HĐQT?

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc P-Lab (công ty con PNJ) vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương là em trai bà Đặng Thị Lài - thành viên HĐQT PNJ.

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