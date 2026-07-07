PNJ nói gì về mối quan hệ giữa cựu lãnh đạo P-Lab vừa bị bắt và chị gái ở HĐQT?
Ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc P-Lab (công ty con PNJ) vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương là em trai bà Đặng Thị Lài - thành viên HĐQT PNJ.
Ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc P-Lab (công ty con PNJ) vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương là em trai bà Đặng Thị Lài - thành viên HĐQT PNJ.
Hôm nay, ngày 7/7, thời tiết cả nước nhìn chung ổn định hơn. Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa xuất hiện trên diện rộng, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện mưa vào chiều tối do gió mùa Tây Nam.
Sau Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) sáng 6/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy thêm một số hài cốt liệt sĩ.
Giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Cristiano Ronaldo đã chính thức khép lại sau trận thua tối thiểu trước Tây Ban Nha. Phát súng kết liễu ở phút 90+1 của Merino không chỉ đưa Tây Ban Nha thẳng tiến vào tứ kết.
Trung Quốc đang phải đối mặt với thảm họa thiên tai chồng chất khi mưa lũ nghiêm trọng đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều khu vực bị ngập sâu và hạ tầng hư hại nặng.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hà Duy để điều tra, làm rõ những bất thường trong vụ hơn 140 học sinh được điểm 10 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Bà Cao Thị Ngọc Dung khẳng định PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau. Vì vậy, 28.000 viên kim cương buôn lậu không vào hệ thống PNJ.
Dù không nắm giữ bất kỳ chức danh chính thức nào trong chính phủ, bà Sara Netanyahu từ lâu đã được xem là người phụ nữ quyền lực nhất Israel với tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các quyết định của chồng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenskiy bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong bối cảnh Washington muốn thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc chiến Ukraine.
Chỉ một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV của Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi một kế hoạch cải tạo đầy tham vọng cho Washington, với một loạt các dự án gây tranh cãi, từ phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng đến một cổng vòm cao 76 mét và việc tân trang lại Trung tâm Kennedy.
Tình hình tại Dải Gaza tiếp tục căng thẳng khi các cuộc không kích của Israel trong ngày 5/7 đã khiến ít nhất 2 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo thông tin từ giới chức y tế địa phương.
Ngày 5-7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tìm kiếm và đưa ra được 3 thi thể nạn nhân mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira, Venezuela.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ vẫn có nơi mưa rất to, trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa dông vào chiều tối
Ukraine nâng lương cho lính nước ngoài lên tới hơn 10.000 USD/tháng, áp dụng hợp đồng dài hạn nhằm giải quyết tình trạng thiếu bộ binh và lực lượng xung kích trong cuộc xung đột với Nga.
Ngày 4/7, Công an xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Chang Thị Dế (SN 1958, trú bản Pa Mu, xã Hua Bum) sau gần 10 năm lẩn trốn để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an
Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, hoạt động theo mô hình nhiều cấp với sự tham gia của các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành.
Báo cáo mới nhất từ Bộ Thông tin Venezuela xác nhận, tổn thất về người sau hai trận động đất liên tiếp tại quốc gia này đã lên tới 3.342 trường hợp tử vong.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời làm việc 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ nổ súng khiến một người tử vong xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột.
Mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni từng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên vàng cho hai nước. Tuy nhiên, liên minh cánh hữu này đã hoàn toàn tan vỡ sau những bất đồng sâu sắc về cuộc chiến Iran.
Ngày 5 tháng 7 (theo giờ địa phương), tùy viên thương mại của Iran tại Doha cho biết với truyền thông nhà nước hoạt động thương mại hàng hải giữa Iran và Qatar đã được nối lại sau khoảng 5 tháng tạm ngừng.