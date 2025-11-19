Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Đại hội XIV của Đảng: Sớm hoàn thiện phương án bố trí không gian hội trường Đại hội

Quỳnh An
Quỳnh An
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan, yêu cầu phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị nghiêm túc và hiệu quả cho công tác tuyên truyền, khánh tiết Đại hội XIV.

Ngày 19/11, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp Thường trực Tiểu ban với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan rà soát công việc, cho ý kiến về phương án triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết Đại hội XIV.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông báo cáo phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là rất lớn, quan trọng, thời gian ngắn, yêu cầu cao, có nhiều nội dung đổi mới về chính trị, kỹ thuật và mỹ thuật.

Anh 1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thiện phương án bố trí không gian hội trường Đại hội; xây dựng hai phương án trình Bộ Chính trị và đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khảo sát kỹ thực địa để điều chỉnh, khắc phục hạn chế, bảo đảm bố trí hài hòa, đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề xuất số lượng, nội dung, hình thức và phương án bố trí khẩu hiệu tuyên truyền; lưu ý nội dung khẩu hiệu phải bám sát văn kiện của Đảng và chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo kịp thời Văn phòng Trung ương Đảng để thẩm định và trình Bộ Chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng bí thư; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Từ khoá:

Đại hội XIV Thường trực Ban Bí thư

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để kiểm soát quyền lực?

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 Làm gì để kiểm soát quyền lực?

Đẩy mạnh kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ bằng cách hoàn thiện cơ chế kê khai, công khai dữ liệu an toàn và minh bạch là một trong những giải pháp để tăng cường cơ chế giám sát nội bộ, kiểm soát quyền lực của người giữ chức vụ.

Nội dung số – trái tim của truyền thông hiện đại

Nội dung số – trái tim của truyền thông hiện đại

Thạc sĩ Phạm Quang Trực nói nội dung số không chỉ là làm video hay viết một bài đăng, mà là quy trình sáng tạo bài bản từ nghiên cứu dữ liệu công chúng đến thiết kế thông điệp và lựa chọn nền tảng phù hợp.

Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Ông Nguyễn Văn Đài bị khởi tố với cáo buộc: làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Rà soát toàn diện MK Skincare

Rà soát toàn diện MK Skincare

Trước sự chú ý của dư luận về các sản phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế, các viện kiểm nghiệm lấy mẫu khẩn các mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK, đồng thời đề nghị MK Skincare nộp hồ sơ để xác minh an toàn.

Lê Trung Khoa vừa bị khởi tố là ai?

Lê Trung Khoa vừa bị khởi tố là ai?

Lê Trung Khoa bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.