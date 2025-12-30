Sản phẩm báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng phải đúng định hướng, có sức lan tỏa mạnh mẽ

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng phải đúng định hướng, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chiều 30/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Thủy, mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải đảm bảo đúng định hướng sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội.

Vì vậy, Hội nghị được tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Đồng thời, trang bị phương pháp, kỹ năng, cách làm trong tuyên truyền Đại hội, đặc biệt là yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền theo hướng đa nền tảng, có chiều sâu, có sức lan tỏa, bảo đảm tính chính xác, tính chiến đấu, tính thuyết phục.

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh của người làm báo, nhất là trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, thông tin đa chiều, thậm chí nhiễu loạn, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, xuyên tạc công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP.

Ông Thủy đề nghị các đại biểu, các nhà báo tập trung theo dõi, trao đổi thẳng thắn, tiếp thu nghiêm túc. Từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác của từng cơ quan, từng địa phương. Sau Hội nghị, mỗi cán bộ, phóng viên sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình, làm tốt hơn nữa vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Tại Hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV trình bày chuyên đề "Những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Đại hội XIV có vị trí đặc biệt quan trọng khi mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và được tiến hành trong điều kiện bình tĩnh, tự tin, dân chủ hóa rất rộng rãi. Một trong những điểm mới nổi bật là việc tích hợp tất cả các văn kiện vào một bản Báo cáo chính trị duy nhất nhằm đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối về đường lối, đồng thời được xây dựng theo hướng ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ hành động.

Trong khi đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trình bày chuyên đề "Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng".

Ông Minh đã giới thiệu về các sự kiện cũng như các tác phẩm mà Báo Nhân Dân đã ứng dụng công nghệ nhân tạo và truyền thông xã hội. Báo Nhân Dân đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm báo chí truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết báo in truyền thống với nền tảng công nghệ, thu hút đông đảo bạn đọc, góp phần đẩy làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc.

Ông Lê Quốc Minh trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh An.

Điển hình, trong năm 2024, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Nhân Dân đã tổ chức đợt thông tin đặc biệt về sự kiện với sự chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng trong gần nửa năm, mở đầu bằng việc ra mắt chuyên trang điện tử dưới dạng nhật ký chiến trường 56 ngày đêm, một triển lãm ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm và tỉnh Điện Biên, cùng phụ san đặc biệt là bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” dài tới 3,21m - một kỷ lục đối với sản phẩm báo in.

Tiếp đó Báo Nhân Dân tiếp tục có những trang thông tin, triển lãm tương tác dùng công nghệ thực tế ảo (VR) và sản phẩm phụ san độc đáo như “Cột cờ Hà Nội” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, phụ san “Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vào đợt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Nhân Dân đã tổ chức Triển lãm tương tác, trải nghiệm sản phẩm video 3D tái hiện thời khắc lịch sử của dân tộc 50 năm trước, và nhận phụ san tích hợp công nghệ, cho phép xem video chuyển động ngay trên tờ báo in. Hơn 500.000 bản phụ san từ nguồn xã hội hóa đã đến tay bạn đọc tại 63 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập) trên toàn quốc...