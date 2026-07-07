PNJ nói gì về mối quan hệ giữa cựu lãnh đạo P-Lab vừa bị bắt và chị gái ở HĐQT?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi một kế hoạch cải tạo đầy tham vọng cho Washington, với một loạt các dự án gây tranh cãi, từ phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng đến một cổng vòm cao 76 mét và việc tân trang lại Trung tâm Kennedy.